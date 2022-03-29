桃園免費新景點！「水之丘公園」3層樓高溜滑梯好吸睛，還有綠洲生態步道必去

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-03-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 虎頭山創新園區、虎頭山創新園區、 三民運動公園 。 因疫情而不幸延後的2021桃園地景藝術節在3/11回歸啦!這次特別在原活動名稱中加上「+」代表時間的延續，也象徵在疫情的蔓延下，以藝術面對未知的勇氣和未來的無限可能。 今年策展概念為「都會綠洲，親山近水」，首次將4個展區都規劃在桃園區，讓民眾在都會區就能夠從早期開墾遺跡遊覽到新創基地。

2022-03-25 16:45