招牌海陸、川味五花炒麵！新竹竹北「曾氏福建炒麵」經過會聞到香噴噴火花秀的超人氣炒麵

最近這家從高雄瑞豐夜市上來的「曾氏福建炒麵」真是人氣旺盛，經過時都會看到滿滿的人潮在排隊，至少要等20、30分鐘以上，才吃得到很有特色、小米也覺得很美味的福建炒麵喔！到底有多好吃呢？大家跟著小米一起去看看吧，GO～

曾氏福建炒麵中正東店位置及停車方式

曾氏福建炒麵位於竹北中正東路與三民路交叉路口旁。就在小米之前分享過的就醬子烤吧！旁邊，這家店的串烤和鍋物小米也很推薦喔！

曾氏福建炒麵中正東店環境介紹

因疫情關係，店家目前沒有開放內用，只有外帶。雖然今天下著大雨，不過人潮依舊滿滿啊！

在點餐時就能聽到師傅鏗鏘有力的炒麵聲音，還有香氣逼人的香味，是聽覺和嗅覺的雙重享受～

每次師傅炒麵的時候，都能看到火花秀，伴隨著炒麵香氣撲鼻而來，難怪才開店沒多久，就可以吸引這麼多人潮來嚐鮮。

炒好麵後就可以看到店員在裝麵，是用可愛的杯麵盒作為容器。雖然份量不少，但小米吃完後總覺得意猶未盡，很想再來一份～

店家有特別說明他們使用的是牛奶芽菜，是來自新竹北埔，用牛奶乳酸菌和北埔高山冷泉栽種的牛奶芽菜。小米吃過以後覺得脆度和香氣都和一般吃到的不一樣喔！

曾氏福建炒麵中正東店菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！口味上簡單地分為招牌口味和川味，一個是不加辣，一個則是加辣的口味。主菜還有海陸、五花豬和低脂小羊三種主菜選擇。如果想加料可以另加50元。

曾氏福建炒麵中正東店用餐心得分享

小米在等待的時間，默默地去跟2016年時報導過的麵線糊豆花的年輕老闆聊天，聊了一會兒終於等到炒麵好了。

我們點的是川味五花跟招牌海陸，這是沒有另外加料的份量。小米本來想要吃羊肉口味的，但還沒到7點就賣完了，只好下次再來試試羊肉的風味囉～

不吃辣的朋友，或是吃到辛辣食物會過敏的朋友，建議點招牌海陸（120元），裡面有透抽、已經剝殼的蝦子、五花豬、牛奶芽菜和高麗菜。打開時炒麵香真的是撲鼻而來，小米等不及要開動啦！

他們的麵條很特別，比一般黃麵要再細一點，但不是黃麵的口感。吃起來比較Q且帶有嚼勁，吸附著福建口味的醬汁，鹹甜的風味會讓人一口接著一口吃。

吃的過程中夾帶著牛奶芽菜的香氣和脆度，鹹甜醬汁、豆芽菜甜味和有嚼勁的麵條，這三者融合的風味，讓小米一吃覺得非常的驚艷！特別一提，吃起來很像乾炒牛河的味道，炒到帶點微微的焦香味，讓小米瞬間有了澳門的回憶呢～

小米馬上分享到有著5000人的LINE群組，就有很多人跟著去吃了呢！海鮮、五花肉搭配麵條來吃真的很不錯，推薦給不吃辣的朋友，如果不吃海鮮的話可以點五花豬喔～

川味五花（135元），多了孜然粉的香氣。

五花豬挺嫩的，川味的辣度算小辣，帶點微麻的口感，加上孜然的香氣，有大漠的風情。

嫩嫩的豬肉鹹甜好吃配著微辣的福建炒麵，很適合配酒，喜歡吃辣的朋友小米很推薦川味喔！

最後有一個小插曲，不知道是本來就有，還是師傅在炒麵時不小心掉進去了，小米在吃川味五花時，竟然在碗底發現蝦肉耶～應該說小米是賺到了嗎？！

以上就是小米的心得分享，喜歡吃炒麵的朋友一定要去吃看看曾氏炒麵，絕對會讓你回味再三喔！

曾氏福建炒麵中正東店

地址：新竹縣竹北市中正東路60號

電話：0986 017 360

營業時間：10:30–14:00、16:30–22:00

粉絲團：曾氏福建炒麵 中正東店

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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