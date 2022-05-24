苗栗夢幻下午茶！ 全台最大玫瑰花園「雅聞七里香玫瑰森林」 森林玻璃屋喝手沖咖啡無低消&不限時
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
全台最大的玫瑰花園－就位在頭屋雅聞七里香玫瑰森林，現在正值浪漫玫瑰花季，上萬朵經典玫瑰同時綻放，美極了，除此之外還有森林玻璃屋、愛戀玫瑰園、歐式花園、秘密花園、花拱階梯、玫瑰故事館、販賣區等每區都超好拍的，連廁所都超美的，適合全家大小出遊好所在。
雅聞美拍景點：森林玻璃屋咖啡館，這裡無低消，不限時，還提供手沖泇啡，能在這麼美的環境下享用美食，真的非常推薦～
找一天一起來感受這個充滿花香與愛的夢幻花園吧～
雅聞七里香玫瑰森林就位在明德水庫風景服務區旁，園區除免費參觀還提供免費停車場，是最佳中繼休憩站。
園區到處充滿森林步道、玫瑰花園，百花盛開，美不勝收～
走上花拱階梯、不時還有煙霧環繞，超夢幻的～
全台最大的玫瑰花園－雅聞七里香玫瑰森林
園區還有巴里島風的洗手間，也太美了吧～
園區到處設置免費座位區，讓我們累了就可以停下來休憩，超貼心的～
其中我最愛的一區就是玻璃屋，不管天熱還是下雨，是最佳的用餐所在。
一棟被綠意包圍的玻璃屋採光良好，超舒壓的～
最新DM，實際DM以店家為主
愛戀玫瑰園
玫塊巿集
整個園區比想像中大又好逛，充滿各式各樣花卉，重點是免費入園，成為苗栗超人氣拍照打卡景點。
雅聞七里香玫瑰森林
苗栗縣頭屋鄉明德路226號
營業時間：08:30-17:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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