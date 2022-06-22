被雲霧與山林環繞的新竹五峰「豪華夢幻營地」　一泊二食免裝備輕鬆去仙境

【圖／文：行遍天下】

車子從竹東出發彎彎繞繞、在山林小徑還要1個多小時的路程，突然一陣雲霧飄渺襲來，甚至快看不見前方道路；彷彿穿透過雲層來到一處被綠色環抱的仙境，蟬說：霧繞的招牌才出現。

▲每帳前配有的蛋捲桌、露營椅一坐下後就能感受到滿滿的愜意感。





身處綠意與白霧環抱野奢世界

被蜿蜒的山路暈得昏頭轉向，卻在進入蟬說：霧繞園區後身心得到一絲平靜感。身處在海拔1,000公尺的白蘭部落裡，被杉木林、落羽松、櫻花、竹林環繞的蟬說：霧繞，從名字就能感受到那飄渺霧氣的仙境感。不高的海拔卻就能享受群山擁抱的森山秘境感，涼感氣溫與綠意共構出山中靜靜的美好時光。一年四季總能在蟬說：霧繞裡頭找到驚喜，如2-3月是粉紅富士櫻季節、4-5月則是在路邊就能發現螢火蟲的日子、5-7月一大朵一大朵繡球花現身、7-8月則是甲蟲季，有時還能發現竹節蟲、飛鼠、全台最小的貓頭鷹─鵂鶹的蹤跡。

▲夏日來臨的6月，被霧氣與繡球花包圍的時光特別浪漫。





將部落文化融進入住體驗之間

已在台中、南投設有4個住宿與露營設施的蟬說團隊，發展目的以探索偏鄉特色生活與支持「食在地、食當季」的元素，讓每座潛力園區都能兼具商業之外的使命。而來到白蘭部落後，把泰雅文化融入野奢露營的風格中，在挑高的營帳內設有編織竹燈與工藝品、苦花魚及刺蔥抱枕、更把山豬化作這裡的logo設計中。豐收地營區是春天會被粉紅櫻花環抱的帳篷區，這裡也是地主祖先初來到這裡第一個開拓的地方，以豐收地取名別有向舊時文化致敬之意；另一處即將在6月開始營運的山谷小鹿則是被筆直挺拔杉木環繞的森林浴場地，在衫樹的環抱下更有秘境感；3間藏在森林裡的好冬小屋，提供除了帳篷之外的另一舒適選擇。

▲緊扣著泰雅族的文化，編織藝術品、苦花魚、刺蔥抱枕都是這裡獨有特色。

▲園區一旁可走入山林間的白蘭步道散步去，感受時而陽光灑落、時而雲霧突然環繞的秘境感。

就著夜晚點燃的營火，在山林蟲鳴聲音之內圍著營火談心說笑，手拿小小棉花糖圍著營火邊烤邊聊天，天氣好時的漫天星斗、或者突然被一陣雲霧繚繞的仙境霧氣包圍著，不論是霧是晴、只要與三五好友一同的相聚都是最美的時光。

▲沒有下雨的夜晚園區會升起熊熊營火， 讓大小朋友可以烤著棉花糖談天說地。

【體驗活動】

徜徉在大自然就是來到蟬說：霧繞裡頭最奢華的體驗，走入林道、或者就拿著球拍在草地上盡情跳動，深深呼吸森林浴。下午更能坐下來，一針一線縫製出屬於泰雅族、賽德克族、太魯閣族的色彩書籤編織，一步驟一步驟地完成專屬自己的獨特作品。

【美味料理】

入住從下午茶開始為味蕾展開與部落的相遇，午茶時提供的蜂巢吃得到蜂蜜與與膠質口感的碰撞。入夜時在石頭上呈現的自助餐式晚餐，邀來名廚設計把部落蝸牛、刺蔥、羅氏鹽膚木、馬告等吃的文化都融入法式燉煮手法內，透過說菜的用意，讓部落意象更鮮明了。





店家資訊

蟬說：霧繞

地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

電話：0975-380-021

時間：全預約制，週二、三休園。

FB：蟬說：霧繞 WooRao

網址：www.chanshuo.tw/building/#02

費用：豐收地、山谷小鹿均為2-5人5,000元起。好冬小屋2-4人3,000元起。均為一泊二食與迎賓下午茶、部落手作DIY。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」