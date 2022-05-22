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在地最強水煎包！ 中壢老牌「曾水煎包」親民價一顆8元　現做現煎、一出爐就秒殺

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

位於中壢康樂路上，中壢國小旁邊的曾記水煎包，每次經過都看到排隊人潮，一查才知道這一家真不得了，竟然是開了40多年的老店，而且生意一直很好，一顆只要8元，CP值超高！

不過別小看這排隊人潮，大部分人都買10個、20個水煎包，導致排起來比想像中還耗時，不過這也表示真的是夠好吃才會讓人甘願這樣排隊等待。

老牌曾水煎包

地址：桃園市中壢區康樂路61號（地圖

時間：06:00~11:00、14:30~17:30

備註：週日下午固定公休

附近停車還行，位於中壢國小周邊，康樂路上。

一開賣就出現排隊人潮，而且大家都自動保持一定的安全距離。

別看這排隊人數還好，因為大家都一口氣買十幾二十個，所以排起來十分緩慢。

就是這小小的攤子，只賣水煎包而已，一賣就四十幾年，真的要夠好吃才能這麼長紅。

因為是現做現煎，所以即使人手看起來很充足還是無法快速消化人潮。

分工很明確，負責包餡的工作人員就只負責包餡，還有負責煎、負責打包收錢等人員，小小攤子其實人手算多，分工很細。

剛包好的水煎包，白泡泡的準備下鍋煎。

煎的很赤，看起來焦脆焦脆的。是用半煎炸雙面煎的方式，兩面都煎的赤赤赤才會起鍋。

愛吃辣的人別忘了要辣包。

拿到水煎包還熱燙燙的，水煎包表皮很有焦脆感，我超喜歡這種脆脆的口感。

煎包皮外脆內帶點嚼勁，手桿麵皮算厚實，有香甜麵粉味。內餡部分高麗菜切的比較細碎，調味上就是胡椒味偏重的高麗菜豬肉餡，內餡吃起來就是有胡椒鹹香加上脆甜高麗菜以及豬肉的鮮，搭配赤赤的煎包皮，就是很完美的組合，只能說排隊是值得的。

不加醬其實就很夠味了，但我是覺得淋上一點辣醬更好吃喔！這一家的水煎包很赤很脆，內餡也是我愛的胡椒香氣，很合我的口味，喜歡。不愧是能一賣數十年的水煎包，確實很夠水準。

老牌曾水煎包

地址：桃園市中壢區康樂路61號

時間：06:00~11:00、14:30~17:30

備註：週日下午固定公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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中壢 CP值 老店 桃園美食

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