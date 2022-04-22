桃園中壢「190元海鮮丼」味噌湯任喝&免費加飯！墨sumi生魚片丼飯新鮮美味

桃園中壢美食「墨sumi 海鮮丼ぶり」，店家在Google上有4.5顆星高評價(540則評論)，新鮮的生魚片丼飯現點現做，內用還有味噌湯任你喝，飯不夠也能免費加醋飯唷！肯定可以讓你吃飽飽！如果你想吃新鮮丼飯～這邊是不錯的選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「墨sumi 海鮮丼ぶり」位於民生路內，小小的巷子真的不太顯眼，走中豐路上小鋼珠前紅綠燈過後前方右手邊，若是開車可以停放在博愛三路路邊停車場！建議還是騎車前來較便利！

店內座位數不多～一次大約可以容納10位左右！店家也有提供兒童座椅～帶小朋友來用餐也沒問題！雖然座位空間不大～但有提供置物籃可以放置包包或雜物～

墨sumi 海鮮丼ぶり｜完整菜單MENU

此為「墨sumi 海鮮丼ぶり」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

如果有選擇困難，也可以看看「墨sumi 海鮮丼ぶり」的圖文版菜單，會比較容易選到想吃的品項！

墨sumi 海鮮丼ぶり｜丼飯現點現做

海鮮丼都是新鮮現做的～坐在吧檯區就可以看到師傅製作的過程～看起來超療癒的！

桌面上擺放醬油～有需要的人都可以自行取用～

店內提供冰開水～如果能提供熱茶～個人覺得會加分許多～

味噌湯肯定要喝爆！因為他們的味噌湯很好喝～我們當天一人喝了三碗！當天喝的第一碗沒有喝到魚肉～但是第二碗和第三碗都有魚肉～

墨sumi 海鮮丼ぶり｜新鮮生魚片丼飯

我們點了招牌的墨海鮮丼、炙燒焦糖鮭魚肚丼、鴨肝蒸蛋！因為室內的光線比較昏暗～我們就直接把食物帶到外面的椅子上外拍一下。

鴨肝蒸蛋 120元

鴨肝蒸蛋的蒸蛋口感很細緻！是長輩和小孩都會喜歡的蒸蛋！鴨肝的味道比較重～不建議直接單吃～要配著蒸蛋一起吃會比較好吃唷～

招牌的墨海鮮丼 540元

墨海鮮丼是店內的招牌～裡面可以吃到多款新鮮的海鮮和生魚片丼飯～因為生魚片的種類很多～建議可以先吃一半的生魚片～把飯吃光光～第二輪加個飯～再把剩下的生魚片解決

甜蝦一共有三隻～去殼的甜蝦很新鮮～比平常去迴轉壽司店吃到的甜蝦大隻很多～

生魚片有四種～吃來吃去～我最愛的還是鮭魚生魚片阿。

生食級的干貝有稍微炙燒過～但仍然保留了食材的新鮮原味～

讚到爆炸的海膽！把海膽直接拌飯吃～有夠美味的啦～

厚切的玉子燒～吃起來很紮實嫩口～

炙燒焦糖鮭魚肚丼 380元

因為我最愛的就是鮭魚生魚片！就直接點炙燒焦糖鮭魚肚丼～直接把鮭魚吃好吃滿。

加上焦糖並炙燒過的鮭魚生魚片～可以吃到焦糖脆脆的口感～味道也是稍微偏甜的～但因為炙燒這個動作將鮭魚本身的油脂逼出～所以吃起來不會太油膩！

我自己是把魚卵拌飯～讓醋飯吃起來比較不單調。

炙燒過的生食級干貝相當大顆～很鮮甜好吃～

玉子燒挺不錯的～也讓這碗丼飯更加豐富～

最讚的是他們可以免費加飯！加的飯是醋飯～只不過剛端上桌的生魚片丼飯是冷的醋飯～如果要額外加飯則是熱的醋飯～不得不說他們的飯還真好吃～當天就默默地吃了兩碗。

整體來說，這間「墨sumi 海鮮丼ぶり」的食材很新鮮～生魚片丼飯都是現點現做～內用可以無限加醋飯和味噌湯！我們當天加了兩次飯又喝了三碗湯呢！若下次再訪應該會吃吃看370元的組合丼～因為這是唯一額外附松露蒸蛋的丼飯～感覺會有更超值的FU！

墨sumi 海鮮丼ぶり

地址：桃園市中壢區民生路85號

電話：03-426-0608

營業時間：11:30-14:30(最後點餐14:00),17:30-21:00(最後點餐20:30)（每週二公休）

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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