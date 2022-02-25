開導航也找不到的秘境！桃園中壢廢墟風咖啡廳　限量甜點不預訂吃不到

網美風、韓風、老宅風你是不是看多了，今天小娜帶我到她的秘密基地，位在中原大學旁的一區老宅社區演變成有點像是藝文空間。

陰雨綿綿的今天走過來我一直在懷疑自己的眼睛，我只能統稱他是廢墟風，真的很神奇，每一間都像廢墟，其實都是一間間的創意小店。然後很多店家愛開不開，獨樹一格的氛圍會讓你都想透過老房子舊舊的窗戶往內看，重點是~這裡還有一般住家，就是一個很mix的狀態。裏頭最有名的應該是這間大觀X小弄，以手作甜點起家，從原本的舊店搬到旁邊寬敞的新店，是我很愛的老宅咖啡廳，就是小娜的秘密基地。

我真心覺得找的到它的方向感應該很強，小娜帶著我走進來我還無法參透路線，從他們的fb找到這張地圖是不是比較淺顯易懂反正，你走過來覺得是死巷的時候千萬不要放棄，轉個彎可能又是柳暗花明的一村，不要覺得害怕，這裡就是長這樣，哈哈哈！

挑高的老房子都是老闆親手佈置裝潢，保留了老宅牆面斑駁的元素，還有磨石子地板，寧靜的氣氛是它最迷人之處。

座位還算多，基本上都是4人以上的大桌，像這一區復古的沙發配上老舊的檯燈，簡單就很有味道，只是老闆不知道是不是很愛小叮噹，沙發上頭的抱枕放是小叮噹圖案，一整個非常跳tone，哈哈！

也是有幾個雙人座位跟靠窗座位適合1~2個人，如果店內沒有客滿是不限時的，帶著筆電來待個一下午也很棒。他們營業時間以粉絲團公布為主，基本上一個禮拜營業3天左右，大多是4~日這樣輪替，想造訪的人建議先看粉絲團。

這裡只提供飲料跟蛋糕，蛋糕的樣式營業時間都會發上粉絲團的限時動態，點餐的時候也要自己去看限動，超free的。蛋糕都是每日限量，如果賣完了你就只能喝飲料，不論是咖啡、茶飲、果汁、可可這裡都有，低消一人點一種品項即可。

草莓巴斯克乳酪

蛋糕真的都非常好吃，每一款都是當日手做，用料非常實在，有整顆蛋糕需求的人也可以跟它們預定。這陣子最夯的就是巴斯克乳酪，外層經過高溫烘烤帶著微微焦香，配上爽口的鮮奶油跟大湖草莓，太美了！

巴斯克的濕潤度很夠，綿密的在嘴裡化開香氣誘人，外層可以再焦一咪咪，讓整個味道更衝突我覺得會更棒。

卡士達草莓千層

草莓季就是要大嗑草莓啊，一層層的法式餅皮跟卡士達鮮奶油堆疊出柔軟的口感，滿滿的大湖草莓點綴，是草莓季限定熱門品項。

它們家的千層好吃又不膩口，酸甜的草莓跟滑潤的奶油配得剛剛好，不管大人或小朋友一定一吃就會愛上。

早呦 120元

菜單後面有幾款店家特調，名字都取的超級可愛，像這款早呦其實就是早餐茶+柚子醬的組合，陰涼的雨天來一杯熱熱的柚子茶超對味。

美式咖啡 75元

是的~小叮噹又出現了，哈哈，我的美式配上小叮噹杯子就格外的居家。

店家也會餵養附近的浪貓，今天剛好遇到這一隻，一開始我是注意到他歪歪的嘴巴，不知道是不是最近跟別的貓打架受傷的。

入座後下了場大雨，坐在窗邊漫無目地的閒聊度過了一下午，在這裡沒有煩擾的聲音，雨滴到屋簷的聲音格外清脆。稱它做中壢秘密基地咖啡廳一點都不為過，雖然難找了點，但是環境我們都很愛，甜點也超美味，完全無雷。如果趁著好天氣過來造訪這一區一定收穫更多，而且廢墟感的空間非常好拍，彷彿轉角就會發現新大陸耶

大觀X小弄

地址：桃園市中壢區環中東路708巷136號

電話：03 465 9388

營業時間：12:00~18:00

大觀X小弄 粉絲專頁

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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