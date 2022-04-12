居然可以在市場野餐！桃園快閃「市場野餐日」30攤音樂美食市集統統都有

想到野餐會想到戶外草地、公園或露營基地，但從未想過原來「市場」也可以野餐！番薯市集特別推出「新新明特別篇：市場野餐日」，把音樂、美食與文藝搬到市場文化中，30攤文創品牌任選任逛，體驗超獨有的野餐體驗，文青控千萬不要錯過，名額有限快報名！

圖／新新明．遶市場臉書粉專

番薯市集與新新明特地規劃「市場野餐日」，把野餐表示生活態度的意念融合餐點、飲料與音樂等，讓參與者可以盡情表達喜好的生活品味，位置就在桃園市中壢區新明市場的二樓文創空間，將進駐至少30攤的文創市集，從手作鹹食、甜點再到文創好物、插畫與生活產品等統統都有，體驗文藝融合市場文化將一次到位！

圖／新新明．遶市場臉書粉專

不僅如此，4月16日至4月17日為期兩天的市場野餐日還會邀請到Kimochi music 、森淮Senhuai、蘇荷與蘇文劭等音樂人在現場表演喔，值得注意的是，由於目前疫情升溫，主辦單位將會提供酒精消毒手部、量測體溫及配戴口罩的措施，並為參加者的報到狀況造冊記錄，若體溫超過37.5者無法入場。更多報名資訊請上ACCUPASS官網查詢。

圖／新新明．遶市場臉書粉專

番薯市集之新新明特別篇－市場野餐日

臉書粉專：https://www.facebook.com/xinxinmin320/?ref=page_internal

活動日期：2022年4月16日(六) 11:00至4月17日(日) 17:00

活動地點：中壢區新明公有市場2樓-新明文創市集

活動地址：台灣桃園市中壢區明德路60號

圖／新新明．遶市場臉書粉專

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