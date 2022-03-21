9.2萬株花田！「2022桃園彩色海芋季」限時16天，還能逛藝文市集、聽迪士尼音樂會

每年備受矚目的「2022桃園彩色海芋季」即將登場！今年活動於4/2至4/17快閃，特別栽種了多達9款色系的「7.2萬株彩色海芋」，加碼2萬株百合及香水百合等花卉，打造超過9萬的夢幻花田，還設有8大裝置藝術、闖關式體驗等，並首度推出特色藝文市集，讓大小朋友都能拍的盡興、玩得愉快。

圖／桃園彩色海芋季動畫示意圖影片截圖

「2022桃園彩色海芋季」落腳大園區溪海休閒農業區，今年主題為「芋見愛神」，8大裝置藝術結合東西文化著名愛神，像是愛情魔龍、邱比特、維納斯、月老及牛郎織女等，另有財神元寶隧道、彩色海芋拱門，搭配限定花海，瞬間升級打卡畫面。而展區最大亮點莫過於海芋本身，今年種有15個品種、9種顏色的彩色海芋，另有百合及香水百合等，讓人進入展區即可漫步迷人花景。

圖／桃園彩色海芋季動畫示意圖影片截圖 圖／桃園彩色海芋季動畫示意圖影片截圖

今年現場也將舉辦各式活動，首週4/2至4/6配合兒童節推出「芋見。童樂派對」，例如「小小勇者」AR闖關活動還能挑戰大型扭蛋機抽Switch Lite好禮等；第二週4/9、4/10則有迪士尼音樂會、戀人限定全區闖關活動「勇芋愛河大挑戰」，最後一週4/16、4/17則有單身交友活動、金音獎最佳創作樂團Skaraoke表演。

圖／桃園彩色海芋季動畫示意圖影片截圖 圖／桃園彩色海芋季動畫示意圖影片截圖

值得一提的是，農業局局長表示今年為首次規劃特色藝文市集，讓更多人可以入手最高品質的在地農特產品、花卉，假日亦有DIY手作活動，另結合了在地農場「一級棒農場、林園居農場、和春花卉農場、大地農莊、豐舟農園、陽榮農場」共同推出親子農事體驗，豐富民眾4月行程。

提醒大家進入園區請全程配戴口罩，也可機場捷運A18桃園高鐵站搭乘免費接駁車至目的地賞花，園區亦有接駁車往返在地農場，無車人士也能輕鬆出遊。

2022桃園彩色海芋季—芋見愛神

時間：4/2至4/17 09:00-17:00地點：溪海休閒農業區（聖德北路與田溪路交叉口）更多交通資訊：桃園彩色海芋季粉絲專頁

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