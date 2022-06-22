新竹Basement Cafe新開網美級咖啡廳！隱藏版黑糖肉桂捲最驚艷 糯米小丸子嘗鮮爺爺家鄉味

最近梅雨季節，大家是不是覺得下雨下到快發霉了，也因為下雨天的影響，有很多小吃美食沒辦法去採訪，於是小米就找了一家下雨天也很有氛圍的網美早午餐店分享給大家囉～

這家「Basement Cafe」其實就在小米團好物附近，是一家新開的網美早午餐店。優美的環境搭配輕食早午餐和店家手作甜點、麵包，吸引了很多妹紙來訪。

這餐吃下來讓小米印象最深刻的是黑糖肉桂捲，簡直就是被埋沒的珍珠，以小米吃過好多家店的肉桂捲來說，這家並不輸人氣旺盛的甜點店喔！

Basement Cafe位置及停車方式

Basement Cafe就位於公道五路上，靠近金雅區，快到金雅西街的路口左手邊就看得到他們。建議可以彎進金雅區找到停車位後，再走路過來。

Basement Cafe環境介紹

店內有兩個樓層，一樓主要是他們的工作區，和兩張小桌子，走的是小清新的網美文青風。

店家會接一些蛋糕訂單，還會附上好可愛的蠟燭，有興趣的朋友可以私訊他們喔！

透明櫃有每天提供的甜點和麵包，裡頭擺放的甜點是樣品，僅供參考。

今天的手作麵包有鹽可頌捲、小米QQ圈和黑糖肉桂捲。

二樓有點像國外會看到的文青廚具，其中一張桌上擺放有在販售的餐具，旁邊也陳列了一些手作品，有興趣的朋友可以參考看看囉～

二樓有靠窗的吧台區，也有2人坐的座位。很適合閨密們一起吃下午茶拍IG照，一個人來坐在吧台的座位也不奇怪喔！

桌上擺的餐具是有在販售的，有興趣的朋友可以自行參考囉～

這邊也超好拍的，就請小彤來展示一下網美照要怎麼擺pose吧。

這個展示櫃也很好拍，展示了許多裝飾品，有標價的話就可以購買。

因為沒有收取服務費，所以餐具、飲用水就要自行取用囉～

另外還貼心地準備置物籃可以放包包。

Basement Cafe菜單目錄搶先看

餐點上的選擇以輕食為主，有可頌輕食、也有特製湯品可以沾麵包吃，適合女生們來吃輕食又可以拍美照。

也有提供不同的飲料，有茶飲、咖啡也有氣泡飲。

Basement Cafe用餐心得分享

今天跟小彤來個雨天的早午餐享受，小米看到甜點又忍不住手滑了一下。

鮮蝦嫩蛋可頌（240元）

可頌夾著滿滿的歐姆蛋搭配鮮蝦，旁邊還有芝麻葉、蘋果、藍莓點綴，加上精美的擺盤，不僅有視覺也有味覺的享受。可頌趁熱吃的話還有鬆軟的口感，搭配新鮮彈牙的蝦子、綿密的歐姆蛋、生菜等。

這道餐點對女士來說挺有飽足感的，對男士來說可能要加點麵包或甜點，才會吃的飽喔！

這是可頌輕食加價50元的湯品，每天的湯品提供的口味不同，今天的是義式番茄湯。義式香料和番茄的濃郁口感挺不錯喝的，如果有另外加點鹽可頌麵包，沾點湯來吃也很不錯喔！

這是爺爺安徽家鄉糯米小丸子（270元）附麵包，乍看之下還以為是牛肉丸呢！不曉得以後店家會不會做牛肉丸配著吃呢？

感覺是老闆爺爺的家鄉菜，中式的糯米丸子結合了義式的調味，是道中西合併的餐點。

糯米丸子裡有豬絞肉和QQ的糯米，外皮是比較硬脆的口感，像是在吃鍋巴。硬度上是稍硬了一些，建議可以泡醬汁泡久一點再吃，口感會比較好喔！

肉醬的醬汁有濃郁的義式香料風味，很適合沾著麵包來吃，其實光沾著麵包這樣吃就挺飽的了。

最後要開吃甜點和飲料了，黑糖肉桂捲（80元）小米真的十分推薦給大家！上面有脆口的核桃外，還有滿滿的黑糖醬，肉桂的香氣不會過於濃郁，如果怕吃到很濃肉桂味的話，可以試試這個。

軟中帶微微嚼勁的麵包加上甜香黑糖和肉桂香氣，吃完後小米真的很推薦給大家喔！

甜橙柚子生乳酪（160元），小米被它的外型吸引，所以就點了。

這是偏酸的口味，內餡是橘子和柚子混合的濃郁生乳酪，上面的鮮奶油中和了一些酸味。對怕酸的小米來說，就比較無法接受這種酸的程度，不過喜歡吃酸的朋友可以嚐看看喔～

這是小彤點的鹽之花拿鐵（140元），海鹽的鹹味、濃郁奶香和苦甜的咖啡，三者融合的層次感還蠻特別的，喜歡喝特調咖啡的朋友不妨嚐看看喔！

小米點的是抹茶歐蕾（150元），抹茶味還挺濃郁的，甘苦的茶味和甜味的牛奶小米還蠻喜歡的～提醒大家喝之前要攪拌攪拌喔！

以上就是我們的心得分享，Basement Cafe是一家提供輕食、下午茶的網美咖啡店，適合喜歡拍照和喜歡輕食的女士們，喜歡這種風格的朋友不妨來這裡看看～中午時刻也有不少情侶來用餐、拍美照，男士們如果想要吃飽足一點，建議可以再加點可頌配著湯品一起吃。

Basement Cafe

地址：新竹市北區公道五路四段513號

電話：0978 182 641

營業時間：10:00–18:00 (週一、二公休)

粉絲團：Basement Cafe

無收取服務費，單身友善餐廳

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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