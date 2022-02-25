50元就能吃飽！新竹好吃麵「進城」必吃銅板美食　骨肉、餛飩、豬腳筋招牌小菜吃不停

這家好吃麵相信是很多新竹在地人的回憶老店麵食，這可是數十年以前大家在＂進新竹城＂時會吃的兩家麵店之一，另一家也是廣為人知的大同飲食店。

好吃麵已經是第三代在經營，聽說已經接近80年的歷史，未來應該是新竹的百年老店了！他們特色就是物廉份量大，還有豬肝、粉硰、三合肉、豬腳筋、骨肉、餛飩是他們的招牌，還有綜合米粉麵是老饕必點，那大家就跟著小米一起去看看吧！

好吃麵位置及停車方式

好吃麵就在新竹市的大同路靠近世界街的路上，開車的朋友可以在世界街及英明街附近的收費停車場，不然就要到府後街停好再走過來囉。

好吃麵環境介紹

店裡是傳統小吃店的風格，在最裡面還有另一區有大桌的位置，提醒中午人潮很多，建議9點~11點之間來用餐比較不用等唷。

現在已經是第３代在經營了，希望這種有特色的老店能一直延續下去，讓新竹的百年美食廣為外地遊客所知道～

小米已經來第二次了，每次看到他們手工包的餛飩就會忍不住點上一碗餛飩湯。

好吃麵菜單目錄搶先看

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來看一下菜單吧，大小碗的乾(湯)麵或米粉銅板價就可以吃得到了，而且點小碗的份量就很多，經濟一點小碗湯麵+10元的摃丸50元就可以有飽足感了！

此外還有許多的小菜及湯品搭著吃，是小米很愛手滑點一堆好料的麵食店。

蒜泥醬及豆瓣醬是必備品！

好吃麵用餐心得分享

今天跟著小麥，王美跟小彤來個早餐約會，商討影片大計，希望今年給大家新構思的體驗。當然少不了又點上一桌大家來吃美食～

老饕必點綜合湯米粉+麵大50元再加10元的摃丸，整碗著實塞滿滿的，店員說如果喜歡多喝湯點小碗的，因為大小碗都是用一樣的碗來裝，所以點小碗放湯的空間比較多，哈哈哈哈⋯⋯

湯頭清甜再帶上油蔥酥的香氣很好喝，冬天喝上一口暖胃又暖心。

再來點綜合就一次可以吃到新竹有名的爽口米粉，還有麵條的帶Q的兩種不同口感，還有再加摃丸是有汁的彈牙還不錯唷。這樣就是簡簡單單的新竹道地美食，很多人一吃數十年都不會膩呢！

重口味的朋友可以再加乾辣椒來提味。

骨肉麵(60元)，他們的骨肉是切成一粒一粒，吃起來特別的嫩。

乾麵(小40元)，食用前記得攪拌均勻～

鹹中帶微甜的醬汁讓麵條單吃也挺有風味。

吃乾麵再搭個湯品就完美了，綜合湯(60元 骨肉+餛飩)是他們的招牌，吃幾口乾麵，再配清甜湯頭解解膩是最佳的組合。

餛飩的皮滑嫩，再配豬肉的內餡真的不錯吃，值得推薦。

豬腳筋(60元)，一頭豬的腳筋並不多，所以這是大家所不知道的珍貴食材。店家熬煮的很透，軟嫩有Q又帶膠質的甜，是很棒的小菜唷！

豬肝(60元)也是他們的招牌小菜，新鮮有嫩並不會粉粉的，沾個豆瓣醬來提味很適合女士們唷。

三合肉(60元)，帶皮的Q又有肉肉的甘甜，這個也是必點的啦！

粉沯(60元)，這是客家的特色小吃，用豬肉跟地瓜粉及醬油去製作，有點像是豬肉果凍QQ的口感，沾上醬油是指定組合！

好吃麵

地址：新竹市北區大同路182號

電話：03 524 0289

營業時間：08:00~14:00(禮拜4公休)

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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