金針花海＋五月雪一次包！台中沐心泉「黃金花海」開遍山坡 涼亭與花滿滿詩意

全台正值金針花季，不論是桃園10萬株秘境、日月潭金黃美景還是人氣彰化虎山巖都各自開得耀眼。而台中新社「沐心泉休閒農場」除了每年冬季引爆朝聖潮的白雪木與黃金楓景致，其實園內目前也換上了金針花海新妝，加上飄仙氣的油桐花，讓大家一次收穫兩款應景美照，想出發記得先手到預約哦！

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占地面積達8公頃的「沐心泉休閒農場」一年四季可各別賞見櫻花、油桐花、金針花及白雪木，其中金針花雖然打卡名氣不足12月平地雪「白雪木」，卻是園區首個登場的花卉。現場規劃了3大金針花區域，目前最多人搶拍的為涼亭旁的小斜坡，大片綠地由黃澄澄的花朵加以點綴，雖未達滿分的壯觀，徜徉燦爛花海中仍十分浪漫，2022全新花期預計至6月底。

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除了黃金景色，五月份造訪也能順道趕上油桐花季，灰白的花瓣飄落步道上化作雪白花毯，隨手拍都能變身森林系仙女。提醒大家入園採網上預約制，防疫期間若想散散心，可考慮到台中新社吹山風、踏青、賞花，肚子餓還能到園內餐廳吃美食或喝下午茶，半日遊輕鬆入袋。

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沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號營業時間：9:30-18:00（平日）9:30-18:30（假日）門票：金針花季截至6/30 門票150元（不折抵消費）

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