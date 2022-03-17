50元乾麵吃到飽！新竹12間平價美食　關西市區超高CP值小吃特輯

繼上次Ann和榜哥來關西走跳遊玩已經是去年的事情，雖說新竹關西離我們桃園不遠，但每每總是經過而未進入小鎮內走走。這一回，衝著榜哥同事推薦的關西小吃美食，我們夫妻倆就來一探究竟，來吃吃喝喝朋友們的推薦以及我們自己發掘到的關西小吃美食給大家囉！

●關西牛肉麵牛雜湯

位在中興路與南京路路口處的關西牛肉麵、牛雜湯也算是在地人三不五時會來吃的小麵店。而門口轉角處的老頭擺臭豆腐也是大家買(吃)麵時，會加點的配菜喔！

這天我們點了一份臭豆腐以及一碗牛肉粄條、一碗餛飩麵來享用，Ann我自己蠻喜歡他們家的粄條，很Q且帶點淡淡的米香味；臭豆腐不是外酥內嫩的酥脆臭豆腐，泡菜味道也算夠，榜哥還蠻喜歡這家的臭豆腐，覺得口感味道還蠻特別。

關西牛肉麵牛雜湯

營業時間：08:00-20:00(周一公休)

營業地址：新竹縣關西鎮中興路15號

營業電話：03-5878520

●東安橋頭牛肉麵

東安橋頭牛肉麵，位在關西的中山東路上，一旁就是古色古香的東安古橋、牛欄河親水公園，路邊白線上可以停車，店家後方也有空地可停放車輛。

店家很熱情親切且用餐環境乾淨整齊；餐點選擇很多元、多樣，除了牛肉麵之外也提供不吃牛的朋友有其他客家麵類、餛飩麵等可選擇，重點是餐點好吃不油膩，價位不高，便宜又大碗。

東安橋頭牛肉麵

營業時間：07:00-19:00(周一公休)

營業地址：新竹縣關西鎮中山東路127號

營業電話：03-5876989

●欣園客家菜包

欣園客家菜包在關西可說是無人不知的菜包名店，這也是我們阿珠姐常買的菜包，每每假日經過欣園客家菜包就是可以看到人龍在店門口依序排隊購買菜包，有時候太晚到還會買不到。

欣園客家菜包只有水粄是15元，其餘菜包以及肉粽都是30元，菜包都是當天現做，拿到手上都是熱騰騰，唯獨艾草包是冷的，但一樣好吃啦！他們的菜包同樣都是皮薄內餡多，但胡椒味就比57K古早味菜包來得重，另外它們還有特製辣椒醬可以自行添加，重口味的朋友就推薦你來這家囉！

欣園客家菜包

營業時間：06:00-13:00(周四公休)

營業地址：新竹縣關西鎮中豐新路135號

營業電話：03-5879576

●57K古早味菜包

會知道這家57K古早味菜包，是經由月桂姐以及明叔的推薦才知道，要不然Ann和榜哥真的完全不會去注意這家古早味菜包，而每次明叔一買都是買好幾盒，有時還會買來送人。

57K古早味菜包，所有菜包類、肉粽都是一個30元，客家水粄是20元，但水粄不好買，過中午絕對是買不到。Ann自己蠻喜歡吃白色原味的菜包以及綠色艾草菜脯絲口味，皮薄餡多且調味適中不會太鹹還會帶點淡淡的胡椒香。

57K古早味菜包

營業時間：09:00-15:30(周三公休)

營業地址：新竹縣關西鎮牛欄河48號

營業電話：03-5871553

●ㄤ咕麵

相信來到關西鎮內遊玩的朋友絕對不會錯過這家ㄤ咕麵，外觀沒認真看還以為是咖啡廳而非麵店。假日來用餐的朋友們建議要不早點到要不就是避開用餐時間，因為用餐時間生意好到是需要在門口排隊等候。

室內裝潢乾淨明亮帶點復古風，勾選的菜單主要以麵類、粄條、湯品為主，其餘小菜都是要在櫃台旁直接拿取計價。Ann建議來ㄤ咕麵用餐的朋友可以直接點選套餐來享用，蠻推薦1號套餐，可吃到招牌ㄤ咕麵以及丸子三兄弟。

ㄤ咕麵

營業時間：10:30~19:45(週二公休)

營業地址：新竹縣關西鎮光復路35號

營業電話：03-5875541

●來怡客捲餅

關西內有兩家有名的牛肉捲餅，都離關西農會很近。

而這家來怡客捲餅就位在關西農會旁，有蔥抓餅、牛肉捲餅、豬肉捲餅，我們這天點了一份牛肉捲餅加蛋35元(2022年2月前往，價格都有調漲5元)，捲餅內有九層塔、小黃瓜、酸菜、牛肉，口感偏屬酥脆鹹香且不會讓人感到很油膩，銅板價的牛肉捲餅，整個深得我們一家四口的心。

來怡客捲餅

營業時間：平日14:00~18:00假日13:30~17:30

營業地址：新竹縣關西鎮南京路16號

營業電話：0930-762-192

●關西牛肉捲餅

關西牛肉捲餅在關西小鎮內另一家很有名的牛肉捲餅。

但他們不只賣捲餅還賣春捲跟、潤餅跟蔥油餅，這天我們買了牛肉捲餅跟潤餅，牛肉捲餅加蛋同樣都是35元(2022年2月前往，價格都有調漲5元)，內有九層塔、小黃瓜、酸菜、牛肉，但口感比較偏濕潤且較為油膩；而潤餅一份25元(2022年2月前往，價格都有調漲5元)，配料很多但蠻沒味道唯有潤餅的餅皮味道很重，Ann自己沒有很喜歡。

關西牛肉捲餅

營業時間：日~四13:30~17:00 五六11:30~17:00

營業地址：新竹縣關西鎮南京路10號

營業電話：0918-622-071

●關西仙草巷

來到關西小鎮不免就是要吃關西仙草，要吃關西仙草那就要到關西仙草巷吃仙草啦！走進仙草巷直接搭乘電梯到5樓的店內用餐，餐點選擇算多元又多樣，甜鹹小品通通都有。

我們點了一碗仙草膠質丁以及一碗仙草膠丁綜合冰，他們家的仙草吃得出純度且不會太甜；綜合冰內的花生及紅豆也吃得出用料實在，夏天來這吃上一碗冰品，真的挺不錯。

關西仙草巷

營業時間：10:00~19:00假日延長20:30(周三公休)

營業地址：新竹縣關西鎮中興路14號5樓

營業電話：03-5874090

●關西臭豆腐

很愛到處找炸臭豆腐來吃的Ann和榜哥，來到關西當然也不會錯過位在關西第一停車場公園附近的關西臭豆腐，經過的時候就是看到內用都是滿滿的客人，想必應該是好吃，於是就買了一份來品嚐看看。

臭豆腐一份50元(2022年2月前往，價格都有調漲10元)，內有5塊臭豆腐以及泡菜，不論內用外帶的包裝都差不多，醬料需要自行添加，因為我們是點外帶所以醬料是店家裝好給我們，品嚐一口臭豆腐真的讓我非常驚訝，聞得到豆腐的香味還有濃郁蒜泥的味道，但豆腐完全沒味道，沒味道到讓我和榜哥都傻眼了，真的需要添加其他的醬料才有味道喔！

關西臭豆腐

營業時間：14:00~20:00(週三、四公休)

營業地址：新竹縣關西鎮光復路4號

營業電話：03-5875696

●關西仙草茶

開車前來關西小鎮遊玩就建議將愛車停在關西第一停車場內，停在停車場時絕對不能錯過這台發財車，他們賣的仙草茶真的很純很好喝，而且還會熱情地提供試喝並教導我們日後如何購買仙草茶。

他們的仙草茶分兩款，一款是原味另一款則是帶有甘草味道的仙草茶分大小罐，我們很喜歡他甘草味道的仙草茶，淡淡的甘草回甘味道，喝起來真的很順口好喝。

關西仙草茶

營業地址：新竹關西第一停車場公園內

●口福小吃(大碗公麵)

來到關西小鎮走跳遊玩，千千萬萬不要錯過這家佛心來也的口福小吃(大碗公麵)，只要花銅板價50元就可以吃麵吃到飽，你能吃幾碗老闆就大氣的讓你吃碗，如果你沒吃飽？老闆是不會輕而易舉地讓你離開他的店喔！

乾麵的份量完全是一般麵店的兩倍之多，而且真的只要50元，除了乾麵外還有粄條等都是50元，吃到飽僅限一人點一碗不可共食，才可以享有無限吃到飽。餛飩湯的餛飩是店家是自己手工包，內餡飽滿又實在，五顆大顆的餛飩湯，一般在外面吃想必是要50元左右的價位，來這吃就只要35元，也顛覆大家傳統認為客家美食就是又油又鹹的觀念，餛飩湯喝起來頗清爽！

口福小吃(大碗公麵)

營業時間：10:30~15:30(週三~週五公休)

營業地址：新竹縣關西鎮明德路53號

營業電話：03-5874713

●關西草莓(允傑農園)

冬季採草莓不少像我們住在桃園新竹的朋友會選擇到關西、新埔區域採草莓！草莓園基本上就是關西交流道往新埔的沿途都滿多家可以選擇，有一般草莓也有高架草莓可以選擇，不少果園還有種植番茄等其他水果可以採。但我必須還是要說以台灣的草莓吃來吃去還是大湖的草莓比較好吃。

而這天我們來允傑農園採草莓，當天採草莓的價格是一斤350元，就簡單提供給大家參考。

其實在關西小鎮內還有很多小吃美食沒推薦分享到，像是ㄤ咕麵隔壁的曾家牛肉麵，真的是因為我吃完大碗公麵後完全吃不下才忍痛放棄，真心歡迎大家討論分享自己平常在吃的口袋名單給我們參考，Ann常說的小吃美食就是要不吝嗇地分享，這樣大家才能吃到在地人吃的美味喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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