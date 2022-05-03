桃園文青景點不踩雷！ 6大「都會型場館」推薦　人文藝術&娛樂兼具好去處

【整理：行遍天下，圖／文：Ellen】

桃園高鐵站位在青埔，隨著高鐵與機捷的興建，華泰名品城Outlet及台灣第一座新型態都會型水族館Xpark等都選擇在此設點，帶動附近商機。除了好吃好買好逛，青埔這兒的藝文活動也正蓬勃發展中，喜歡挖掘質感小店的Ellen推薦許多美麗的景點值得一訪。





Xpark 都會型水族館沉浸式體驗

Xpark是台灣第一座新型態都會型水族館，位在置地廣場內，同棟建築物還有新光影城以及Cozzi和逸飯店，地理位置佳，無論開車或搭機捷高鐵前往都很方便。水族館佔據地上三層分為四大展區， 落地大水族箱定時的魚群秀、療癒水母牆，以及像是萬花筒的鏡面水母區皆是熱門打卡點！不能錯過的還有可愛的企鵝和與眾同樂戶外秀，值得一提的是館內背景音樂出自知名日本動畫配樂大師久石讓，看著水裡的生物們彷彿隨著音樂舞動，讓人忘卻時間與煩惱。





日日蔗 白色貨櫃屋鬆餅飲品專賣

白色貨櫃屋的鬆餅飲料專賣店外觀很醒目，空間不大但佈置得十分舒適， 2樓座位區入座需脫鞋。飲料選擇不少，純天然無果糖不加冰塊，點心主打鬆餅球，無添加人工香精，多種口味鹹甜都有，加點飲料還可折40元! 鬆餅球外型圓滾滾拍照很可愛， 口感比一般鬆餅來得乾一些，一人吃一份不會太飽當點心剛剛好，座位不多建議大家先訂位。





2Gather藝起吧 結合藝廊與咖啡廳複合空間

木質色調裝潢的店內，寬敞明亮座位多，可用插座且平日不限時。1樓除了咖啡廳，還有適合會議或教學的座位區，不定期舉辦壓印、插花、陶作等手作課程，2樓沒有座位，是完全的藝廊形式，時常有聯展或作品展可以欣賞。2Gather的甜點在開放式吧台製作，種類不固定，鬆軟的戚風蛋糕芝麻味香濃十分可口，推薦給大家！





襲園美術館 預約制私人美術館

清水模建築的襲園美術館採預約制，免費參觀, 結合圖書館/藝文展覽/設計工作室/茶席與食堂等等, 完全實現了主張空間、藝術、生活三者互動相依的理念！清水模建築, 鏤空的階梯、透光的天井、講求極簡的美學、空間不大但每個角落都非常好拍、有地上三層與地下一層、開放式設計讓動線無比順暢。除了參觀特展，可以付費品嚐茶禪泡或是J6咖啡，還能體驗抄寫經文，不妨找個時間來走走，聽聽導覽介紹，體驗抄經或閱讀書籍，覓個角落享受光影的變化，洗滌一下心靈吧！





橫山書法藝術館 書法藝術主題美術館

這裡是全台第一個官方書法藝術主題美術館。館內設置書寫區可現場體驗臨摹書法，另外還有VR、LED螢幕等有趣的互動作品，其中LED互動作品名為「造象」很有意思，只要連作品Wifi並掃QR Code，手機畫面裡選字並依筆順描摹字帖即可在螢幕上叫出作品裡的角色或物件。除了館內的書法作品，藝術館本身也是一件藝術品，從空中俯視，埤塘為墨池、展館為硯台的意象，十分符合主題。





日福書法店 文青風格甜點咖啡

本店在桃園藝文特區，新開的二店在橫山書法藝術館附近故此得名。擁有整排落地窗光線充足明亮，平日午後人不多顯得特別幽靜。日福一二店甜點種類差不多，吃過幾次還是最喜歡海鹽焦糖戚風蛋糕。另外玄米茶茶葉量給很多，回沖多次仍很夠味∼橫山書法藝術館逛累了，可以來這兒坐坐，吃塊蛋糕，度過悠閒的午後時光。





景點資訊

Xpark

地址：桃園市中壢區春德路105號

電話：03-287-5000

時間：10:00-18:00

票價：成人票550元、孩童票250元





地址：桃園市大園區春德路（華泰名品城與Xpark間巷弄）

電話：0909-510-262

時間：12:00-20:00（六日至21:00）





地址：桃園市中壢區洽溪路181號

電話：03-287-5202

時間：12:00-18:00（週二休）





地址：桃園市中壢區青埔九街57號

電話：03 -453-4833#10，預約制，體驗活動皆需在預約時就先勾選。





地址：桃園市大園區大仁路100號

電話：03-287-6176

時間：09:30-17:00（週二休）

票價：全票100元、優待票50元，桃園市民可享門票優惠





地址：桃園市大園區大仁路46號

電話：03-287-5933

時間：11:00-20:00（週一休）





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