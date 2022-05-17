只賣4品項！ 新竹隱身巷弄「我家小籠包」爆汁味美、份量飽足 晚來一步吃不著

愛吃小籠包的朋友一定不能錯過我家小籠包！老闆其實是很久以前在民族路上的姐妹小籠包第一代老闆，後來休息一陣子後，悄悄的重開隱身在民生路的巷弄裡，也改名為我家小籠包～一般住家的外觀，不特別說小米還不知道在這裡在賣小籠包呢！於是今天一大早就拉著小彤和王美來吃小籠包當早餐了，還有吃小米青春回憶的阿嬤麵（以後再來分享），快跟著小米一起回味記憶中的好味道吧，Go～

我家小籠包位置及停車方式

我家小籠包位於民生路222巷內，大家可以先在民生路上找到普吉島快餐店和7-11超商，巷口轉進來不久就可以看到了。開車的朋友可以停在附近的停車場，停車還挺方便的。

今天9點前來，店門口人潮滿滿～其實他們是以前姐妹小籠包的第一代老闆，小米在2015時就去民族路吃過，後來他們休息頂給親戚後， 過兩年就在巷弄裡重開”我家小籠包” 囉～

我家小籠包環境介紹

內用位置不多，只有3張桌子，小米一看到有空位就趕緊坐下來囉～

我家小籠包菜單目錄搶先看

店內只賣四種產品，小籠包、蛋包韮菜和魚粳湯和貢丸湯。小籠包1顆9元，一籠是10顆。

又看到熟悉面孔的阿姨了，小米第一次去姊妹小籠包時，就是吃阿姨包的小籠包～現在也由年輕人接手一起做囉！

小米特地找到2015時去吃的照片，確認無誤，阿姨變得更時髦了。

光是看到蔥肉的內餡，就知道餡料非常新鮮，熟悉的美味回憶又回來了～

我家小籠包用餐心得分享

登～登～今天比較晚來，蛋包韮菜已經賣完了，那就來一份小籠包和魚粳湯吧！

今天小彤還特地起了個大早，早起的鳥兒才有好料吃喔～

一籠小籠包（90元）有10顆，每個都看起來很有份量。

加上特製辣油真是完美～

輕輕一撕開，爆漿湯汁就像瀑布一樣滿溢出來了。

他們的皮不是屬於薄皮，是稍有厚度，但也不會過厚，屬於中間值，有麵香且帶有嚼勁，挺不錯的！一咬下去就爆汁，豬肉鮮甜和蔥香的內餡吃起來很有口感，會讓人一口接一口吃不停。

每顆的份量挺大的，基本上吃一籠就蠻有飽足感的。

建議一定要沾上辣油+黑醋，辣中帶有酸V的醬料非常解膩。

最後是魚粳湯(35元)，湯頭甜美和有Q彈口感的魚粳，沒有太重的魚味的魚粳，是小米最愛。吃完這一個組合保證可以飽到下午～（嗝）

我家小籠包

地址：新竹市東區民生路222巷29-2號

電話：0916 512 728

營業時間：6:00~12:00(周一公休)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」