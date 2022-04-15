黑皮臭豆腐、水蛋餅好特別！７家苗栗三義美食盤點　小籠包餐車在地人也推薦

想想上次來苗栗三義走跳已經是2019年的事情，那時候來特地來了兩趟，因為就是要來搭乘舊山線鐵道自行車A線跟C線，轉眼也快2年去了，時間飛逝真的很快！這次就來回味一下久違的三義勝興老街、車站、龍騰斷橋、三義建中國小彩繪樓梯，也順道去走走從沒去過的三義市場。

苗栗縣的三義鄉，舊名為三叉，位在苗栗縣的南端，鄰近的鄉鎮有苗栗的銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉以及台中市的后里區、東勢區等，而三義也是台灣主要的客家聚落之一，所以鄉內大多數的居民都是客家人。三義除了有木雕及客家文化外，還有以勝興車站為中心所延伸的鐵路遺跡，因此這幾年三義舊山線鐵道的周邊觀光風潮很吸引遊客朝聖。這一次就來看看Ann和榜哥到三義遊玩到底吃喝了什麼小吃美食囉？

●金榜麵店

提到三義吃美食，想必大家一定會想到金榜麵店或是一旁的賴新魁麵館，這兩家說真的在三義真的非常有名，且都還大方的提供停車場給來店客人使用。但這兩家我們只吃過金榜麵店，有機會肯定會來去品嘗體驗看看賴新魁麵館。

這天我們點了一碗80元的牛肉麵、70元的豬頭皮粄條、50元的乾麵、70元的小菜(豬耳朵、豬舌)，我們一家三大兩小真的吃很飽，簡單說金榜麵店的餐點就是便宜大碗又好吃，所以來這用餐建議要早點到或是避開用餐時段，要不然就是要花時間等候。

金榜麵店

營業時間：07:00-20:00

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路170之7號

營業電話：037-873567

●三義久松水蛋餅

逛三義市場本來要去品嘗看看目鏡麵食，但生意真的太好，完全找不到可以容下我們一家三大兩小的座位，就只能先放棄去吃吃別家的小吃美食，走逛到我們看到這家三義久松水蛋餅，好奇著就覺得買來吃看看。

水蛋餅也可以說是粉漿蛋餅，有原味或是其他加料但餅可以選擇，當然也有其他品項可以選擇像是生機手捲、三明治、漢堡、蘿蔔糕、飲品等，而這天我們買了一份40元的起司蛋餅以及一份45元的生機手捲，蛋餅挺大份，口感也很不錯，另外也很推薦他們家的生機手捲，內有苜蓿芽、小黃瓜、蘋果等，扎實又好吃又清爽，限量賣完沒有就沒有囉！在這也要說店家真的很熱情親切，看著我們是外地人，還推薦我們可以去一旁運動公園走走找陰涼的地方吃餐點。

三義久松水蛋餅

營業時間：05:30-11:00

營業地址：苗栗縣三義鄉光復路8號

●銅鑼蛋餅煎包-三義分店

在銅鑼市區生意就超級好的銅鑼蛋餅煎包在三義市區內也吃得到，而且同樣生意也是好到爆。而一開始榜哥只是在中正路上拿著相機隨處拍街景，熱情無比的銅鑼蛋餅煎包-三義分店的店家們超瘋狂的擺上許多拍照姿勢，於是我們就前往過去買他們家的餐點來吃。但我們晚來一步，招牌的煎包已經售完。

銅鑼蛋餅煎包-三義分店有賣煎包、煎餃、芋頭糕、蛋餅、飲品等，價格都十分的便宜，Ann很喜歡他們家芋頭糕煎到恰恰恰的口感，蛋餅一定要加上他們醬，至於殘念的煎包，我就等到下次再去買來。重點是這天我們意外得到店家招待的冰豆漿還有紅茶，謝謝熱情的店家。

銅鑼蛋餅煎包-三義分店

營業時間：06:00-售完

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路138號

●世奇精緻餅店

來到三義想買個伴手禮不妨可以考慮買世奇精緻餅店的木頭餅，外觀真的很像木頭塊。

內餡有三個口味可以選擇，有紅豆肉脯、紅豆芝士、葡萄芝士，除了木頭餅之外還有不少糕餅類商品、麵包等可以購買，而這天我們就買了葡萄芝士的木頭餅回家品嘗。除了三義市區這家總店可以買到，在勝興老街上也可以買得到喔！

世奇精緻餅店

營業時間：09:00-18:00

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路147之8號

營業電話：037-879988

●老吳鐵馬臭豆腐

前幾次來三義勝興車站(老街)都是平日來，所以沒能品嘗到假日才有的老吳鐵馬臭豆腐，這次是假日來，當然就要來湊熱鬧買他們家的臭豆腐。老吳鐵馬臭豆腐的餐點選擇有1~6號餐以及加購料，簡單說就是有臭豆腐、米血、大腸、豆皮、貢丸、鴨珍可以點選，就看你自己怎麼選擇。店家做一份大約是90秒，等候時間就看你排隊人潮及購買數量，這天我們大約等了40分鐘(真心要說人少可以來嘗鮮買來吃看看，人多就需要斟酌一下)。

我們這次買了是3號(內有豆腐、米血、大腸)再加購皮、貢丸、鴨珍，這份就是180元，外帶或是外帶回家要在點餐時先講，老闆才會給你蓋子跟袋子或是多加點湯，否則老闆都視同你視現場要吃。整體來說，餐點都滷得很有味道，豆皮不錯吃，但鴨珍滷到有點”粉掉”有點可惜，豆腐就板豆腐的那種口感。

老吳鐵馬臭豆腐

營業時間：假日10:00-18:00

營業地址：苗栗縣三義鄉勝興村盛興65-1號

●天下第一臭尚黑的黑皮臭豆腐

我們家的阿珠姐沒吃過黑皮臭豆腐，這趟來到苗栗三義遊玩，當然要帶她來品嘗龍騰斷橋附近的龍騰市集內的黑皮臭豆腐。

天下第一臭尚黑的黑皮臭豆腐的臭豆腐是用10多種的中藥釀造而成，外酥內嫩的口感真的很不錯，一整個讓視覺跟味覺都增添不少風味，超特別，但也要說他們漲價了，從原先的50元，現在變成了一份60元囉！我家婆婆是覺得不錯吃，但用餐環境就是扣分了些。

天下第一臭尚黑的黑皮臭豆腐

營業時間：六日一09:00-17:00

營業地址：苗栗縣三義鄉龍騰村龍騰市集2號

●三義農會小籠包餐車

準備離開三義時，想起了口袋名單的這家三義農會小籠包餐車，時間又剛好是一開始營業沒多久，當然就要來買小籠包跟蔥油餅，小籠包一籠是60元，蔥油餅有分小塊30元以及大塊60元。

這天我們是買小塊的蔥油餅跟小籠包，他們的餐點都是現做，所以要花的時間等候。真心的推薦喜歡他們家的蔥油餅，只需加點胡椒粉就很脆很Q很香很涮嘴；而小籠包皮薄內餡也是扎實，買上車沒多久就被全家人分食乾淨。三義農會小籠包餐車可也是在地人都很推薦喜歡的喔！

三義農會小籠包餐車

營業時間：下午14:30開始賣

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路80號

營業電話：0928-380-817

Ann和榜哥分享了以上這麼這幾家在苗栗三義我們品嘗過的小吃美食，其實還有好幾家我們沒分享(吃)到，像是三義30年豆花、目鏡麵食、賴新魁麵館、三義山西刀削麵等，而來到三義市區走跳，這邊算是個純樸的鄉鎮，開車前來的朋友可以把車停在水尾溪坤慶橋停車場、三義鄉公有停車場等，一旁就是知名的建中國小3D彩繪樓梯囉！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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