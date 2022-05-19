苗栗一日輕旅行！　6大銅鑼鄉「在地美食景點＋必買伴手禮」好吃好玩推薦

苗栗銅鑼小旅行一日遊推薦！位於苗栗的銅鑼鄉這幾年越來越受大家喜愛，無論是冬季炮仗花、春季的五月雪油桐花，或是秋天壯觀的杭菊。追花的同時當然也不能少了吃吃喝喝的行程，這篇就幫你們整理銅鑼鄉的美食景點以及必買伴手禮，近期銅鑼商圈也舉辦了許多好玩又有趣的小旅行及活動，周末假期就來銅鑼鄉賞桐花集章抽好禮吧！！！

Alice'sky愛麗絲的天空/歐式城堡攝影莊園

地址：苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村東田洋14-1號電話：037-987965營業時間：上午10:00 - 下午7:00

真的沒想到銅鑼鄉居然隱藏了這麼夢幻的拍照景點，Alice'sky愛麗絲的天空老闆本身是婚紗業者，為了不用上山下海找拍照點，乾脆直接打造一個讓你可以一秒出國的夢幻場景。

一站式取景服務從早拍到晚都沒問題，雖然近期因為疫情期間只開放婚紗業者預約。

不過等疫情過後當然要來這裡大拍特拍，即使沒有穿著美美婚紗也一樣超好拍！！！

無論是歐風城堡、浪漫教堂、中式風情全都有。

小菲超愛城堡外面那個鏤空的旋轉樓梯，真的美炸了！！！

室內場景也是一個比一個夢幻，重點是室內還有冷氣喔，哈哈哈哈。

等到疫情趨緩之後，一定要再帶咱家球哥來拍個過癮啦！！

巴豆夭百元美味鍋物-銅鑼店

地址：苗栗縣苗栗市銅鑼鄉中正路8之16號

電話：037-983132

營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00

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作為銅鑼鄉唯一一間的火鍋店，這間巴豆夭百元美味鍋物，可是相當受到在地人的歡迎，不僅鍋物料多味美、選擇多樣化。

內用還可以享用王子麵、意麵、雞絲麵、豬油拌飯，飲料、冰淇淋、冰棒、爆米花全部通通吃到飽。

對於大胃王來說真的是CP值爆炸，沒有在怕你吃的。

而且除了外面的用餐區之外，裡面還有三間包廂，其中一間還是超級少女風格。

防疫期間跟朋友相聚在包廂用餐更安心。

而且他們家生意真的很不錯，平日中午若是想外帶記得一定要提早點餐，不然真的會等到天荒地老。

小菲這次品嘗了牛奶白醬起司鍋和招牌的大腸臭臭鍋。

兩種湯頭我都很喜歡，而且私心覺得不使用酒精膏爐很貼心。

可以一路吃熱鍋吃到最後。

吃完王子麵再吃冰淇淋爆米花直接飽到天靈蓋啦！

食點心

地址：苗栗縣銅鑼鄉平陽路49號(訂購甜點可私訊粉絲團)

營業時間：11:00-19:00(每週日,週一公休)

FB粉絲團 /IG

吃完鹹食當然要繼續來吃個甜點（笑），食點心是去年才全新開幕的外帶甜點店，年輕老闆娘主修餐飲，從大學畢業沒多久就憑藉著對甜點的喜好以及熱忱，以及想把美味的甜點與大家分享，才開了這麼一間可愛又溫馨的甜點小舖。招牌檸檬塔酸甜好吃，綜合磅蛋糕、吃土奶奶等都是店內招牌，選用小農崙背鮮奶的重乳拿鐵更是讓小菲一喝就愛上。喜歡甜點的朋友來到苗栗銅鑼旅遊的時候可別錯過啦！！

億達草本

地址：苗栗縣銅鑼鄉中山路83號

電話：037-982489

官網 / 粉絲團

億達草本這四個字也許大家沒那麼熟悉，但說到八正喉糖，我想許多常逛誠品的朋友就一定知道，這款超熱賣的草本喉糖其實是來自客家人的智慧。

據說很久以前在苗栗客家庄內，有個通曉百草的胡阿婆，因為看到鄰居為皰疹所苦，就將菜園內種植的羊耳草以慢火熬煮，幫助鄰居解決了一直無以去除的痛苦（照片中這個就是自家種植的羊耳草喔）

而億達草本的老闆夫妻也在自家花園種植了不少草藥，融合本身化工的專業知識，製作了許多草本商品，從八正喉糖、抹草美容皂、到結合在地特色的杭菊碰米香等伴手禮，品項豐富之外也都相當受到歡迎。

八正喉糖採用多種天然草本熬製，其中最主要的就是羊耳草、穿心蓮和大飛揚草，小包裝設計可以隨身攜帶相當方便。需要常常說話，像是老師或是業務人員的朋友真的很需要隨時來一顆，八正喉糖系列總共有三種口味，分別是八正喉糖、杭菊喉糖、杭菊糖等三種口味，其中八正杭菊糖因為沒有加入薄荷，所以小朋友也可以吃喔！帶有淡雅花香，真的還蠻不錯吃的，完全就是健康取向的喉糖。

抹草美容皂選用抹抹草、芙蓉、香茅、羊耳草等藥草，透過天然方式萃取草本原汁，經過60天自然蔭乾手工製作而成，完全不添加化學硬化劑。桐花紀念版上方還有高雅的桐花造型，在陽光照射下真的超級美，這款美容皂是可以使用在全臉和全身的唷！！！愛美的女孩當然不能錯過～

再來這個杭菊遇見踫米香也是必買商品之一。

選用台南後壁米搭配低糖配方，加入當年新摘杭菊葉保留草本能量及養分。

一口大小越吃越涮嘴，來到苗栗銅鑼當然要入手最具當地特色的伴手禮啦！！

錦香餅舖

地址：苗栗縣銅鑼鄉中正路94-1號(銅鑼火車站前)

電話：037-981101、037-981155

營業時間：週一至週日08:00-21:30

官方網站 /FB粉絲團

位於銅鑼火車站對面的錦香餅舖是苗栗在地相當知名的伴手禮店，自1935年創立至今也已經有八十年的歷史，目前已經傳到由第三代接手經營。

想知道最熱門的伴手禮是哪些～店家也很貼心的直接幫你把海報全貼在牆上啦。

店內除了販售各種伴手禮之外，也有提供西式麵包、生日蛋糕等選項，價格也頗為親民。

來看看這伴手禮排行榜！！！如果你是第一次造訪～那麼照著排行榜買下去準沒錯～

你也可以直接選擇買這種混搭的招牌禮盒，就可以把人氣商品一次帶回家。

如果只是想單純嘗嘗味道，也有散裝的可以購買。

這個看起來很像牛舌餅的，做扁擔麥芽餅，還有多種可選擇喔！！

我們這次也品嘗了幾款超人氣商品～印象中傳統的台灣伴手禮大概不出鳳梨酥、太陽餅之類的，但是每間糕餅店如果都賣一樣的產品就無法脫穎而出，錦香餅舖的第二代曾金盛特地將中式糕餅與日式和果子風味的漢餅技藝溶入客家餅舖的產品當中。

所以你可以在這裡看到很有特色的肚臍餅，可愛的外觀是不是會讓你想到胖虎的凸肚臍，哈哈哈哈哈。其實肚臍餅就是綠豆餅，口感酥鬆帶奶油香。

再來這款銅鑼Q餅也是小菲很喜愛的一款，這款可是有得過獎的喔！！！

內餡除了有肉鬆和芋頭泥之外，還加入了客家麻糬讓口感更加豐富，真的很好吃～個人非常推薦！如果你只能挑一款的話那就挑它吧，哈哈哈哈！

另外這款杭菊餅也很具苗栗的特色，使用了銅鑼當地盛產的杭菊以及土鳳梨餡料、枸杞等製作。

酸甜的土鳳梨內餡帶有杭菊花香，相當特別，也是來這裡才買的到的特色伴手禮喔！

阿財發粿

地址：366苗栗縣銅鑼鄉90號，也可直接google阿財發粿

電話：037-985890

粉絲團 /官網

準備上高速公路打道回府之前，當然要來搬新家的阿財發粿，買最受歡迎的黑糖客家發粿。老闆林紹財先生從事生產客家米食已經有三十年的時間，其實大家應該對這個品牌不陌生，在各大休息站都看的到他們家的產品！！

尤其最熱賣的就是這黑糖客家發粿，吃起來濕潤可口又不會過膩，咱家小球可是愛的不得了呢！！

阿財發粿之前原本只有工廠沒有實體店面，今年終於搬到新店面，地點就在銅鑼交流道附近。

超大的店面目前老闆正在慢慢規劃中，重點是有提供免費的廁所（ 第二代老闆說這是一大賣點 ）

除了原本就有的各種米食之外，還新增了一些農特產品和自家的手工餅乾、花生糖等等。

多口味的花生糖也是很受歡迎的商品。

另外現在也新增了客家菜包、客家肉粽、客家鹹粄等，可惜小菲這天造訪的時候幾乎都賣完了，不然真的很想全部打包回家啊！！

搬到新地點的工廠一樣是從每天凌晨開始，就有在地的婦女們開始製作新鮮的發粿、娘惹糕、麻糬、綠豆涼糕等。

蒸好的發粿出爐之後都須要先放涼之後才會進行包裝。

現在工廠主要是由第二代的小老闆管理，除了開拓宅配的業務之外，也用心研發了各式各樣的創新口味。光是這涼糕的部分就有超多口味，蓮子、芋頭、抹茶紅豆等應有盡有而且都很真材實料，這也是阿財客家米食的熱銷商品之一。

不但口味多變化，而且也不會很甜，買回家當點心下午茶最適合啦！！如果沒時間跑到苗栗或是新竹內灣的店鋪，這些商品全都可以直接上官網訂購，新鮮運送到家，在家也能吃到超熱門的阿財發粿啦！

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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