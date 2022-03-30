星空下泡乾式溫泉！新竹5大「超好玩文青景點」底片族也會愛 超長溜滑梯、北部版高美濕地必訪

誰說新竹沒地方玩？新竹，因地理位置關係，擁有許多知名山系、海系景點，加上文化的融合，在臺灣的客家文化史上扮演舉足輕重的角色。近年來，也因為文青小店的進駐，讓這座城市在老舊的靈魂下擁有新穎的創意。這次ReadyGo就要來介紹文青族精選5大必去新竹景點！好玩、好拍又好吃，2022來新竹就這樣玩！

東門市場

圖片來源：Lemon

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東門市場可說是新竹市區裡最具有老靈魂的地方，也可以說是底片族的最愛！喜歡攝影的朋友來到新竹一定要造訪這座復古老市場。擁有百年歷史的東門市場，過去曾是台灣最大的傳統市場，隨著時代的變遷一度歷經沒落蕭條。步入其中宛如走進時光迴廊，各種老店、鐵皮裝飾，怎麼拍怎麼好看！在東門市場內也有許多各國特色排隊美食值得品嘗，下次來新竹旅遊，不妨來尋寶吧！

地址｜新竹市東區大同路86號

一百種味道

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圖片來源：IG@tim_foodie.life

甜點人請注意！說到新竹的甜點店，一定不能錯過一百種味道！在新竹遠百周邊的巷子內開業多年，每次前來必定是滿滿排隊人潮，一百種味道就是這麼一間擁有高度熱潮的甜點派塔專賣店。隨著季節的變化，也會不定時推出不同口味的甜點派，每種派別都值得嘗試呢！如果擔心買不到，可以提前一天預訂哦！建議想來的朋友多帶幾個朋友來，可以一起共享不同口味的甜點派！

地址｜新竹市北區石坊街36之3號

電話｜03-5252664

營業時間｜11:00-21:00

青青草原

圖片來源：IG@ccttcchhii

身為溜滑梯控，來到新竹一定要造訪青青草原超好玩的溜滑梯！位於香山丘陵，總面積高達64公頃，每到假日青青草原會吸引許多大朋友、小朋友前來野餐嬉戲。除了溜滑梯，距離青青草原溜滑梯60公尺的第一草原也是超級適合放風箏、野餐。繼續漫步在園區內，還能欣賞不同的林木風景、生態池，很適合在午飯後來趟chill的散步。

地址｜新竹市香山區草原路

香山濕地

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號稱「北部版的高美濕地」，香山濕地是國家級重要濕地，這裡也有一條賞蟹步道，不僅是賞夕陽的好地方，還可以近距離觀察濕地生態。香山濕地最熱門的除了夕陽美景，便是心形石滬延伸的通往海的步道，可說是熱門打卡地標呢！不過如果當日的風強度為6級風以上，步道就不會開放囉！所以來之前務必關注氣象預告！

地址｜新竹市香山區中華路五段320巷55-1號

電話｜03-5216121

福湯岩盤浴

圖片來源：IG@yihanpenny

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全台最大的日本乾式溫泉會館就在新竹大魯閣！耗資數千萬打造的福湯岩盤浴會館，以日式風格打造，休憩設備不僅舒適，裏頭每個角落更是值得一個個打卡，館內甚至有超過5000冊書籍的悅書閣呢！這裡最大的特色在於提供5間不同功能的乾式溫泉，牆上還貼心提供建議體驗順序，重點是24小時不打烊，最是適合在忙碌一天之後來趟紓壓之旅。

地址｜新竹市北區湳雅區91-2號號 B1

電話｜03-5423880

營業時間｜24小時

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