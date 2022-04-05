快訊

獨／國軍形象再出包 少將指揮官偕妻酒聚後疑毆警

桃園「平價版鼎泰豐」湯包只要60元！一咬就爆漿　隱身八德大湳市場的銅板美食

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

小籠湯包可謂台灣國民小吃之一，除了知名的鼎泰豐，各地也有許多店家憑藉道地美味及平實的價格，虜獲在地人芳心。桃園八德有家近年新開的「香納多鮮肉湯包」，被當地饕客推崇為最強湯包，現點現桿現蒸新鮮美味，每籠還只要60元，銅板價小吃快列入口袋名單踩點去！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

「香納多鮮肉湯包」位於大湳市場入口附近，主打的湯包售價60元，一籠有八顆，每份手工現桿現包，蒸好的湯包皮薄內餡飽滿，尤其肉汁亦是精華，一咬就爆漿超過癮，被稱為「平價版鼎泰豐」當之無愧，也是八德人的愛店。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

而現場也備有多款醬料，除了經典必備薑絲、醬油，烏醋、蒜泥、香油和辣椒也開放自取。部落客謝蘿莉分享，若喜歡吃辣但不喜歡油膩，可選擇生辣椒，辣油則香氣更明顯，湯包配辣椒味道更升級。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

不僅如此，店家其實也有販售5款涼麵、8款羹湯，點份涼麵、羹湯再配主角湯包，一頓午餐超滿足。提醒想朝聖的民眾，店家每日早上5點營業，截至下午一點就打烊，所以想吃記得看準時間別撲空啦！

香納多鮮肉湯包

地址：桃園市八德區福國北街78號
營業時間：05:30至13:00

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

延伸閱讀：

台北市區能露營！士林最新「營地酒吧」試營運就爆紅，營火配熱紅酒超溫暖

迷客夏開賣鍋燒意麵、綠光鮮奶厚吐司！全新品牌「引引」進駐台南

酒吧 露營 吐司 鍋燒意麵

相關新聞

桃園「平價版鼎泰豐」湯包只要60元！一咬就爆漿　隱身八德大湳市場的銅板美食

小籠湯包可謂台灣國民小吃之一，除了知名的鼎泰豐，各地也有許多店家憑藉道地美味及平實的價格，虜獲在地人芳心。桃園八德有家近年新開的「香納多鮮肉湯包」，被當地饕客推崇為最強湯包，現點現桿現蒸新鮮美味，每籠

這區免門票玩5個點！ 補財庫逛老街、戲劇拍攝地～桃園一日遊玩好玩滿

桃園親子景點推薦看這篇——免門票玩一天還能補財庫、逛老街，桃園一日遊推薦5個點，小孩超放電的啦！

10家「桃園青埔美食」大集合！不限時咖啡廳、越式&港式&火鍋統統有 牛肉捲餅意外驚艷

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園青埔美食懶人包，本文收錄桃園高鐵、機場捷運A17領航站、A18體育園區站、A19桃園高鐵站的周邊美食，文章內整理了10間美食，有小吃、越式料理、港式料理、

星空下泡乾式溫泉！新竹5大「超好玩文青景點」底片族也會愛 超長溜滑梯、北部版高美濕地必訪

誰說新竹沒地方玩？新竹，因地理位置關係，擁有許多知名山系、海系景點，加上文化的融合，在臺灣的客家文化史上扮演舉足輕重的角色。近年來，也因為文青小店的進駐，讓這座城市在老舊的靈魂下擁有新穎的創意。這次ReadyGo就要來介紹文青族精選5大必去新竹景點！好玩、好拍又好吃，2022來新竹就這樣玩！

走進台版北陸小金澤！ 桃園美食「樹園子」無菜單懷石料理 在清幽造景中享用美味佳餚

udn走跳美食／黑皮的旅遊筆記 觀音美食。樹園子｜2022桃園全新景觀餐廳 桃園觀音是一個很少被人提及的鄉鎮，觀音蓮園旁道路上藏匿著一間日式庭院餐廳，這裡除了有走入日式京都的異國氛圍感、美味創

桃園免費新景點！「水之丘公園」3層樓高溜滑梯好吸睛，還有綠洲生態步道必去

桃園又有新景點啦！以綠洲作為設計概念的「水之丘公園」，號稱有三層樓高的溜滑梯，佔地超過140公頃，結合埤塘與河川生態，完全可以遛小孩一整天沒問題！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。