挑戰最便宜餐酒館！桃園新開店「貝蛤蛤」超大盤2斤蛤蜊才160元

才開半年已經很難訂位！介紹這家桃園最便宜的餐酒館，才開半年週末已經要三天前訂位，最近跑大溪景點回程桃園，看到這間「貝蛤蛤海鮮餐酒館」疑？貝蛤蛤這是我家屁孩最愛，只要到興仁夜市、中壢夜市一定要吃，少說也吃了10次以上，沒有想到娘家附近開了一間，而且品項更多，尤其是超大盤2斤的蛤蜊才160元，衝著這點怎樣都要來吃。

用餐時間90分鐘

每人低消兩百元

貝蛤蛤海鮮餐酒館 在哪？

這家貝蛤蛤海鮮餐酒館BEI HA HA-LOUNGE BAR & BISTRO，地址在桃園市八德東勇北路169之1號，在紅葉棒壘球打擊場正前方，一旁就是自助洗車場很好找，馬路兩邊皆有停車格，17:00開始營業到凌晨02:00，但廚房供餐只到00:00。

用餐分成室內與戶外，位置不多加起來約10桌，乍看下有點像是乾淨的燒烤或熱炒店，和目前常見的餐酒館風格截然不同，所以消費也就親民許多，應該是全桃園最便宜的餐酒館！

有下酒菜當然也要來點酒！除了冰箱各式啤酒，菜單上也有紅酒、白酒和梅酒。

貝蛤蛤餐酒館 MENU

看了一輪好多想點！這價格根本就是串燒店，每桌都會點上一盤滿滿蛤蜊燒，其它還有蛤蜊海鮮麵或粥、西班牙海鮮燉飯、一夜干、白帶魚捲、鹽燒甜蝦、烤草蝦、噴汁香腸和脆皮肥腸..等，如果沒有點有酒類或飲料，客單350元到500元之間應該就很飽。

明太子櫛瓜

來這第一道必點就是明太子櫛瓜，平常隨便櫛瓜一串也要40元，這一盤才100元耶！堆的像座櫛瓜小塔，簡單表面抹上明太子醬燒烤，一口咬下外脆內軟又多汁，我一個人就能輕鬆嗑掉一整盤。

脆皮肥腸

我承認我偏愛大腸類！看到脆皮肥腸都會強迫要點，這一盤120元價格漂亮，每片肥腸都油亮亮，簡單撒上胡椒粉、蔥花，聞起來超香呢～

剛起鍋炸好的肥腸，肥腸外皮好酥脆，裡面大腸油脂軟滑，連吃幾片挺過癮，加上附蒜頭一起吃，媽呀！超下酒，但肥腸微溫不到冷，吃起來就不像剛才好吃，大腸內油脂層稍厚，吃沒幾片油膩感增重，油脂如果在刮除去除一點，應該更好吃。

鹽烤草蝦

個頭一般的草蝦只是簡單鹽烤，細細咀嚼有自然蝦味，中規中矩，反而隔壁桌的香煎干貝比較吸引我。

滿滿蛤蜊燒

來這吃飯就是為了它！！！超大的烤盤足足有兩斤蛤蜊，一份才160元比我買蛤蜊還便宜吧？這道根本是為了吸引人，老闆沒有賺錢，無論人數多寡，每桌都只能限購一份，只能內用沒有提供外帶。

蛤蜊只是簡單用薑絲和蔥花去腥，看這湯色就知道有多清甜，每顆都很飽滿，這天吃的沒有吃到一點沙，很自然的蛤蜊鮮味。

西班牙海鮮燉飯

很有西班牙海鮮燉飯的樣子！但真正西班牙海鮮燉飯不會那麼便宜啦，光是番紅花這項香料，是老饕都知道世界數一數二的昂貴香料，米飯吸飽醬汁不會過軟爛，可惜今日的燉飯味道，我們都不太喜歡。

煮好的海鮮放到燉飯上，有鯛魚片、蛤蠣、鮮蝦和透抽，尤其是蛤蠣依舊清甜。

整餐裡最吸引人還是這盤蛤蜊，蛤蜊精華在這完整釋放，濃縮版的蛤蜊湯，當然就是好喝啦～

＊菜單還有好幾道都想吃看看，像是香煎干貝、海鮮粥、限定版生蠔⋯等，只能分次前來嚐鮮，週末五、六、日想要用餐，店家建議要3天前訂位，就連平日晚上我們也才預約到晚上8點位置，分享後我覺得我更難訂了～～

貝蛤蛤海鮮餐酒館

電話：0911-406290

地址：桃園市八德區東勇北路169之1號

營業時間：17:00-02:00

公休：星期一

粉絲專頁：貝蛤蛤海鮮餐酒館BEIHAHA-Lounge Bar & Bistro

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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