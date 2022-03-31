10家「桃園青埔美食」大集合！不限時咖啡廳、越式&港式&火鍋統統有 牛肉捲餅意外驚艷

桃園青埔美食懶人包，本文收錄桃園高鐵、機場捷運A17領航站、A18體育園區站、A19桃園高鐵站的周邊美食，文章內整理了10間美食，有小吃、越式料理、港式料理、日本料理、輕食、火鍋、甜點、下午茶、飲料等！記錄了我的短評和推薦的餐點～提供給大家在外食的時候多個參考選擇唷！

卡森復古美式餐廳

店家資訊：桃園市中壢區高鐵南路二段352號5F｜03-2876019｜週一至週日11:00-22:00

推薦品項：漢堡雙饗餐、松露野菇燉飯、鮮蝦番茄麵。

店家特色：位於機場捷運A19的桃園環球Global Mall內！店裡走的是美式復古鄉村風格，主打經典的美式漢堡搭配有機的新鮮蔬菜，還有獨家的美式調酒可以小酌唷！

越啡 Viet Cafe

店家資訊：桃園市中壢區民權路四段740號｜03-287-2202｜11:00-21:00(每週一公休)

推薦品項：酸辣海鮮河粉、越式炸春捲。

店家特色：室內環境走的是網美咖啡廳Style～相當乾淨舒適～餐點比傳統的越式小吃價格來得高一些～不過口味還算不錯～是一間可以嚐鮮的越式料理新選擇

全美港式茶餐廳

店家資訊：桃園市中壢區領航南路一段166號｜03-425-3259｜11:00-14:00,17:00-20:00(公休日見店家粉絲團公告)

推薦品項：黯然消魂飯、冰火菠蘿油、黃金西多士。

店家特色：地點靠近機場捷運A19的桃園體育園區站，車輛可以停放在一旁的全聯收費停車場！餐點口味不錯，搭配小魚辣椒更是加分，缺點是室內的油煙味很重，用餐起來不太舒服，比較建議外帶品嚐喔！

萬波島嶼紅茶-桃園高鐵站前店

店家資訊：桃園市中壢區高鐵站前西路二段202號｜03-271-5727｜週一至週日11:00-21:00

推薦品項：楊枝甘露、黑糖珍珠鮮奶。

店家特色：「萬波島嶼紅茶」三不五時就會推陳出新的研發新品項！青埔人不需要跑遠，在桃園高鐵站附近就能買到，也是相當方便唷

藏壽司-桃園青埔店

店家資訊：桃園市中壢區青埔里領航南路三段395號 ｜無營業用電話，訂位請使用【E排客】APP訂位｜週一至週五11:00 -22:00,週六週日(含例假日) 10:30-22:00

推薦品項：炙烤照燒鮭魚、親子生鮭魚壽司、豆乳甜甜圈。

店家特色：桃園首間的土藏造型街邊店就在桃園高鐵旁，迴轉壽司40元起，是我自己N訪的愛店！百吃不膩！而且青埔店旁邊就有停車場～路邊也有停車格方便停車！

轉咖啡烘焙 Shift coffee

店家資訊：桃園市大園區新生路四段235號｜03-287-3663｜10:00-17:00(每週三公休)

推薦品項：提拉米蘇、可可堅果鬆餅、黑糖拿鐵。

店家特色：溫馨的下午茶咖啡廳，飲品價格50元起，還有手做甜點及鬆餅，餐點價格蠻親民的！店內用餐無客滿時不限制用餐時間（客滿用餐時間限制90分鐘）、有插座、有WIFI！

鍋強強極緻火鍋

店家資訊：桃園市中壢區領航南路一段7號｜03-422-2722｜週一至週四16:30-23:00,週五11:30-14:30,17:30-22:00,週六週日11:30-22:00(不定休,公休日見店家粉絲團公告)

推薦品項：上品海陸鍋、培根豬肉鍋、豆腐紙。

店家特色：火鍋湯底主打以天然蔬果、昆布及新鮮大骨熬煮，肉品和海鮮的食材都很新鮮，另有素食火鍋！推薦特色泰式沾醬&餐後手工布丁～

Puzzle// 去你的咖啡// the way to your coffee

店家資訊：桃園市大園區新生路四段249號｜03-287-3963｜週一至週五07:00-19:00,週六週日09:00-20:00(公休日見店家粉絲團公告)

推薦品項：培根三明治、焦糖伯爵戚風蛋糕。

店家特色：青埔地區熱門的下午茶，提供各式甜點、熱壓吐司、咖哩飯和各式飲品，店內有插座、有WIFI、不限用餐時間，是一間可以久待的優質咖啡廳！

來甲餃子

店家資訊：桃園市中壢區永信路213號｜03-287-3056｜週一至週六11:30-14:00,17:00-20:00(每週日固定公休,其餘公休日見店家公告)

推薦品項：牛肉捲餅、韭菜鍋貼。

店家特色：位於青埔國中旁的熱門排隊小吃，雖然說水餃是店家的招牌，但我覺得牛肉捲餅更是意外的出色啊！是一間可以來填飽肚子的小吃選擇！

大師兄銷魂麵舖-桃園新光影城店

店家資訊：桃園市中壢區春德路107號2樓｜03-2875-471｜週日至週四11:00-21:30,週五週六11:00-22:00

推薦品項：麻辣半筋半肉湯、銷魂麵、麻辣滷鴨血。

店家特色：位於青埔桃園高鐵站周邊的新光影城內，是知名的熱門排隊店！麻辣半筋半肉必加老油條～湯底還可以免費續加唷～銷魂Q彈的手工拌麵真的讚～怪不得用餐時間總是吸引滿滿排隊人潮啊！

（店家營業資訊以官方臉書公告為主）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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