北部最美「10萬株金針花海」打卡新秘境！桃園大溪就有大片平地繁星免費拍
免跑花東、不必到中南部，北部桃園也有專屬黃金花海了！當全台多處金針花海迎來2022花季，桃園大溪也有處唯美美景低調盛放，多達10萬株的金針花目前開得耀眼，讓人沉浸在金黃花毯感受迷人氛圍，目前開放免門票入園，全新打卡秘境快列入口袋名單。
這處最新花田座落桃園市大溪「百吉休閒農場」內，花海總面積預計達4700坪，精緻的範圍不論近拍或空拍都漂亮，俯瞰時像極了平地版星星，浪漫指數爆表。現場規劃了多條大步道任民眾美拍，條條間隔整齊排開的黃澄澄花朵，配上綠意滿滿的環境十分療癒，有望躍升花控新興秘境。
新登場的金針花園區由桃園百吉休閒農業發展協會攜手桃園市政府農業局打造，去年栽種的第一期10萬株金針花積極怒放中，品種為台東6號；第二波則將新增7萬株花苞，預計明年起共有17萬株花海，齊力挑戰北台灣最美金針花園區。值得一提的是，由於目前為試營運階段，民眾預計在6/18前都能報名免費入場，沐浴在夢幻花叢中，園內另提供飲品等，可作為賞花之旅的解渴良伴或下午茶，吃喝美拍樣樣行。
百吉休閒農場地址：桃園市大溪區環湖路2段688之1號
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