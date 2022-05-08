搭機捷就能到！桃園大古山「野百合光合派對」限時9天賞炫幻燈飾步道、夜景與花海

時間進入初夏，也是台灣野百合綻放的季節了！今年5/14(六)到5/22(日)桃園蘆竹大古山休閒農業區以「光合派對」為主題，帶著大家進入初夏的野百合音樂派對。

主辦單位第一週邀請到第27屆金曲獎最佳樂團獎得主麋先生樂團、阿朵蕾音樂及YOYO TV的羚羊哥哥、橘子姐姐獻唱同歡第二週由氣球彼得、藍崇文長笛、瑟拉樂團接力，帶大家享受的音樂派對；更可漫步在大古山藝術光廊，欣賞期間限定的燈飾藝術、夜景與野百合結合的炫幻美景。更棒的是，搭機捷就能抵達！在機場捷運於A10山鼻站下車，接駁車就能到活動主會場(大古山福山宮)。

圖／大古山休閒農業區

平日以休閒農業市集為主，假日則有免費的農場遊程可參加，如「蜂味之旅」、「園藝工坊」、「與鹿之戀」，每場活動名額有限，大家記得持續關注活動粉專，才能及時搶到活動名額唷！

圖／大古山休閒農業區

圖／桃園市蘆竹區公所

圖／桃園市休閒農業 Agriculture Taoyuan Fanpage

2022大古山野百合花季

地點：桃園市蘆竹區大古路228號（大古山福山宮前廣場）時間：2022/5/14(六)－2022/5/22(日)

圖／大古山休閒農業區

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