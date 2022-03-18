隱身鬧區的世外桃源！桃園龍潭禪風美食「入木三分」　蔬食無菜單料理好質感

在喧囂的城市中總有著鬧中取靜的世外桃源，明明是在鬧區中但卻隱密、低調，有著樸實無華的質感，桃園龍潭的『入木三分』就是有著這樣的氛圍，這間古樸禪風的桃園無菜單料理我已經來了四次了，但每一次都可以重新看到不同的美，還有店家更多細心的料理，以吃的健康、無負擔為主軸替各位前往的饕客們打造著一道道有創意的素食料理。

桃園美食。入木三分

地址：桃園市龍潭區新龍路62號

電話：03 479 0220

臉書粉絲專頁：入木三分

入木三分兩側種植了一些大型的綠色植物，加上門口是內縮式的，所以沿途經過的旅人往往會直接忽視掉這是一間餐廳，木質的裝潢擺飾讓整體的氛圍中透著一絲絲的禪意，加上大門口的大紅油傘，真的會讓人宛如來到了異國餐廳。

入木三分無菜單料理餐廳位於二樓，從外觀看上去沒能看出個所以然，當拾階而上來到了二樓真的會被這樣的空間給吸引住，如果說這是一間充滿木質禪意的餐廳，不如說這是一間與傳統藝術所結合的餐廳。每一個角落都可以看到老闆珍藏的藝術品。

靠外側採全落地窗的設計，讓空間內有著大量的自然光，這樣的採光給人有著舒適的用餐環境。

如果跟親朋好友一同前往的話，也有獨立的小包廂可以提前致電預約。

室內座位區同樣美輪美奐，這裡的空間坪數其實不算大，但是店家卻有效的運用了每一個空間，座位數多但卻不會擁擠，流動的動向也很流暢，座位與座位間都保有很足夠的區隔空間，在聊天的同時也不會擔心會吵到其他桌的客人。

在用餐前會先送上白鶴靈芝茶，用古制鐵器裝盛，而且拿起來其實還蠻重的，女生的話用一隻手拿的話需要費很大的力氣，光是茶具就選用那麼有質感的器皿，讓前往入木三分的饕客們拉開一個很好的序幕。

前菜 – 生菜沙拉

這裡要先說一下，入木三分每道餐點的器皿真的都選用的很有質感，讓每一道餐點都瞬間變的很高級，前菜的生菜沙拉裡又有著近十種的食材，裡頭不像一般餐廳的生菜沙拉都是用大量的蔬菜，入木三分的生菜沙拉裡融合著不同繽紛的色彩，除了有西芹、紫高麗菜、地瓜、黃瓜等食材以外，還有古早味的爆米花讓這道沙拉吃起來口感更加有層次感。

手工花生豆腐

花生豆腐是由店家每天製作而成，製作的時候生花生與熟花生合在一起，表面看起來光亮滑嫩，口味上有著濃郁的花生氣味，口感綿密，搭配溫和不嗆辣的芥末真的無違和感。上頭由芥末、松子、枸杞、油膏來點綴，猶如畫龍點睛般提升了這道菜色的美感。

磨菇濃湯

每天採取新鮮的磨菇加入腰果與牛奶現煮現熬，光是這碗湯的材料至少有七八種以上，香濃的味道裡還有細緻的腰果顆粒感，上頭放著一條酥脆的吐司條顯得格外的雅致。

蔬食手卷

入木三分的蔬食手捲在海苔的選用上可是嚴格把關，酥脆的海台配上腰果以及脆口鮮甜的蘋果，這是非常很有口感的一道菜色，其實就算裡面沒有沙拉醬也覺得很好吃，店家親自挑選的蘋果替手捲增加不少甜度，加上苜蓿芽可以說是很清新的滋味。

焗烤蔬食空心麵

金黃的焗烤外衣，起司下有馬鈴薯泥，口感中還略帶地瓜塊，鬆軟綿密的口感中還帶著彈牙的杏鮑菇，將空心麵拉起來還牽著長長的一條絲，這份吃完就很有飽足感了。

梅子醋

中間還會遞上一小瓶自釀梅子醋，在這個時間點解腹中的油膩感是最剛好的。

五行蔬食寬粉

入木三分真的很注重色彩的呈現，這道菜裡有著五行的色彩，有山藥、彩椒、荷蘭豆還有整朵的雕花香菇，有Ｑ彈的蒟蒻以外，最底層還鋪著寬粉，而且這份的醬汁每天都不同，以當天的蔬菜原汁調和而成。

時蔬拌飯

精選出的十穀米與壽司米融合在一起，吃起來粒粒分明Q彈中略帶香氣，拌飯中有地瓜、芋頭、胡蘿蔔、牛蒡絲、四季豆與松子…等十幾種食材，附的小菜是店家醃製牛蒡絲，吃起來嘴巴會發出脆脆的口感與酸甜的滋味。如果吃不飽的話，飯的部分都可以額外添加不會另外收費。

養生湯盅

夏天的湯是用羊奶頭與多種中藥一起熬煮四到五個鐘頭，裡頭除了有綜合的菇類還有一個素丸，這一份養生湯盅喝起來有一股清爽中的甘甜，如果還想繼續喝的話都還可以跟服務人員說唷！再不加料的情形下可以免費加湯。

當季水果 & 古早味蛋糕

來入木三分用餐總共會有八道菜色一醋，還有最後的水果與飯後甜點，這樣一位700＋10％其實算是划算的價格，知道最後的時候其實已經很飽了，鮮甜的水果還有古早味的蛋糕，最讓我喜歡的就是最後的紅棗銀耳露。

紅棗銀耳露

店家熬煮的紅棗銀耳露裡頭滿滿濃郁的膠質，可以吃到很多脆口的白木耳，不只熱量低而且喝完之後還會有飽足感，如果是注重養生的讀者，最後的紅棗銀耳露真的會是一個完美的Ending。

入木三分不僅僅是一間餐廳更像是一間藝術館，在這裡可以品嚐到美味創意的無菜單料理，更可以享受藝術的薰陶。對店家而言蔬食=舒食，希望讓前往用餐的饕客們有著舒適的用餐環境外，還可以讓客人感覺到賓至如歸。

每一季都會推出不同的料理，所以不用怕會吃到重複的菜色，用心與細膩度都可以從料理中呈現出來。入木三分假日其實不算好訂位，如果假日想要前往的話真心建議還是要打電話來預約。

桃園美食。入木三分

地址：桃園市龍潭區新龍路62號

電話：03 479 0220

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文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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