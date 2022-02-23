2／28前逛桃園賞燈會 沿老街溪賞燈發掘河岸美食

「小舊閣樓」餐酒館。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然元宵節已經結束，2022桃園燈會搭配連續假期將延展到2月28日，從平鎮新勢公園沿老街溪河岸到中壢光明公園維持燈組靜態展示，老街溪左右兩岸有不少特色店家，不妨安排一個優閒的午後，到溪畔餐廳喝一杯咖啡，吃一塊蛋糕，再順著老街溪河岸步道享受浪漫燈組的氛圍。

▲「我們‧他們」寵物有善咖啡廳。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲「豆‧拾光」咖啡廳。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

緊鄰光明公園展區還有在地知名的中壢觀光夜市，逛完燈會也可以一探中壢夜市的美食，此外燈會周邊不乏中壢必吃的客家菜包、水煎包、大湯圓店，回家的路上也不要忘了帶點暖心又暖胃的宵夜。

老街溪畔閃閃發光 文青必訪餐館

2022桃園燈會所經的延平橋到新民橋，河岸兩旁有不少文青必訪餐館，例如以呼應平鎮老煙囪為設計的「豆‧拾光」餐廳，還有老宅化身的寵物有善「我們‧他們」咖啡廳、提倡減塑環保理念的「一起野餐」咖啡館，還有帶有老舊微醺色彩的「小舊閣樓」餐酒館，露天酒吧「小溪道」等，這些餐館各有其亮點，經營的理念，餐館溫暖的燈光透出窗外，是溪畔一座座耀眼的另類燈組！品一杯老闆的特調，望著窗外老街溪上一閃一閃的燈花，好似在京都鴨川邊，是後疫情時代的小確幸。

※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。

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