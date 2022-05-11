精緻路線+寵物友善環境！苗栗公館美食「一畝三分田」無菜單料理 甜點令人驚豔

苗栗公館美食「一畝三分田」，位於陳師傅對面巷子，看到玄天宮以後繼續走，就會看到這間有著大庭院的舒適餐廳，店內有空地方便停車，也是寵物友善餐廳（寵物不落地）！店內販售無菜單料理～單人套餐350元～下午茶套餐250元～桌菜3500元起～餐點內容皆以店家當日供應為主！文章內有店家地址、電話、營業時間等資訊供參考！

這間「一畝三分田」是我在GoogleMap上發現的新餐廳！地點近鶴岡國小，更正確的說，他在陳師傅對面的小巷子，看到玄天宮以後繼續走，就會看到餐廳的招牌了！

這間有著舒適的大庭院的餐廳，有滿滿的綠色植栽，還有個俏皮的盪鞦韆，無論帶小朋友或是毛小孩來放風都很適合！

餐廳內的空地可以停車～來這邊用餐不用煩惱停車的問題～

店家把豹貓養在戶外～據說這個品種貓不便宜阿～他們的貓咪很親人～貓奴們可以來和貓咪玩唷！

一畝三分田｜室內環境

「一畝三分田」的室內環境很棒～有滿滿的綠色植栽～讓人看了神清氣爽精神好！

店內有小方桌、大方桌、小圓桌、大圓桌！適合不同族群的客人們來聚餐～

因為當天到店用餐的客人只有三組～加上我們又是最早到的～所以就可以選擇自己喜歡的位置入座～

餐前飲品

店家會提供免費的餐前飲品～這一壺茶都是可以免費續加的唷～

店家是寵物友善餐廳～進入室內的寵物們需要放入提籃或推車內～以不打擾其他用餐的客人為主～

無菜單料理 350元/人

我們這天預約了五份套餐，套餐的內容物是固定的，在訂位的時候店家會詢問有什麼是不吃的食材，上餐的時候會盡量避免！

七人以下是出個人套餐～七人以上就會是3500元起的桌餐～如果有興趣都可以直接致電詢問店家詳情唷！

餐點有生菜沙拉、酥炸雞腿、皮蛋高麗菜、雞茸羹、豆干炒小魚乾、水果！其實餐點口味都還不錯～就屬雞茸羹清淡無味了些～

主餐就是這尾泰式煎肉魚，魚肉的口感很紮實，調味也還不錯，但就是有點小條，吃得不太滿足啊～

飯是可以免費續加的！基本上我們每個人都再續加了一碗！因為他們的餐點份量非常精緻～想吃飽一點肯定是要加飯的啊。

店家很客氣的上前問我們餐點是否合口味～是否有吃飽～我也很坦白的說真的沒吃飽。之後店家又追加了一份滷豬腳招待每一桌的客人～每個人可以分到一塊～配白飯還不賴。

下午茶套餐 250元（套餐加購 170元）

我們這天額外加點三套下午茶，下午茶套餐的內容物就是甜點+飲品！如果平常不是來吃正餐，單點下午茶是一套250元，如果是來用餐並加點下午茶，加購價為一套170元！

這是開心果是店家招待的，很適合搭配熱茶，我們這一桌很快就把他吃光光（到底是有多餓啦）

店家每日供應的甜點不太一樣，我們當天供應的是磅蛋糕、肉桂捲、巴斯克乳酪蛋糕！吃完後想單獨追加甜點，問店家甜點怎麼賣，店家說只有賣一整套的，無法單點。

磅蛋糕酥香好吃～口感很紮實～

肉桂捲甜而不膩～醬料的量適中～有濃濃的肉桂香氣～

必須要說他們的甜點很加分！巴斯克乳酪更是受到長輩們的喜歡～

黑咖啡只有熱的，如果想喝冰的需要和店家另外索取冰塊，而且這咖啡蠻小杯的，大概是1-2口就能喝完的容量大小，而咖啡是不能續杯的唷！

餐後的茶飲和餐前提供的茶飲是不同的，餐後的茶飲只可以免費續加一次！

整體來說，這間「一畝三分田」是無菜單料理，販售品項以當日供應為主，套餐一人350元，餐點口味還不錯，但是份量稍微精緻了些，我們即便加了飯，還是有沒吃飽的感覺！餐後的下午茶也蠻好吃的，如果甜點品項能單點，肯定可以滿足更多人！我覺得用餐環境非常舒服，而且停車非常方便，口味都不錯，但就是比較適合小鳥胃啊。

一畝三分田

地址：苗栗縣公館鄉鶴山村2鄰33-1號（鄰近鶴岡國小）

電話：0988-164-932（預約制）

營業時間：平日10:00-19:00，假日10:30-20:00

官方臉書：一畝三分田

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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