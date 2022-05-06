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全桃園最好吃的紅豆冰、綠豆冰！中壢50年老店「蓬萊仙島」 傳統綿綿冰真材實料

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

比起新店我更愛古早味，畢竟可以賣這麼多年的店，踩雷機率真的比較低，經得起市場與時間考驗，古早味也最雋永。像這一家位於元智大學、興仁國小附近的蓬萊仙島紅豆冰、綠豆冰就是一家50年老店，是傳統綿綿冰的口感，真材實料，可以說是全桃園最好吃的紅豆冰、綠豆冰也真的不為過。

蓬萊仙島

地址：桃園市中壢區興仁路二段67巷79弄10號(地圖

（興仁國小對面巷子200公尺）

電話：03-4350091

時間：12:00–21:30

粉絲團：蓬萊仙島

位於元智大學周邊，在興仁國小對面巷子內。這裡真的很巷弄，不是很好停車，附近都是住宅區居多。

除了紅豆冰、綠豆冰以外還有賣傳統豆花跟綠豆薏仁、綠豆湯。

傳統豆花才40元，可以任選3種配料，真的好便宜。

配料也很古早味。

當然我們就是衝著網友說全桃園最好吃的紅豆冰、綠豆冰而來。這種冰品算是傳統綿綿冰的一種，口感綿密，其實也蠻有冰淇淋的口感。

綜合冰 ｜ NT$.50元

紅豆冰＆綠豆冰各一大球只要50元，只是用類似便當盒的那種保麗龍裝比較不環保。但也可能也是因為保麗龍會比較可以保冷，所以才選擇這種材質。

真的很大一球，然後紅豆、綠豆顆粒都看得到，可見有多真材實料了，這個真的吃的會飽。

口感綿密、每一口都吃得到顆粒，然後冰的部分很細緻很綿，很爽口不會太甜。

傳統綿綿冰其實也不是這麼容易吃到，這種古早味只能且吃且珍惜，很怕以後吃不到。

而且這麼真材實料，兩大球才50元，難怪網友直呼這是桃園最好吃的紅豆冰、綠豆冰。夏天快到了，快來這裡吃冰，用新台幣支持老闆繼續開下去。

下次想吃吃傳統豆花跟綜合粉圓，這次光吃綜合冰就被飽到，下次烙人再來。

蓬萊仙島

地址：桃園市中壢區興仁路二段67巷79弄10號（興仁國小對面巷子200公尺）

電話：03-4350091

時間：12:00–21:30

粉絲團：蓬萊仙島

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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