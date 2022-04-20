桃園版華山「中原文創園區」今年登場！中壢新亮點　19棟庫房群打造文創市集、藝術展

免跑台北也有文創藝術新指標！桃園中壢區的中原營區在活化計畫下，保留了營區19棟庫房群，並致力打造成「桃園版華山」中原文創園區及中原創業村，預計12月正式登場，讓民眾今年就有最新亮點可以朝聖。

中壢中原營區模擬圖。圖／桃園市工務局提供

位於中壢區台一線與普忠路口的中原營區占地約12公頃，原為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，在桃園市政府積極推動下與國防部合作，保留了營區內的19棟庫房群老建築。值得一提的是，首波修復的10棟庫房預計今年11月完工，以文創市集、藝術展覽、表演空間、人才孵化、餐飲空間及公共行政六大空間作為主要規劃，也會加強景觀綠化，沿線皆適合一家大小遊憩。

中壢中原營區完工後，沿線景觀模擬圖。圖／工務局提供 中壢中原營區模擬圖。圖／桃園市政府文化局官網

官方也搶先公告，竣工後將於12月舉辦「2022年桃園文化創意產業博覽會」，期盼導入設計美學及議題式策展，升級桃園文創特色，後續也會結合周邊學院及產業資源，並辦理藝術展、展演活動及各大市集等，並結合餐飲美食及戶外休憩空間，期望打造成為「桃園版華山文創園區」，在地人屆時即可搶先衝一波啦！

桃園版華山藝文園區最快於今年12月登場。圖／桃園市政府文化局官網

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