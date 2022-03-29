快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

本土+33 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不明

桃園免費新景點！「水之丘公園」3層樓高溜滑梯好吸睛，還有綠洲生態步道必去

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／IG網友a520955授權 圖右／IG網友abcde630授權
圖左／IG網友a520955授權 圖右／IG網友abcde630授權

桃園又有新景點啦！以綠洲作為設計概念的「水之丘公園」，號稱有三層樓高的溜滑梯，佔地超過140公頃，結合埤塘與河川生態，完全可以遛小孩一整天沒問題！

圖／IG網友a520955授權
圖／IG網友a520955授權

桃園草漯的「水之丘公園」位於桃園觀音區，是一處以「田園城市、智慧綠洲」為概念的重畫區，因此特地保留原有生態與文化特色，並結合科技LED智慧路燈、防災設計與生態還原，打造全新景點公園，尤其以桶狀造型結合的溜滑梯，號稱有三層樓高，搭配生態景觀池與無障礙步道，不論遛小孩或散步運動，都是很棒的遊憩景點。

圖／IG網友abcde630授權
圖／IG網友abcde630授權

不僅如此，溜滑梯總共有三個，桶狀設計的主幹分別在二樓層與三樓層各有1個與2個溜滑梯，不同彎道與直線設計的滑梯，溜起來也不同的刺激感。另外水之丘公園也設有草魚遊戲場、池底迷宮、景觀平台與湖濱步道，非常有趣，快趁連假或休憩時帶小朋友一起同樂吧！

圖／IG網友abcde630授權
圖／IG網友abcde630授權

圖／IG網友Fei Fei Shu授權
圖／IG網友Fei Fei Shu授權

水之丘公園

地址：桃園市觀音區台15線402號

圖／IG網友Fei Fei Shu授權
圖／IG網友Fei Fei Shu授權

延伸閱讀：

劍湖山「身份證中3碼」只要99元水陸一次玩！中1碼也有5折快衝

12歲以下免費、身分證中3碼門票99元！ 兒童節連假全台「主題遊樂園」優惠整理

公園 步道 連假 桃園旅遊

相關新聞

桃園免費新景點！「水之丘公園」3層樓高溜滑梯好吸睛，還有綠洲生態步道必去

桃園又有新景點啦！以綠洲作為設計概念的「水之丘公園」，號稱有三層樓高的溜滑梯，佔地超過140公頃，結合埤塘與河川生態，完全可以遛小孩一整天沒問題！

紫色浪漫包圍！苗栗超好拍薰衣草「葛瑞絲香草田」3-5月花海免費入園參觀

udn走跳美食／jason 3/20薰衣草最新花況，3-5月免費入園參觀薰衣草花園，徜徉在紫色浪漫花田中，隨便一隅就可輕鬆拍成網美照，既然是免費入園，就請大家發揮公德心喔！ 葛瑞絲

躲進超大行李箱！「桃園地景藝術節」遍佈4展區，神社園區、壢景町秒飛日本

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-03-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 虎頭山創新園區、虎頭山創新園區、 三民運動公園 。 因疫情而不幸延後的2021桃園地景藝術節在3/11回歸啦!這次特別在原活動名稱中加上「+」代表時間的延續，也象徵在疫情的蔓延下，以藝術面對未知的勇氣和未來的無限可能。 今年策展概念為「都會綠洲，親山近水」，首次將4個展區都規劃在桃園區，讓民眾在都會區就能夠從早期開墾遺跡遊覽到新創基地。

挑戰最便宜餐酒館！桃園新開店「貝蛤蛤」超大盤2斤蛤蜊才160元

udn走跳美食／艾瑪 才開半年已經很難訂位！介紹這家桃園最便宜的餐酒館，才開半年週末已經要三天前訂位，最近跑大溪景點回程桃園，看到這間「貝蛤蛤海鮮餐酒館」疑？貝蛤蛤這是我家屁孩最愛，只要到興

9.2萬株花田！「2022桃園彩色海芋季」限時16天，還能逛藝文市集、聽迪士尼音樂會

每年備受矚目的「2022桃園彩色海芋季」即將登場！今年活動於4/2至4/17快閃，特別栽種了多達9款色系的「7.2萬株彩色海芋」，加碼2萬株百合及香水百合等花卉，打造超過9萬的夢幻花田，還設有8大裝置

「桃園風箏節嘉年華」2天限定！17米空中鯨鯊領軍造型風箏秀 還能在草地野餐、親子齊放電

3/26更新：因應天氣及風向不佳，活動延至4/9、4/10，原訂日期則維持試飛展演。 北台灣放電新據點限時升級！「2022桃園國際風箏節」選在3/26、3/27登場，今年主題為「鯨奇之旅」，集結

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。