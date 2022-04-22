快訊

150萬劑BNT疫苗有望五月抵台 陳時中：兒童及成人劑都有

桃園中壢「190元海鮮丼」味噌湯任喝&免費加飯！墨sumi生魚片丼飯新鮮美味

瑋瑋＊美食萬歲 / 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

桃園中壢美食「墨sumi 海鮮丼ぶり」，店家在Google上有4.5顆星高評價(540則評論)，新鮮的生魚片丼飯現點現做，內用還有味噌湯任你喝，飯不夠也能免費加醋飯唷！肯定可以讓你吃飽飽！如果你想吃新鮮丼飯～這邊是不錯的選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「墨sumi 海鮮丼ぶり」位於民生路內，小小的巷子真的不太顯眼，走中豐路上小鋼珠前紅綠燈過後前方右手邊，若是開車可以停放在博愛三路路邊停車場！建議還是騎車前來較便利！

店內座位數不多～一次大約可以容納10位左右！店家也有提供兒童座椅～帶小朋友來用餐也沒問題！雖然座位空間不大～但有提供置物籃可以放置包包或雜物～

墨sumi 海鮮丼ぶり｜完整菜單MENU

此為「墨sumi 海鮮丼ぶり」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

如果有選擇困難，也可以看看「墨sumi 海鮮丼ぶり」的圖文版菜單，會比較容易選到想吃的品項！

墨sumi 海鮮丼ぶり｜丼飯現點現做

海鮮丼都是新鮮現做的～坐在吧檯區就可以看到師傅製作的過程～看起來超療癒的！

桌面上擺放醬油～有需要的人都可以自行取用～

店內提供冰開水～如果能提供熱茶～個人覺得會加分許多～

味噌湯肯定要喝爆！因為他們的味噌湯很好喝～我們當天一人喝了三碗！當天喝的第一碗沒有喝到魚肉～但是第二碗和第三碗都有魚肉～

墨sumi 海鮮丼ぶり｜新鮮生魚片丼飯

我們點了招牌的墨海鮮丼、炙燒焦糖鮭魚肚丼、鴨肝蒸蛋！因為室內的光線比較昏暗～我們就直接把食物帶到外面的椅子上外拍一下。

鴨肝蒸蛋 120元

鴨肝蒸蛋的蒸蛋口感很細緻！是長輩和小孩都會喜歡的蒸蛋！鴨肝的味道比較重～不建議直接單吃～要配著蒸蛋一起吃會比較好吃唷～

招牌的墨海鮮丼 540元

墨海鮮丼是店內的招牌～裡面可以吃到多款新鮮的海鮮和生魚片丼飯～因為生魚片的種類很多～建議可以先吃一半的生魚片～把飯吃光光～第二輪加個飯～再把剩下的生魚片解決

甜蝦一共有三隻～去殼的甜蝦很新鮮～比平常去迴轉壽司店吃到的甜蝦大隻很多～

生魚片有四種～吃來吃去～我最愛的還是鮭魚生魚片阿。

生食級的干貝有稍微炙燒過～但仍然保留了食材的新鮮原味～

讚到爆炸的海膽！把海膽直接拌飯吃～有夠美味的啦～

厚切的玉子燒～吃起來很紮實嫩口～

炙燒焦糖鮭魚肚丼 380元

因為我最愛的就是鮭魚生魚片！就直接點炙燒焦糖鮭魚肚丼～直接把鮭魚吃好吃滿。

加上焦糖並炙燒過的鮭魚生魚片～可以吃到焦糖脆脆的口感～味道也是稍微偏甜的～但因為炙燒這個動作將鮭魚本身的油脂逼出～所以吃起來不會太油膩！

我自己是把魚卵拌飯～讓醋飯吃起來比較不單調。

炙燒過的生食級干貝相當大顆～很鮮甜好吃～

玉子燒挺不錯的～也讓這碗丼飯更加豐富～

最讚的是他們可以免費加飯！加的飯是醋飯～只不過剛端上桌的生魚片丼飯是冷的醋飯～如果要額外加飯則是熱的醋飯～不得不說他們的飯還真好吃～當天就默默地吃了兩碗。

整體來說，這間「墨sumi 海鮮丼ぶり」的食材很新鮮～生魚片丼飯都是現點現做～內用可以無限加醋飯和味噌湯！我們當天加了兩次飯又喝了三碗湯呢！若下次再訪應該會吃吃看370元的組合丼～因為這是唯一額外附松露蒸蛋的丼飯～感覺會有更超值的FU！

墨sumi 海鮮丼ぶり

地址：桃園市中壢區民生路85號

電話：03-426-0608

營業時間：11:30-14:30(最後點餐14:00),17:30-21:00(最後點餐20:30)（每週二公休）

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 生魚片 丼飯 鮭魚 中壢 桃園美食

相關新聞

桃園中壢「190元海鮮丼」味噌湯任喝&免費加飯！墨sumi生魚片丼飯新鮮美味

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園中壢美食「墨sumi 海鮮丼ぶり」，店家在Google上有4.5顆星高評價(540則評論)，新鮮的生魚片丼飯現點現做，內用還有味噌湯任你喝，飯不夠也能免費

桃園人私房景點！ 經國河濱公園「狼尾草紫色花海」美不勝收 遊賞南崁溪水岸綠地

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 春暖花開，現在正是賞花好時機，桃園人好幸福，巿區就能賞花，去年爆紅狼尾草已盛開，數大就是美，藍天綠地加上夢幻狼尾草紫色花海，隨便拍就像明信片一樣的美，地點就在經

桃園版華山「中原文創園區」今年登場！中壢新亮點　19棟庫房群打造文創市集、藝術展

免跑台北也有文創藝術新指標！桃園中壢區的中原營區在活化計畫下，保留了營區19棟庫房群，並致力打造成「桃園版華山」中原文創園區及中原創業村，預計12月正式登場，讓民眾今年就有最新亮點可以朝聖。 位

當地攝影玩家不藏私！ 苗栗4大「私房美拍秘境」景點 必看必收藏

喜愛攝影與騎重機環遊世界的苗栗在地玩樂家火花羅，對苗栗攝影秘境瞭若指掌，此次火花羅不藏私，向行遍天下月刊讀者公開他喜愛拍美照的私房景點，跟著火花羅的腳步，你也可以拍出美照。

黑皮臭豆腐、水蛋餅好特別！７家苗栗三義美食盤點　小籠包餐車在地人也推薦

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 想想上次來苗栗三義走跳已經是2019年的事情，那時候來特地來了兩趟，因為就是要來搭乘舊山線鐵道自行車A線跟C線，轉眼也快2年去了，時間飛逝真的很快！這次

帶來驚嘆號的場域 「TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店」高彈性的穿透空間，給全家人的生活提案

「掌握『！』、捕捉人們產生的『！』。」以人為本的生活提案為核心思想，蔦屋書店創辦人增田宗昭自1982年開始邁開步伐，走出蔦屋之路後，每一間書店依據地域性而提出各有特色、吻合當地生活的營運型態。2017年TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店首度進軍台灣，陸續拓點台北、台中、高雄，近期再進駐新竹大魯閣湳雅廣場，成為桃竹苗首間門市，預計於4月15日展開試營運，4月23日世界閱讀日正式開幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。