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苗栗三義約會景點！ 森林系網美必拍「鹿角Cafe」景觀巴士咖啡廳，悠閒散步邊欣賞植栽

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

鹿角Café

苗栗三義深山內的植栽景觀巴士咖啡廳，一台巴士內外種植滿是盆栽綠意的用餐空間，提供咖啡、甜點和鹹食，很適合在這裡耗上一個下午，在這可以買多肉植物回家，現場有溜滑梯、沙坑和盪鞦韆，小孩也不無聊。

沒想到苗栗三義深山內藏著這麼一間有特色的咖啡廳，地點就在不遠山莊露營區內，這真的要有人曝光或者是來這露營才會發現這間咖啡廳的存在吧，不論餐點或好拍程度都很不錯，如果來三義可以考慮來這喔。

這間鹿角Cafe真的就藏在三義的山上，沿路都是產業道路，附近也大概只有露營區，有時候會開到有點懷疑人生，怎麼會有咖啡廳開到這麼隱密的地方，如果是開車來的朋友，車子只能停在樓梯下方的停車格喔，園區內是給有露營的朋友停放，所以這點要注意一下。

沿著樓梯上去以後，就會發現一片露營場地，旁邊還有沙坑、鞦韆和溜滑梯，可以提供給小朋友遊玩。

穿過這後就會看到很明顯的目的地啦，就是一輛改造巴士在眼前，承如店名一樣有著『鹿角』的元素。

巴士不只外觀被植栽給包圍，而且甚至植栽與巴士融為一體，巴士車頂還裝了自動灑水系統，所以不時的會看到窗外飄著水滴。

巴士內部除了一半作為廚房使用，另一半也是利用大量的綠意盆栽布置，整個就超森林網美風的，雖然室內座位不多也比較擠一點，但夏天時還是想要窩在室內。

戶外有許多撐陽傘的用餐區域，如果天氣允許應該會滿舒服的。

菜單在這，咖啡飲料、甜點和鹹食都有，價位上也還OK，三個人點了三杯飲料、一個草莓鬆餅、綜合炸物和飯糰，大概800多元。

炸飯糰：130元

這個炸飯糰滿酷的，雖然是三角型但不是像是日本厚實的飯糰，而是比較偏薄一點，雖然薄但是裡面有夾入了三色豆和火腿，增加一點口感，而表面炸的很酥脆，搭配甜甜的美乃滋，意外的覺得不錯。

綜合拼盤：250元

拼盤內有雞米花、洋蔥圈、薯條、起司條。肚子餓的話，總是會點的炸物拼盤來墊墊胃，來這邊吃邊聊天挺不錯的。

鮮採草莓鮮奶油：180元

雖然是網美店但鬆餅看起來不馬虎，鬆餅煎得很漂亮，擺盤也很美，更是女生最愛的草莓，可惜鬆餅的口感較缺少脆口的部份，搭配草莓果醬和草莓片，口味上OK。

草莓鮮奶茶 | 美式咖啡 | 鳳梨冰茶

吃飽飯，還可以在外面逛逛拍照，這裡有精心設計幾個拍攝的地點，在這麼多的植栽中間放個椅子，方便客人可以深入其境。

園區雖然不大，但其實都滿好拍照的。

現場有販賣一些多肉植物盆栽喔～如果有需要的話可以選購。

這裡的環境真的很清幽，因為這還有露營地，所以腹地超寬廣的，吃飽飯可以散散步也滿不錯的，推薦給大家喔。

鹿角Café

粉絲專頁：鹿角Cafe

營業時間：週三~週日 10:00~17:30(週一、週二公休)

地址：苗栗縣三義鄉雙連道路潭九鄰199號

電話：0981-008-698

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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