超浮誇排骨滑山！ 新竹「跨國越泰美食」霸王級烤肉串 外層酥脆，咬下軟嫩多汁
udn走跳美食／踢小米
天氣漸漸炎熱，小米為大家分享很適合夏天吃的泰國料理餐廳。餐廳的店名非常特別叫「跨國越泰美食」，因為老闆是泰國人、老闆娘是越南人～所以店家供應的是泰國和越南風味結合的美食喔！
老闆夫妻以前是新竹市政府社會處輔導的「外國人在地發展的優質對象」，所以在店家之前在公道五路貨櫃屋上時，小米就去吃過他們的美食，後來搬到牛埔路上又去回訪說。
不過由於比較忙最近終於有空分享給大家了，大家來看看浮誇的泰式排骨滑山和超大隻沙嗲肉串，平價又大份量的美食保證讓人吃得非常滿足，快跟著小米一起去看看吧，Go～
跨國越泰美食位置及停車方式
跨國越泰美食位於牛埔北路和祥園街交叉路口附近，開車的朋友可以停在牛埔地下停車場，走路過來約莫3分鐘。
因為老闆以前是泰拳教練，所以在店門前還特地擺了沙包，吃飽飯可以打個拳運動一下再離開唷。
跨國越泰美食環境介紹
店內位置不多，約五張四人座的桌子，如果要多人聚餐，記得提前跟店家預約。
第一次來的朋友，可以參考牆上的菜色照片。
跨國越泰美食菜單目錄搶先看
菜色選擇性豐富，有烤肉套餐、飯麵類、炸物、涼拌菜和不可少的泰式炒空心菜，不管是熱食和涼拌菜，都有泰式和越式兩種不同的風味給大家選擇。
跨國越泰美食用餐心得分享
開動啦～～～來這邊就是要大口吃肉，再配個啤酒就太完美了！
這是有段時間之前的聚餐了，來到牛埔當然要找恰吉一家人來享用美食啦～恰吉真的非常幸福，有一對雙胞胎兒女，堪稱男人的典範啊
泰式排骨滑山 5～6人份（510元）是店家的招牌料理，排骨疊成像小山一樣浮誇。
經過熬煮的龍骨，旁邊帶有軟嫩的軟骨，吃得到鮮甜味。
搭配酸辣口味的泰式醬汁，在夏天吃非常開胃～
小米整盤拿在手上，都比我的臉還大了呢！
這道料理小朋友也非常喜歡，店家還貼心地附上塑膠手套方便直接拿取食用，恰吉女兒也吃的津津有味呢。
搭配啤酒真的超讚的～＜＜開車不喝酒 喝過量有害健康＞＞
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
喜歡吃烤肉串的朋友，泰式烤牛肉/雞肉/三層肉串可以各點兩串（480元），這樣每個口味都吃得到喔，老闆切肉大小不一，不過每串份量都蠻大。
小朋友超愛烤肉串的，一人一串吃的很過癮！
看看這堪稱霸王等級的烤肉串。
大推三層肉烤肉串，火侯掌握的恰到好處，外層烤的酥脆之外，肉汁也被緊鎖在裡面～鹹香的泰式香料和五花肉的鮮甜味，不只下飯，更是一道很棒的下酒菜。
雞腿肉小米也好喜歡，軟嫩不柴，鹹中帶甜的口味，大人和小朋友都好愛。
烤牛肉串的部份，帶有微甜的滋味，口感較有嚼勁，建議大家趁熱食用，享受最佳的口感～
泰式月亮蝦餅（210元），跟我們一般吃到的月亮蝦餅內容物不太一樣～
說真的小米個人比較沒有印象的一道菜。
小米推薦越式椰子紅燒大腸（150元）。
帶點脆皮和軟嫩口感的大腸是小米最愛，酸酸甜甜的越式風味醬汁拌著吃，很下飯呢！
如果想吃飯類的話，可以點泰式綠咖哩雞（飯/麵）（180元）
泰式綠咖哩辣度較強，綠咖哩帶點辛辣微甜和椰漿香氣、香料，淋在白飯上會讓人連扒好幾碗。適合能吃辣的小朋友和大人喔～
泰式牛筋麵（190元）不辣，有滿滿的牛筋肉，滷的蠻軟嫩的，是Q彈的膠質口感。
麵體是比烏龍麵稍粗，湯頭清甜，大小朋友都適合～
越式炸丸子（160元），蔬菜和肉餡混合的內餡去油炸，口味稍重，搭配醬料食用，風味更好！
泰式打拋豬飯（180元)當然不可少啦～老闆給的份量蠻多的，飯上鋪了滿滿打拋肉絲，加上鹹香帶甜的醬汁，也是會讓人扒飯扒不完的料理。
越式蓮藕排骨湯（260元），意外受小朋友歡迎。蓮藕自然的甜味、軟嫩排骨的清甜湯頭，我看到洽吉的小朋友一口接一口喝個不停。
泰酸辣雞麵（170元），湯頭是酸酸辣辣帶點番茄的甜味，麵體也是稍粗帶有Q彈的，在夏天吃非常開胃～
泰式炒空心菜（90元），吃點蔬菜解解膩吧～
泰式奶茶（50元），不會太甜膩，也是小朋友飛速喝完的飲料～
吃飽飯後，還可以在店門口打個泰拳，消耗一下熱量再回家喔。
看看洽吉賣力的樣子，好好鍛練身體，繼續努力工作賺錢養家～
跨國越泰美食
新竹市香山區牛埔北路30號
電話：0911 452 499
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00(週二公休)
粉絲團：跨國越泰美食
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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