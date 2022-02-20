巨型月球成桃園最美夜景！全台唯一「神社市集」好拍好逛，花手水秒飛日本

桃園夜間新據點必訪！「桃園神社文化園區」為台灣保存最完整的神社建築，2020年首度舉辦市集後變身全台最美「神社市集」，成為民眾一解出國憂愁的亮點。而這處日系秘境今年再升級，配合「元宇宙光影藝術祭」新增大型月亮、星球，夜晚亮燈搭配音樂夢幻指數翻倍，加上假日限定元宇宙光影市集，絕對是好逛又好拍桃園旅遊行程。

圖／桃園神社 昭和拾參臉書專頁 圖／桃園神社 昭和拾參臉書專頁

桃園神社最新聯手台中審計新村現經營團隊，打造戶外大型藝術展「元宇宙光影藝術祭」，在園區內設置巨大月亮、星球，夜幕低垂亮燈時不僅能近距離攝下吸睛的月球，散步各處的彩色月球也絢爛耀眼，配合燈光及音樂猶如置身宇宙星河。而現場除了鳥居、石燈籠、木造殿堂還原了日本風味，也掛上具有清淨、迎神、招福之意的注連繩，並以花卉楓葉裝飾手水舍，讓人免出國也能欣賞浪漫花手水。

圖／桃園市市長鄭文燦臉書專頁 圖／桃園神社 昭和拾參臉書專頁

此外，全台唯一的神社古蹟市集每週末都會登場，提供原創文創手作、昭和小食，像是獨家引進的井上豆花設於社務所主建築後棟的小木屋，另有神社扭蛋區販售桃園神社限定御守、各式神社小物，滿滿的偽出國氛圍超療癒。提醒大家市集視天氣情況取消，出發前可查詢神社官方臉書公告。

桃園神社文化園區系列活動地址：桃園市桃園區成功路三段200號元宇宙藝術季：即日起至5/1 每日16:30至20:00元宇宙市集：2/26至2/28 12:00-18:00

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