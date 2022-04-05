桃園「平價版鼎泰豐」湯包只要60元！一咬就爆漿 隱身八德大湳市場的銅板美食
小籠湯包可謂台灣國民小吃之一，除了知名的鼎泰豐，各地也有許多店家憑藉道地美味及平實的價格，虜獲在地人芳心。桃園八德有家近年新開的「香納多鮮肉湯包」，被當地饕客推崇為最強湯包，現點現桿現蒸新鮮美味，每籠還只要60元，銅板價小吃快列入口袋名單踩點去！
「香納多鮮肉湯包」位於大湳市場入口附近，主打的湯包售價60元，一籠有八顆，每份手工現桿現包，蒸好的湯包皮薄內餡飽滿，尤其肉汁亦是精華，一咬就爆漿超過癮，被稱為「平價版鼎泰豐」當之無愧，也是八德人的愛店。
而現場也備有多款醬料，除了經典必備薑絲、醬油，烏醋、蒜泥、香油和辣椒也開放自取。部落客謝蘿莉分享，若喜歡吃辣但不喜歡油膩，可選擇生辣椒，辣油則香氣更明顯，湯包配辣椒味道更升級。
不僅如此，店家其實也有販售5款涼麵、8款羹湯，點份涼麵、羹湯再配主角湯包，一頓午餐超滿足。提醒想朝聖的民眾，店家每日早上5點營業，截至下午一點就打烊，所以想吃記得看準時間別撲空啦！
香納多鮮肉湯包
地址：桃園市八德區福國北街78號營業時間：05:30至13:00
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