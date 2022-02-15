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苗栗超Q「漸層波波草」美到3月底　花露休閒農場親子&約會聖地

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳旅遊／jason

彩色波波草登場，不同顏色層次的波波草，超Q超療癒，特地設置高台，讓遊客可以更好拍照，展期只到3月底，把握時間賞花喔！園區適合親子旅遊，有大塊草皮奔跑和小火車遊園，還可以用餐，也有花花草草盆栽可以買回家喔！

花露休閒農場

花露農場不同花季都會整理一區很好拍照的花卉打卡地點，就出名的應該就屬於繡球花季了。不過最近從日本紅起的波波草，也在台灣吹起一陣流行，所以花露農場當然不落人後，也規劃了一區波波草拍照區，但與他人不同的是居然有不同顏色漸層的波波草品種，共構起一塊非常漂亮又療癒的畫布。

花露農場已經經營好幾年了，相信大家也不陌生，所以大致上的環境我也大概略過，大家有興趣的可以參考之前繡球花的文章喔，這次就直接帶大家去看看療癒的波波草。

波波草園區就在原本種植薰衣草的地區，也就是民宿正對面，有規劃一區種滿了不同顏色的波波草。最近波波草很盛行，原因是因為植物呈現圓圓的一小株，非常討喜，遊客可以近距離拍照，非常可愛。

波波草有不同綠色漸層的品種，甚至還有黃色和深色的，從上帝視角看園區波波草，是不是更有療癒感。

農場還特別設計了高台看台區，可以用較高的視覺拍照，整個波波草的全景才有機會被拍進去。

園區有小火車，每一次50元，可以小繞一下園區，讓小朋友過過乾癮。

除了波波草以外，現場有許多有種植不同季節不同花色的花卉，不管怎麼拍都美。

花露農場本身也有經營民宿，民宿前有超大的草皮區，小朋友可以盡情的奔跑放電。

一旁還有個爬滿藤蔓的房屋可以拍拍美照。

花露農場一直都是給人很休閒的印象，來這裡走走散步賞花，不時的可以拍拍美照，雖然門票為200元，可折抵園區消費100元。有花卉盆栽、精油和餐廳可以消費，吃吃小火鍋也很不錯，推薦給大家喔！

花露休閒農場

粉絲專頁：https://www.facebook.com/FlowerHome.tw/

營業時間：週一～週五 09:00~17:00(週三公休) ｜ 週六～週日 08:30~17:30

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

電話：04-25891589,25893280

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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