躲進超大行李箱！「桃園地景藝術節」遍佈4展區，神社園區、壢景町秒飛日本

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-03-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 虎頭山創新園區、虎頭山創新園區、 三民運動公園 。 因疫情而不幸延後的2021桃園地景藝術節在3/11回歸啦!這次特別在原活動名稱中加上「+」代表時間的延續，也象徵在疫情的蔓延下，以藝術面對未知的勇氣和未來的無限可能。 今年策展概念為「都會綠洲，親山近水」，首次將4個展區都規劃在桃園區，讓民眾在都會區就能夠從早期開墾遺跡遊覽到新創基地。

虎頭山創新園區 | 1 小時

展區一共有4個，主要以虎頭山周邊開始，一天實在無法一網打盡，有閒暇時間就來到虎頭山新創園區尋寶之旅，展期間有交通管制，汽車停車不便，建議搭乘大眾運輸，尤其是假日，周邊有週末花市，非常熱鬧（人潮眾多）有人群恐懼症的（舉手🙋🏼‍♀️）建議平日前往。 虎頭山創新園區面積約5公頃，原為國軍桃園總醫院舊址，桃園升格後，規劃為虎頭山創新園區。目前園區分為兩期開發，第一期以發展車聯智駕及資安物聯領域為主，區內「車聯智駕中心」的營運商取得全國首張「可營運」自駕車試車牌，已陸續測試自駕車、無人掃街車、無人搬運車。 展期前三天有開放自駕車體驗搭乘活動哦！ 開展日期： 2022/03/11（五）～ 2022/03/27（日） 開展時間： 10：00～18：00、10：00～20：00（南崁溪畔） 地點： 南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山創新園區、虎頭山公園

虎頭山創新園區 | 1 小時

浪我送你回家—三牲工作室是一間致力於為弱勢動物發聲的攝影工作室，運用簡約的背景及各種巧思，拍攝出待養動物們最真情流露的一面，並於每週三提供免費的中途攝影服務，為正在找家的流浪動物拍攝送養照協助找家。 展覽中照片的主角們正是園區的浪浪們，此次展出作品均為曾在找家或還在找家的孩子，希望藉由展覽的曝光能讓更多人看見他們，進而慢慢翻轉人們對於流浪動物的刻板印象。 展出時間： 111年3月11日（五）至4月11日（一） 10:00-18:00 展出地點： 虎頭山創新園區B06

三民運動公園 | 30 分鐘

沿著虎頭山新創園區旁的自行車道就可以來到三民運動公園，步行🚶‍♀️或是騎乘Ubike🚴都很適合，在這春暖花開的季節，一路上有著清新花香、百鳥爭鳴，陽光煦煦，潺潺的南崁溪，此時完全符合都會綠洲這主軸。 請帶著來一顆尋找寶藏雀躍心情，發掘沿途優秀藝術家創作品。

桃園．龜山自行車木棧道 (桃林鐵路) | 1 小時

桃園市超過60年的桃林鐵路，過去曾是老一輩桃園人記憶的運煤線，15年前更是桃園上班、學生通勤族列車，市府打造10.3公里的桃林鐵路自行車、步道路廊橫跨龜山、桃園、蘆竹市區。成為居民最佳的休憩、運動綠色廊道。 展期間「週末」桃林鐵路禁止🚫自行車🚲進入哦！因為步行觀賞藝術品的人潮眾多，由於平日前往，可以一路暢行無阻，在許多區域旁邊有當地居民的小菜園，一邊觀賞藝術品一邊欣賞路上的行人與居民的互動，覺得有趣極了🤗。

桃園忠烈祠暨神社文化園區 | 40 分鐘

桃園神社現為桃園市忠烈祠，是台灣保存最完整的神社建築，現存建築物包括本殿、拜殿、社務所、手水舍、鳥居等，1994年公告指定為國家三級古蹟，市府在2020年起舉辦暮秋稻禾祭、爛漫春櫻祭等多項活動，吸引許多人來參與。 在傍晚（下午4:30）可以近距離看到又圓又大的月球點燈，宇宙空間元素融合日本昭和時代，打造魔幻的時空之旅，搭配日式輕音樂夢幻指數加倍，一秒飛日本🇯🇵。 活動日期： 即日起至5/1 點燈活動時間： 16:30 – 20:00（週一休園） 園區時間： 週二至週五 10:00～18:00 週六日 10:00～19:00 週一公休

中平路故事館 | 40 分鐘

中平路故事館隱身於車水馬龍的中平商圈內，早期作為公務員日式宿舍，因建物內包含屋瓦、窗櫺、拉門、樑柱等建材都是日治時期的原物料，從屋況完整的保存可看出日治時代當地居民的生活軌跡。 也透過常態性的老照片、舊時代文物展覽，以及文創專區、藝文展覽、城市講堂、客家文化體驗等規劃，深入故事館的每處角落，讓遊客傾聽老屋當年的記憶。 志工大哥熱情的拿出紙筆要給我畫畫，說蒐集之後會訂製成冊，沒繪畫🎨天份的我，只好給個尷尬又不失禮貌的微笑，謝謝大哥的熱情邀約😆。 開放時間 星期日：10:00 – 17:00 星期一：休息 星期二：休息 星期三：10:00 – 17:00 星期四：10:00 – 17:00 星期五：10:00 – 17:00 星期六：10:00 – 17:00

壢景町 | 40 分鐘

壢景町，興建於1941年，前身為「中壢保甲聯合會」所興建之中壢郡役所的官舍，自日治時期以來由臺灣人警察家族居住，戰後更見證中壢事件的發生，成為臺灣民主發展的里程碑。 被這壢景町地標前這顆粉嫩櫻花🌸所吸引，平時有展覽、講座活動，使壢景町成為中壢地區的藝文沙龍，傳承在地知識、關懷社會議題。 開放時間 星期日：11:00 – 18:00 星期一：休息 星期二：11:00 – 18:00 星期三：11:00 – 18:00 星期四：11:00 – 18:00 星期五：11:00 – 18:00 星期六：11:00 – 18:00

版納傣味 Xishuangbanna | 30 分鐘

忠貞市場裡頭短短的前龍街裡頭就有三家米干店，版納傣味、小云滇、忠貞誠米干。 於傳統市場內大約2點之後許多攤販&店家就休息，抵達時都收的光光，選擇就不多了，還好不雷，這家的湯頭有加入魚露，喜歡東南亞風格的會很愛這味湯頭。 🈺️營業時間： 週一～週日 8:00～20:00

吳賴 | 1 小時

被一隻在門前擼車🚗的橘貓給吸引，隱藏於老宅的咖啡店，不喝咖啡的我，只能點茶，兩位老闆很好聊，有提供占星🌟的服務哦！茶很好喝，舒適的環境讓人忍不住想賴下來，可惜飲品選擇不多，會讓人想再拜訪的小店。 老闆說正宗的米干是當早餐吃🥣，早上10:30之後來就賣完了，哇！光想到早餐可以吃米干就會讓人有種滿滿的幸福感，但爬不起來（軟爛）。

饗食天堂 桃園新光店 | 2 小時

突然想吃Buffet ，想到有各式各樣的異國美食，多樣選擇的少女心甜點🍮🍰，就來到了響食天堂。 看到食物被廚師👩‍🍳擺好擺滿的呈現在檯面上，驚嘆❗️是藝術品啊，光是欣賞就覺得飽，色香味俱全，吃完得要要好好運動了😋。

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延伸閱讀：2021+桃園地景藝術節-都會綠洲🗺Urban Oasis

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