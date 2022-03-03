全台唯一炸仙草！超過一甲子的獅潭老街美食 25種仙草選擇、壓軸必來碗麵茶剉冰
udn走跳美食／艾瑪
25種仙草料理．冰飲任你選
介紹一間藏在老街的仙草客棧！這家〖仙山仙草〗營業超過一甲子時間，除了有多種仙草料理、冰飲，還有傳統手作米食，客家米食遵循古法製作，很適合當成伴手禮送人，內用其中一道很特別，那就是全台唯一的炸仙草，外酥內嫩每一口都是純粹仙草味。
- 附設專屬停車場
- 一杯仙草茶需要8小時！
- 炸仙草就是要沾泰式甜雞醬
- 紅豆仙草剉冰尬麵茶
仙山仙草客棧 在哪？
仙山仙草就在獅潭老街上，地址是苗栗縣獅潭鄉新店村62號，在獅潭派出所的正對面，這位置除了很好找，客棧規模在傳統老街上也很醒目。
附設的停車場在仙山仙草正後方，停車場在義民廟正對面，走個樓梯轉個彎就到很方便。
懷舊客棧餐環境很不錯！整間從裡到外擺設充滿古色古香，一樓低消一杯飲料還不收服務費，以客棧類餐廳來講真的很佛心。
左手邊是「樂齡友善餐桌」方便長輩進出。
在地手作 客家米食
櫃檯有多種客家米食，所有原物料都來自台灣本地，像是紅豆年糕、養生黑糖發糕、黑糖發糕、原味甜年糕…等，不添加任何防腐劑和香料，讓人忍不住想買來當伴手禮耶！
年糕都是採傳統作法，從備料、磨米漿、脫水、攪拌到包裝，可是需要好幾天時間呢。
還能買仙草乾自己煮來喝，梅乾菜能煮扣肉還能煮湯喝。
客棧環境加上舒適氛圍挺不錯，一樓內用有十桌至少可容納40人，餐點會在樓上製作，做好會搭電梯下來。
仙山仙草 MENU
餐點選擇很元化，仙草風味餐有仙草牛肉麵、仙草粄條、仙草炒麵、仙草水餃、仙草冰沙和10多種仙草冰，其它像是鹹湯圓、蘿蔔糕和熝湯齊感覺也不錯，以環境氛來講價格很可以。
【仙草】獅潭鄉好山好水，不需要化學肥料，種出來的仙草品質佳，加上當地無污染的泉水，從萃取、攪拌到過濾需要8小時才能完成，你說能不來份仙草嗎？
仙草茶
這一大杯的仙草茶只要45元！而且是仙草乾熬煮的仙草茶，來這邊一定要點才不會白來，天然仙草乾每批的風味略有不同，這杯微甜的仙草茶，先是仙草清甜香接著是微苦，最後是一股甘甜感，喝起來沁涼又解渴耶～
炸仙草
MENU上看到道炸仙草，真的太令人好奇了！仙草竟然可以用炸的？這一盤150元約有9塊炸仙草，還附上泰式沾醬和胡椒鹽，入口同時也充滿疑問，這到底是什麼滋味。
仙草很軟嫩叉子一插進去，整顆都快要掉了呢！仙草塊像是炸豬排作法，沾上蛋液還有一層麵包粉，剛炸好外皮好酥脆，裡面口感特別滑嫩，就像在吃仙草凍一樣，先是炸香氣接著是仙草苦甘味，說不上多好吃，這滋味卻是最特別的。
趁熱吃咀嚼沒幾口，仙草就自然化開，沾上胡椒鹽、泰式沾醬風味更好喔！
仙草麵茶冰
古早味麵茶冰一碗65元，碎冰擺上仙草凍、紅豆和麵茶，這賣相看起來普普，風味卻是獨一無二無法取代。
紅豆粒香軟中保有顆粒感，沒有過多甜味。
接著全部混一起吃，麵茶香氣在口中不停蔓延～好吃！
＊來趟獅潭老街一定要來仙山仙草，除了多種仙草料理還有客家米食，可以一嚐多種仙草製品，吃飽喝足別急著離開，附近的神秘小徑短短15公尺彩繪牆也很好拍。
仙山仙草
電話：03-7932318
地址：苗栗縣獅潭鄉新店村62號
營業時間：平日8：00～17：30/週六日7：30～18：00
粉絲專頁：仙山仙草、米食
官網：http://www.shiantsau.com.tw/
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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