桃園免費新景點！「水之丘公園」3層樓高溜滑梯好吸睛，還有綠洲生態步道必去
桃園又有新景點啦！以綠洲作為設計概念的「水之丘公園」，號稱有三層樓高的溜滑梯，佔地超過140公頃，結合埤塘與河川生態，完全可以遛小孩一整天沒問題！
桃園草漯的「水之丘公園」位於桃園觀音區，是一處以「田園城市、智慧綠洲」為概念的重畫區，因此特地保留原有生態與文化特色，並結合科技LED智慧路燈、防災設計與生態還原，打造全新景點公園，尤其以桶狀造型結合的溜滑梯，號稱有三層樓高，搭配生態景觀池與無障礙步道，不論遛小孩或散步運動，都是很棒的遊憩景點。
不僅如此，溜滑梯總共有三個，桶狀設計的主幹分別在二樓層與三樓層各有1個與2個溜滑梯，不同彎道與直線設計的滑梯，溜起來也不同的刺激感。另外水之丘公園也設有草魚遊戲場、池底迷宮、景觀平台與湖濱步道，非常有趣，快趁連假或休憩時帶小朋友一起同樂吧！
水之丘公園
地址：桃園市觀音區台15線402號
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