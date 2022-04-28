80元小籠包、炸臭豆腐、東山鴨頭在地人都推！桃園龍潭11間「龍元宮周邊」平價美食

有時候下班後累翻懶得煮晚餐、太晚下班想吃宵夜或是假日不想煮時，Ann和榜哥就會來到龍潭龍元宮附近找尋我們要吃的小吃美食來飽餐一頓(最近開始拓展到龍潭一整區囉！)，所以這一次就不私藏的分享幾間我們常吃的龍潭小吃美食給大家參考，讓大家可以吃飽飽又不踩雷喔！

龍元宮位於龍潭區的市中心，這個商圈是以具百年歷史的龍元宮為核心，龍元宮從清領時期就是地方信仰中心，主要是供奉農業之神－神農大帝(又稱五穀爺)，在每年四月「五穀爺文化季｣，有著以賽神豬、傳統樂曲表演等活動慶賀五穀爺誕辰；另外一年一度的元宵節則有「迎古董｣的踩街嘉年華、財神爺發財母金遶境等，熱鬧程度完全不輸過年，當然在龍元宮附近就有著許多好吃的小吃美食啦！

●狠臭臭豆腐

推薦分享這家Ann和榜哥蠻喜歡的炸臭豆腐給大家知道，就叫做”狠臭”，就只賣臭豆腐、蘿蔔糕、貢丸湯、泡菜，而且就是一台發財車，在下午時段分不同天出現在龍潭區喔！一、三、五在龍潭民族路的客文館停車場前；二、四、六則在龍潭中原路的清心福全旁(近龍潭渴望園區)。想吃的朋友可要記得時間跟地點，以避免自己白跑一趟。

這天買了一份臭豆腐(60元)，豆腐不是脆皮，是偏軟Q且份量很夠，味道也很重，但整體吃起來不會過於死鹹，而泡菜的鹹甜度也很適中，搭配來吃真的很不錯；有機會一定會買蘿蔔糕來品嘗看看！

狠臭

營業時間：14:00~售完

營業地址：一三五 龍潭民族路客文館停車場前／二四六 龍潭中原路清心福全旁

●龍元宮旁大腸麵線、肉圓

位在龍元宮旁的這攤專賣大腸麵線、肉圓、豬血湯，Ann和榜哥最常買他們家的肉圓，一份40元內有兩顆肉圓，雖說內餡不多但肉圓的皮軟Q好吃，外帶回家冷了也不錯吃。另外他們賣的大腸麵線算是清麵線，但味道還算夠喔！

龍元宮旁大腸麵線、肉圓

營業地址：桃園市龍潭區東龍路252號(金元寶電子遊戲場門口)

營業時間：16:30-22:30(周日公休)

●龍潭廟口小籠包蒸餃燒賣

位在龍元宮對面的廟口小籠包蒸餃燒賣，除了賣這些外還有賣麵類、湯品等，但我們都買每籠都是65元的小籠包、蒸餃、燒賣，又以綜合口味最常買，何謂綜合口味就是可以任選兩種，高麗菜蒸餃搭配燒賣是我們這回介紹分享。蒸餃大又扎實一整個就是水餃的概念，回家吃冷了也還算不錯。

龍潭廟口小籠包蒸餃燒賣

營業地址：桃園市龍潭區東龍路247號

營業時間：15:00-22:30(周六公休)

營業電話：03-470-7624

●龍潭阿洲東山鴨頭

龍潭人一定知道的阿洲東山鴨頭當然要推薦分享給大家，親民又平價的東山鴨頭軟嫩入味又好吃，太晚來買可是會買不到喔！而除了東山鴨頭好吃外其他的餐點也很不錯吃，買個辣味回家當宵夜下酒菜真的很推薦。

龍潭阿洲東山鴨頭

營業地址：園市龍潭區北龍路93號

營業時間：17:00-00:30(周一公休)

●天才老爹專業傳統小吃

位在黃梅生紀念館附近的天才老爹，雖說離龍元宮有點距離，但我還是要推薦分享給大家知道，來這一定要點酥一份60元的炸臭豆腐，也推薦一定要內用，炸的外酥內嫩的臭豆腐，加點蒜泥、辣椒來吃真的超好吃；另外一份40元(小)、60元(大)的大腸麵線也還不錯喔！

天才老爹專業傳統小吃

營業地址：桃園市龍潭區東龍路58-9號

營業時間：15:00-23:00(周二公休)

營業電話：0912-431-610

●老牌米粉湯

位在南龍路上的米粉湯搭配甜不辣也是Ann和榜哥常買的組合，內用位子不多，我們最常外帶回家吃，這天我們點的都是小份35元的米粉湯及甜不辣，甜不辣內有丸子、蘿蔔、米血糕、甜不辣等，整體來說還不錯，配上一碗米粉湯來吃真的吃飽飽，若是米粉湯的油蔥再多一點點就更香更棒啦！

老牌米粉湯

營業地址：桃園市龍潭區南龍路6號

營業時間：17:00-22:00(周日公休)

營業電話：03-479-1121

●麻辣匠麻辣鴨血臭豆腐

位在老牌米粉湯的隔壁的這家麻辣匠麻辣鴨血臭豆腐，先前在桃園五大必吃臭豆腐的特輯中，我們就推薦分享過，由此可知我們有多愛他們家啦！綜合臭豆腐一碗70元(2022年3月調整成80元)，另有賣大碗110元(2022年3月調整成120元)，內有臭豆腐、鴨血、金針菇、酸菜等等，豆腐跟鴨血都很軟嫩入味，湯頭濃郁但不死鹹，Ann之前最常點上一份大辣的綜合臭豆腐回家吃，但現在胃不好就改吃小辣啦！覺得份量不夠還可以再加點豬肉、高麗菜、金針菇等配料喔！

麻辣匠麻辣鴨血臭豆腐

營業地址：桃園市龍潭區南龍路10號

營業時間：17:00-22:30(基本是周日公休，詳細請追蹤他們的粉絲專頁)

●御園小吃

位在龍潭大池附近的御園小吃，離龍元宮有一點點距離，但還是要推薦他們家的招牌小籠包給大家，一籠80元的小籠包有三種口味蔥、韭菜、高麗菜可以選，且現點現包現蒸，所以要吃這小籠包可是要耐心等候，但好吃的的小吃美食是值得等候，皮薄內餡多湯汁飽滿的小籠包根本就可以說是湯包了，真的很美味，再搭上一碗30元料多實在的酸辣湯，一整個就是幸福滿滿。

御園小吃

營業地址：桃園市龍潭區龍元路114號

營業時間：16:00-03:00

營業電話：03-499-0485

●金龍豆漿大王

別小看金龍豆漿大王，畢竟龍潭大多的店家只要過了晚上10點就休息，而深夜肚子餓的夜貓族或是服務業下班的朋友們到金龍豆漿大王絕對是最佳選擇，中式、西式、現點現做應有盡有，從傍晚17:00營業到隔天的11:00，想吃什麼通通都有，之前專職做部落客的那段時間Ann和榜哥常常半夜來這吃東西，常常點上一杯無糖豆漿配上現點現做的豆芽蛋餅，一整個就是吃飽飽好睡覺！

金龍豆漿大王

營業地址：桃園市龍潭區聖亭路28之1號

營業時間：17:00-11:00

營業電話：03-489-1996

●喬.貝里尼手工披薩

位在南龍路與神隆路的路口的喬.貝里尼手工披薩，大多數的朋友都會選擇外帶回家享用，而他們的披薩口味很多樣選擇，有分6吋及9吋大小，若覺得味道不夠還可以加價來加選配料，來增添披薩的風味。

這天我們點選的是9吋300元的海鮮披薩，餅皮烤得恰到好處，帶點酥脆但不會讓人覺得乾硬，用料也算實在，所價格算屬合理。

喬.貝里尼手工披薩

營業地址：桃園市龍潭區西龍路7號(南龍路與神隆路的路口)

營業時間：12:00-21:00(週一公休)

營業電話：0910-178530

●大池覓蜜Himitsu Bar&bistro

大池覓蜜Himitsu Bar&bistro，位在新規劃好的大池水岸遊憩廣場的2樓，用餐環境舒適，看夜景約會選擇坐在窗戶旁，一邊喝東西一邊欣賞窗外的景色，真的很棒！且店內的燈光設計讓人感到無比的放鬆，位子與位子之間的設計安排也不讓人感到擁擠。

Ann蠻喜歡大池覓蜜Himitsu Bar&bistro的飲酒氛圍、酒類飲品、餐點等。

大池覓蜜Himitsu Bar&bistro

營業時間：18:00-01:30

營業地址：桃園市龍潭區中豐路上林段115巷11號2樓之H

營業電話：03-4993130

介紹分享了十間位在龍潭的晚餐、宵夜，看著看著是不是又讓你餓了？當然還有很多好吃的店家餐點我們沒介紹到，就讓我們再花點時間一步一步的帶著大家一起繼續吃吃喝喝，也希望(歡迎)大家可以不吝嗇地分享小吃美食給我們大家知道喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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