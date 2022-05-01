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全台唯一沈澱池、限期探秘螢光蟲綠濕地秘境　桃園溪洲玩咖領路

欣傳媒 / 欣傳媒

你知道桃園溪洲有超靈驗的2百年清水祖師廟嗎？這裡還有行家領路才能走近探索的螢火蟲秘境！溪洲人如何把石門水庫淤泥沉澱池變成溼地生態天堂？拜訪桃園市大溪區溪洲農村觀光推展協會，一個個在地人歷經家園鄰近的河床變成淤泥沈澱池，現在又致力變廢為寶的勵志故事，帶你看見溪洲人為家鄉爭存的努力。

▲福山巖是溪洲的地方信仰中心，供奉清水祖師，相當靈驗，早年居民打井出行都要祈求庇佑。

溪洲生態農村玩咖領路沈澱在石門水庫的秘密　

石門水庫是北台灣最重要的水資源之一，也是熱門觀光景點。水庫興建對周邊區域的貢獻極大，但也有些地區的居民也深受影響，溪洲，就是其中之一。水庫還未興建之前，被大漢溪圍繞的溪洲是煤礦與樟腦油的重要集散地，土地肥沃，盛產稻作。但水庫興建後，為了清淤排沙，溪洲土地被徵用，建造了13口深7～10米的「沉澱池」，水庫的抽泥船泥水排放至此，靜置待含水量下降後，再花錢請砂石業者清淤，載運到台北港等地營建填海之用。

▲溪洲獨有全台唯一的戶外沈澱池，讓北部居民可有澄清的水質可用，忍受長年的噪音和空污後，在地人重新整理家園，爭取生活品質，並與自然共生。

土地運用受限，為了清淤，每天有幾百輛砂石車來來去去，加上抽砂船與發電機運作，噪音和空污嚴重影響居民生活。經過居民反應抗爭，經濟部水利署北區水資源局釋出善意，除了以部分經費回饋地方之外，也釋出一些空間交給居民2009年成立的「桃園市大溪區溪洲農村觀光推展協會」管理，協會在2013年向政府提出「窳陋計畫」補助款，改善原本因盜採砂石和廢棄物傾倒導至的髒亂環境，打造了「螢光蝶舞綠濕地」等生態園區。

▲溪洲的螢火蟲探秘，結合了生態復育與家園再造等傳奇故事，跟著在地人探索，特別有感。（圖／大溪區溪洲農村觀光推展協會提供）

春夏之交，是北區賞螢最好的時段，溪洲也在地方有心人參與，清淤去污，變廢為寶的過程中，為溪洲社區打造了一方淨土，架構出溪洲環教園區的生態教育場域，成為大溪東岸的一個自然秘境，環境復育後，生物多樣化展現自然魅力，也提供螢火蟲更良好的生活空間。今年溪洲「生態大玩咖」系列小旅行推出了「農村X螢火蟲特別活動」，除了平日（每週一、三、五）晚上的「螢光夜宴」探索，還有週日帶領旅客體驗農事活動、品嚐鮮蔬晚餐後，再去追尋螢火蟲的蹤跡。有關螢火蟲相關遊程最新資訊，可以到大溪區溪洲農村觀光推展協會官網的最新消息查詢，或洽詢溪洲環教園區粉專

▲導覽員在福山巖內的陳列館介紹溪洲週邊環境，也讓我們看見溪洲近年來的轉變與新生。

藉由復育環境還歸一方淨土，在淤泥乾涸後蓬勃生長的多樣化植物群落裡，結合賞鳥追螢觀蝶聽蛙聲等自然觀察導覽，加上食農教育、社區共好工作坊、農特產產業鏈和參訪地方信仰中心～供奉清水祖師的百年廟宇福山巖，銜接出溪洲獨有的體驗遊程。遊客在聽取導覽，參加創意生態遊程之餘，還可以親手製作「星光生態瓶」等療癒小物，見證泥沙微浮的「沈澱池」如何變成澄淨的美麗空間。

▲除了帶領遊客看見水域環境的變化，以水草、砂石和大肚魚組合選擇的「星光生態瓶」DIY 活動，或者也訴說著溪洲人對澄靜生活的期許。

桃園市已投資1億4,800萬，在溪洲大橋旁的1、2號沉澱池設置「觀光服務中心」及「低碳轉運站」，提供停轉乘玩買和廣達2公頃的露營區等服務。未來隨著石門水庫阿姆坪防淤隧道完工，淤泥直接排入大漢溪，沈澱池也許不再需要承擔清淤重任，協會希望屆時沈澱池能保留，保留生態與自然環境讓候鳥棲息，屆時除了石門水庫新亮點，遊客也可以到溪洲領略生態社區之美。

桃園市大溪區溪洲農村觀光推展協會地址：桃園市大溪區福山一路118-1號官網：https://xizhou0530.org/

粉專：http://www.facebook.com/xizhou053

圖、文／廖苡安 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203223

觀光 農村 螢火蟲

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