走進台版北陸小金澤！ 桃園美食「樹園子」無菜單懷石料理 在清幽造景中享用美味佳餚

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觀音美食。樹園子｜2022桃園全新景觀餐廳

桃園觀音是一個很少被人提及的鄉鎮，觀音蓮園旁道路上藏匿著一間日式庭院餐廳，這裡除了有走入日式京都的異國氛圍感、美味創意的無菜單懷石料理，最深入人心的就是在每一個角落還有菜色的細緻程度，可以感受到這間店主人的用心。走在這座園子內，聽著充滿禪風的音樂，看著一顆顆的松柏造景，感受『樹園子』給人的愜意。

桃園觀音 樹園子 戶外庭園

樹園子真的蠻隱密的，建築被植物給圍繞著，門口以兩片大型竹製屏風區隔，走進屏風宛如世外桃源，也因為樹園子的出現，替桃園觀音這個地方蒙上了一層讓人想要親自前往一探的神秘面紗。

這座園子裡有一座景觀池以及讓人休憩乘涼的涼亭，在這座樹園子裡種植了很多松柏，還有多種大型植物，宛如植物景觀園林，來這邊享受美食的同時還可以順便觀景，最棒的是每年到了四到十月，到時候就可以看到荷花滿池的景象。

桃園美食『樹園子』- 室內環境

如果說樹園子的庭院是一座藝術園區，那樹園子的室內空間我會用百寶盒來形容，室內處處可以尋找到寶藏，大廳裡擺放著老闆珍藏多年的收藏品以及古董（切勿用手摸），喜歡看古物的旅人真的可以好好用餐順便欣賞。

脫掉鞋子走入用餐區，這裡的空間選用大量的木質設計，地面則是以榻榻米的方式呈現，座位與座位區都會以竹簾的方式做區隔，特別有一種古樸的感覺。

對外竟是大片的落地窗四面採光，所以當有陽光的時候室內的光線特別的充足，也可以邊用餐邊欣賞外頭的綠意盎然的景色。

桃園美食『樹園子』- 消費方式

樹園子是走無菜單料理，總共九菜一湯，每個不同的時間點都會更換不同的菜色，消費方式是$1380＋10%服務費/人。

桃園美食『樹園子』- 菜色介紹

黑豆茶

當服務人員引導到位置上會為各位倒熱騰騰的黑豆茶，最抓我眼球的就是盛茶的鐵器特別有質感，拿起來還非常的有重量。

開胃菜

第一道開胃菜，店家以三樣清爽的菜色象徵著人生的苦辣酸甜。由左到右分別是『柳葉魚乾佐蘋果絲』，特殊的醃製方式讓我吃到不同以往的柳葉魚乾。中間則是『煙燻鮭魚捲』，表皮炙燒過的鮭魚帶著更香的氣味，搭配著裡頭的酸豆讓這道菜色口感更有層次感。

人生就像開胃的最後一道菜色『水雲醋』一樣，只要有努力，最後一定會苦盡甘來，讓我們品嚐到努力的甘甜。水雲醋是日本沖繩在地的必備美食，更常出現在五星級飯店中，酸甜的滋味配上Ｑ彈脆口的海髮菜，讓我的味蕾全部打開了。

手工豆腐

店家的純手工豆腐更是招牌，綿密細緻的口感，上頭有鮭魚還有鮭魚卵，豆腐底部鋪著澎湖海菜，當這些食材一起送進去蒸，所有海鮮的鮮美全部吸進豆腐裡頭，湯然也特別的鮮甜。

鮑魚海藻沙拉

第三道是鮑魚海藻沙拉，充份的發揮了“色香味俱全”，這一盤色調繽紛的沙拉，不再只是吃到基本款的菜色，裡頭的每一種食材都是精心挑選，除了有基本的蔬食水果以外，還可以吃到脆口的海藻、秋葵、寒天、鮑魚，最讓我驚豔的是裡頭還有河豚皮，咬起來特別有嚼勁、Ｑ彈，搭配著店家調製的柚子醬顯得格外的獨特、清爽。

蒜頭黃金蜆

在主食登場前會呈上一道蒜頭黃金蜆湯來暖暖胃還有提升精氣，濃郁的蒜香與黃金蜆的精華以類土瓶蒸的方式呈現，瓶口以食用矽膠的設計方便倒在小杯子裡飲用，也不需要擔心食安問題，可以放心飲用。

日式天婦羅

日式天婦羅是我到日式料理店一定會點的料理，平均都在水準以上，但吃多了好像就是那樣，吃不到太明顯的變化和驚喜。但這次來樹園子品嚐日式天婦羅，其實外觀都大同小異，但咬下去的那瞬間靈魂會被天婦羅的口感給抓走，我跟老媽相互看彼此一眼表示驚訝，這口感真的很特殊，已經不是用酥就可以形容的，但卻又說不出來這奇妙的口感。

裡頭有糯米椒、茄子、南瓜，最讓我驚喜的就是金針菇，看似平價美食，但經樹園子改良後完全變高級了，會吃上癮，裡頭還有少見的炸河豚，全部吃完下來，日式天婦羅是讓我回家後依然存留在我腦海中的一道料理。

牛小排蒲葉燒

真的在每一道菜色上都可以看到主人的用心，接下來的『牛小排蒲葉燒』除了是一道美味的美食以外，同時也是來到這邊可以自己DIY的一道菜色，牛小排擺放在蒲葉炙燒，烤至自己喜歡的熟度，過程中不斷的飄出蒲葉的清香，最讓我覺得細心的地方就是酒精膏的量與時間都拿捏的剛剛好，牛小排烤到剛好的熟度與嫩度火也滅了，放在上面也不用擔心會過熟。

樹園子是採預約制，如果不吃牛的饕客們記得在預約時要提前告知，也會有松阪豬、鴨胸等其他選擇。

檸檬氣泡飲

在享用牛小排蒲葉燒的同時也會遞上『檸檬氣泡飲』清爽解膩。

烏魚子炒飯

當大家都以為牛小排是主食的同時，重頭好戲才正要一一呈現上來，這個時間點呈上烏魚子炒飯把肚子剩下的空間直接快速填滿，烏魚子以乾煸的方式帶出烏魚子獨有的氣味，在與新屋的芋香米飯拌炒再一起。上頭以牛蒡絲來點綴，咀嚼的過程可以品嚐到麻油清香，這樣的組合是一個美味的合體，讓人想一口接著一口吃，完全忘記我已經快要飽的感覺。

驚喜與創新出現在這一道道的菜色上，更是讓我看到與品嚐到重來沒有的驚艷，這道烤物選用澎湖的深海大明蝦，從蝦頭到蝦肉都用不同的方式烹飪，更是可以最直接的品嚐到澎湖海鮮的鮮甜，最讓我驚艷的就是擺放在一旁的稻穀依然也是可以食用的，將稻穀以不同的烹飪方次處理，稻穀就像開花一樣一一的綻放開來，這並不只是拿來觀賞用的還是可以食用的，就像吃爆米香一樣有著淡淡的米香。但樹園子每一次的食材都會有所不同，這一次吃的是深海大明蝦，但有時候也會選用澎湖的小捲或者是其他漁貨。

蓮花雞湯

樹園子的主人秉持著以在地出發的理念來經營，所以在許多菜色上都可以看到桃園觀音的在地食材，老闆希望各位可以透過來樹園子用餐可以更認識觀音這個地方，更能瞭接觀音的在地文化。

這道蓮花雞湯盛裝在從山西引進的正宗土窯鍋（聽說快失傳了），廚師將器皿鐵蓋打開濃郁的香氣撲鼻而來，師傅接著表演花開富貴的視覺藝術，將處理過的蓮花苞放在湯上，荷花花瓣一一的打開，從含苞待放的花苞一直到盛開，短短的時間內眼睛根本就不敢眨，真的好想跟師父說可不可以再表演一次。

湯放進土雞一起烹煮，可以品嚐到土雞的鮮美外還有菇類跟蓮藕的甜味，最讚不絕口的就是湯底以大量的雞肉雞骨熬煮很久的時間，所以湯都是呈現乳白色的狀態，重點是真的很好喝很濃郁。

水果甜點

吃了那麼多道菜真的已經吃到超飽了，終於可以介紹水果跟甜品了，繽紛的水果有紅色的大湖草莓，黃色的柿子以及綠色的棗子，還有一小顆藍色的藍莓，搭配著來自日月潭的紅玉紅茶，細細品味還帶點淡淡的薄荷清香，最愛的還是手工奶酪，上頭灑上黃豆粉甜而不膩，為今天在樹園子的結尾留下了一個非常棒的回憶。

『樹園子』座落在桃園觀音，對於老闆而言樹園子不僅僅是一間餐廳，而是主人的家，每一位前往的旅人不是消費者，而是來到主人家的每一位客人與朋友，老闆以一顆真誠的心去接待每一位前往的旅人，讓各位觀賞著自己的收藏品，品嚐著自己研發的每一道菜色。

店內的空間氛圍讓人不知不覺中放慢了自己的步調，當自己緩慢，心，也漸漸靜下來了。這裡會讓人一直想要待在樹園子主人所營造的舒適環境中，穿透寬廣的空間、無負擔的日本懷石料理，這樣的一間無菜單料理餐廳真的是我很推薦的一間桃園餐廳。

桃園美食。樹園子

地址：桃園市觀音區新華路一段1076-1號

電話：03 487 0220

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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