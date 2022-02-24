點餐需要寫作業？新竹「飛行樹屋咖啡」　隱匿老眷村裡的藝術質感餐酒館

近幾年咖啡廳如雨後春筍般一一的冒出頭來，有些設計風格強烈，有些造成網美風潮，而有些則是低調的隱匿在巷弄裡等待發掘，今天介紹的新竹咖啡廳位於新竹東區非常隱密的小巷弄內，不只巷子很小，小到開車時都要擔心會不會刮到車子以外，而且咖啡廳本身的建築也實在是容易與他擦肩而過，這間『飛行樹屋咖啡』不只是很推薦的新竹美食，也是一間餐酒館，這間建築風格完全可以看出主人本身的個性，同時也是一間很有人情味的一間咖啡廳。

新竹美食。飛行樹屋咖啡

地址：新竹市東區光復路二段18巷17號

電話：0910 – 686 – 786

停車場：無（建議停在大馬路在走進來巷子）

走在這佈滿老建築的小巷中一度讓我以為我走到了哪一處聚落裡？上網查詢了資料才知道這是過去的老眷村，尤於社會的進步、居民的搬遷，這裡有許多房子早已沒人居住了，有一些屋瓦甚至已經開始脫落漸漸形成了廢墟。

在這老眷村裡，有一棟看似老舊的紅磚屋卻像一個藏寶盒，外觀不起眼，走進一看卻可以發現許多寶藏。對我來說所謂的寶藏不單單是肉眼看到的，有時候反而是心靈的連結。

飛行樹屋咖啡 的室內裝潢講不出合適的形容詞，反而更可以從這樣雜貨的風格中看的出咖啡廳主人的個性。自由、灑脫以及實踐夢想。空間不大，但是每一個座位區，每一個角落都賦予了個性與生命力。室內看到的每一款小物以及裝飾品都是主人自己收藏的，她將這些收藏品全放置到飛行樹屋咖啡中。

不只如此，飛行樹屋咖啡就像是屋中有屋一樣，以為室內空間就像上面的照片這樣而已，結果推開了另一個小門又是另一個空間，走進去屋內可以看到保留原始的老宅建築結構，主人又將自己的想法與幻想全部融入這些空間裡。

裡頭的屋頂與懸樑全是主人自己親力親為一手打造，空間中掛滿了許多照片，這些全是過去來過飛行樹屋咖啡客人快樂的回憶。

點菜的方式也很另類，以手寫作業簿的方式將自己想喝想吃的全寫在上面。

櫻桃生乳酪蛋糕 $130

蛋糕吃起來裡頭冰冰涼涼有一點冰沙的口感，酸溜的滋味有一點養樂多的滋味，味道濃郁口感綿密，上頭還有滿滿的果肉可以享用。

美式黑咖啡 $80

飛行樹屋咖啡的美式黑咖啡裝盛在有質感的咖啡杯裡，只能說女主人的眼光真的很好。

愛的處方籤咖啡 「墳墓」 $120

愛的處方籤系列中的飲品總共有三款，都是女主人自己調配的咖啡，非別是「毒藥」、「解藥」、「墳墓」三種，這次我選了墳墓，上頭的巧克力象徵著墳墓的土，最特別的是喝的時候還附一隻金鏟子，感覺真的像墳墓一樣。

飛行樹屋咖啡裡有些看到的藝術品都是有販賣的，有油畫、鑰匙圈、自製DIY玻璃土耳其燈，還有藝術刺青紋身全都是女主人自己手繪與製作，還有一項服務就如同我看到這間店的第一印象，心靈，溫暖、引導。

這項服務就是塔羅牌，一個問題$300，女主人會為各位算塔羅牌為大家指引人生的方向以及解答疑惑。

老宅外有一個小小的空間有一座樹屋，這座充滿夢想的樹屋也全都是女主人一手搭建，而且在這個溫馨的空間中很適合一群朋友來這邊辦活動，時不時也有會營火之夜，這樣的咖啡廳真的蠻棒的。

飛行樹屋咖啡的白天與夜晚景色都截然不同，白天可以看間這棟建築清晰的模樣與細節，到了夜晚當燈泡一一亮起，這裡又是不同的感覺，彷彿能夠給旅人一種說不出來的力量，在這個空間充著電，當離開的時候可以獲得滿滿的收穫。

當我走進咖啡廳的時候，就馬上跟著同行的友人說，不知道為什麼裡頭的氛圍完全讓我深深的愛上，而且這麼巷弄又不起眼的咖啡廳根本就是等待有緣人進入，最喜歡的就是女主人的親和力是會感染的，一看到菜單後有塔羅牌的選項服務後二話不說馬上就想要試試看，準與不準沒有人可以說的準，但最棒的是在過程中可以跟女主人交換人生的經驗，這是最難得可貴的。

過去我都會以縣市來排名我的咖啡廳或是住宿，但如果是飛行樹屋咖啡廳我會說，這是我全台灣咖啡廳推薦中的前三名，如果是喜歡網美風格或是想一直拍照的旅人也許不一定會是喜歡的風格，但如果是喜歡有溫度的各位，這間真的一定要來試試看。

新竹美食。飛行樹屋咖啡

地址：新竹市東區光復路二段18巷17號

電話：0910 – 686 – 786

停車場：無（建議停在大馬路在走進來巷子）

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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