快訊

北市再爆副發言人「快篩陽」 柯文哲嘆：明起又每天要篩了

打3劑疫苗自選「3+4」理賠嗎？金管會回答3大爭議

高中以下停到校兩周？柯文哲提兩大困難：牽一髮動全身

只賣4品項！ 新竹隱身巷弄「我家小籠包」爆汁味美、份量飽足 晚來一步吃不著

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

愛吃小籠包的朋友一定不能錯過我家小籠包！老闆其實是很久以前在民族路上的姐妹小籠包第一代老闆，後來休息一陣子後，悄悄的重開隱身在民生路的巷弄裡，也改名為我家小籠包～一般住家的外觀，不特別說小米還不知道在這裡在賣小籠包呢！於是今天一大早就拉著小彤和王美來吃小籠包當早餐了，還有吃小米青春回憶的阿嬤麵（以後再來分享），快跟著小米一起回味記憶中的好味道吧，Go～

我家小籠包位置及停車方式

我家小籠包位於民生路222巷內，大家可以先在民生路上找到普吉島快餐店和7-11超商，巷口轉進來不久就可以看到了。開車的朋友可以停在附近的停車場，停車還挺方便的。

今天9點前來，店門口人潮滿滿～其實他們是以前姐妹小籠包的第一代老闆，小米在2015時就去民族路吃過，後來他們休息頂給親戚後， 過兩年就在巷弄裡重開”我家小籠包” 囉～

我家小籠包環境介紹

內用位置不多，只有3張桌子，小米一看到有空位就趕緊坐下來囉～

我家小籠包菜單目錄搶先看

店內只賣四種產品，小籠包、蛋包韮菜和魚粳湯和貢丸湯。小籠包1顆9元，一籠是10顆。

又看到熟悉面孔的阿姨了，小米第一次去姊妹小籠包時，就是吃阿姨包的小籠包～現在也由年輕人接手一起做囉！

小米特地找到2015時去吃的照片，確認無誤，阿姨變得更時髦了。

光是看到蔥肉的內餡，就知道餡料非常新鮮，熟悉的美味回憶又回來了～

我家小籠包用餐心得分享

登～登～今天比較晚來，蛋包韮菜已經賣完了，那就來一份小籠包和魚粳湯吧！

今天小彤還特地起了個大早，早起的鳥兒才有好料吃喔～

一籠小籠包（90元）有10顆，每個都看起來很有份量。

加上特製辣油真是完美～

輕輕一撕開，爆漿湯汁就像瀑布一樣滿溢出來了。

他們的皮不是屬於薄皮，是稍有厚度，但也不會過厚，屬於中間值，有麵香且帶有嚼勁，挺不錯的！一咬下去就爆汁，豬肉鮮甜和蔥香的內餡吃起來很有口感，會讓人一口接一口吃不停。

每顆的份量挺大的，基本上吃一籠就蠻有飽足感的。

建議一定要沾上辣油+黑醋，辣中帶有酸V的醬料非常解膩。

最後是魚粳湯(35元)，湯頭甜美和有Q彈口感的魚粳，沒有太重的魚味的魚粳，是小米最愛。吃完這一個組合保證可以飽到下午～（嗝）

我家小籠包

地址：新竹市東區民生路222巷29-2號

電話：0916 512 728

營業時間：6:00~12:00(周一公休)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

早餐 新竹美食

相關新聞

只賣4品項！ 新竹隱身巷弄「我家小籠包」爆汁味美、份量飽足 晚來一步吃不著

udn走跳美食／踢小米 愛吃小籠包的朋友一定不能錯過我家小籠包！老闆其實是很久以前在民族路上的姐妹小籠包第一代老闆，後來休息一陣子後，悄悄的重開隱身在民生路的巷弄裡，也改名為我家小籠包～一般

新竹湖口免門票親子景點！「好客文創園區」磚紅復古老街、巨大水果超好拍

到新竹旅遊不是在市區城隍廟附近吃喝玩樂，就是走海線吹海風看海或者往山區踏青嗎？其實新竹湖口也有很多在地景點、美食，像是台灣現存老街中保存最完整的湖口老街、適合約會看夜景的景觀餐廳、以及充滿客家文化風情景點，今天ReadyGo就要帶大家一探究竟新竹湖口好客文創園區裡有什麼好玩？下個假期不妨來一趟新竹湖口一日遊吧！

誰說苗栗很無聊？隱藏的日式建築、遠眺通霄夜景和苑裡小鎮美食一籮筐

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 通霄王煎包、苑裡菜市場耕牛園炸雞、山腳國小日治後期宿舍群。 🔎IG帳號：lin.ming.chi 🔎IG連結：https://www.instagram.com/lin.ming.chi 有人常說苗栗很無聊，沒什麼景點跟美食。來到苗栗海線的兩個城鎮：通霄、苑裡，就是來打破這迷思。暫離都市的繁華喧囂，深度體驗純樸的小鎮風情與在地小吃美食。

在地人才知道的鹹酥雞攤！「超邪惡香雞排」隱身龜山　三角骨、炸雞皮也涮嘴

udn走跳美食／艾瑪 在地人才知道的鹹酥雞 提到台灣不敗小吃，鹹酥雞一定是名列前茅，不管大人還是小孩都難以抵擋它的攻勢，介紹一家秒打我自己嘴巴的「楓樹香雞排」，看到Google評論特地來買

桃園中壢最美下午茶！超繽紛「彩虹粉粿」加滿十種配料超豐富，還有水果色包心湯圓

udn走跳美食／NANCY將的生活筆計本 一群好友來桃園工作，工作完畢當然不能放過吃美食的機會啦！民宿女王芽月幫我們安排好一連串的行程（對！沒吃飽絕對不會放你走）。其實我們前面已經吃了不少，讓我

全台首創「拉麵吃到飽」在桃園！中壢山禾堂拉麵叉燒、溏心蛋、炸物359元無限任吃

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 N年前，Ann可曾為了山禾堂拉麵的餐後甜點造訪，當初的「卡桑的麻糬燒」、「浦島太郎的玉手箱」真的深得我心，吃完一次又帶著蔬果姊妹再去吃一次，可以吃好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。