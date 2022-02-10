彷彿來到夢遊仙境！2022春季最少女「5大賞櫻露營區」　滿山櫻花還有無敵雲海

看到粉色大軍逐漸進攻北中南各大山頭，就知道年度最少女的櫻花季來啦！2022仍籠罩在疫情之下，無法前往日本賞櫻，索性趁著假日開車上山，用白天的粉嫩櫻花搭配夜晚的滿天星空，獲得無與倫比的清新空氣與一夜好眠，清晨再被山林間的蟲鳴鳥叫喚醒，接著，就可以精神飽滿的開啟一整天的行程。今天就由 ReadyGo 為大家統整出五個高品質的賞櫻露營區，絢爛你的春天～

＃樂哈山露營區

如果可以…我也想擁有睡在櫻花樹下的絕佳體驗！樂哈山露營區位於櫻花季非常夯的新竹五峰，雖然路程比起其他露營區較遠（開車上山大約一小時路程），但因為擁有大片的草皮活動，經常是親子出遊的黃金首選。提醒朋友們在出發或是預訂前，一定要先查好天氣，若遇上晴天，就有機會替家人在碧藍的天空底下與粉嫩櫻花及帳棚合影一張，若起大霧，則增加了露營帶來的原始感，也未嘗不是一件壞事～

（圖片來源／IG@kevin791130）

（圖片來源／IG@kevin791130）

｜地址：新竹縣五峰鄉白蘭311-4號

＃司馬限360度景觀露營區

近期人氣超高的櫻花系露營區就是它啦！綻放滿山頭的櫻花，讓人們皆為之瘋狂。除外，還擁有每個露營區都稱羨的無敵雲海可以觀賞，且雲海也會隨著天氣、時間而出現驚人的變化，運氣好的夥伴們便捕捉到紫粉色的雲海，這樣的景致搭配上燈串，讓營區的夢幻感倍增。不過開車前來的朋友們要注意了，開車上司馬限露營區會遇上髮夾彎，是時候考驗大家的駕車技術啦～

（圖片來源／IG@nero1014）

夥伴們出門前記得攜帶腳架前往十足繽紛的櫻花廊道，廊道上散落著零星的粉嫩花瓣，讓人再次品嚐到初戀的滋味～

（圖片來源／IG@nero1014）

（圖片來源／IG@q.2.27.p）

（圖片來源／IG@q.2.27.p）

｜地址：苗栗縣泰安鄉中興村5鄰18之10號

＃武陵農場露營區

武陵農場露營區位於雪霸國家公園內，每到櫻花季就充滿人潮，即使高海拔也抵擋不住大家如火般的熱情。來到武陵農場露營區最大的特點就是，不需要自己動手搭帳棚就能夠睡在櫻花樹下，不耗體力搭帳棚也不用擔心下雨的問題～武陵農場露營區分為木擋板、露營屋、空中帳篷架、離地空帳、景觀木屋供大家選擇，小編私心認為繽紛無比的景觀木屋極讚！除此之外，武陵農場露營區擁有大量的遊樂設施，因此別擔心孩子電力無處施放，這裡絕對足以消耗他們驚人的體力。（溫馨小提醒：國家公園內不可攜帶寵物唷！）

（圖片來源／IG@kentseng403）

（圖片來源／IG@kentseng403）

（圖片來源／IG@sky_kuei）

｜地址：台中市和平區武陵路3-1號

＃撒萬露營區

櫻花季你可能不知道的世外桃源，就是位於苗栗山區的撒萬露營區了。一到了每年的櫻花季，撒萬露營區總是被滿滿的日本吉野櫻覆蓋，呈現初雪般的白色或溫和的淡粉色。幸運的朋友們，更可以在被櫻花林包圍的營區扎營，拍照記錄粉色泡泡美好時刻，絕對可以讓你幸福回味一輩子～除此之外，一旁更有充滿霧氣的神秘「森林休憩區」，如同歐美冒險類型影集裡經常出現的奇幻森林，因此吸引許多森林愛好者的喜愛，並且指名前往撒萬露營區一定要一探究竟的區域。

撒萬露營區非常適合闔家露營（圖片來源／IG@mengjuchu）

（圖片來源／IG@hiko.ig）

（圖片來源／IG@hiko.ig）

（圖片來源／IG@hiko.ig）

｜地址：苗栗縣南庄鄉紅毛館14鄰30號

＃想當年露營區

想要來趟粉色系露營之旅的話，那麼來想當年就對了！12月正值草莓季末期與櫻花季初期，開車上山的路途中會經過許多草莓園，採個草莓好上山，露營時更能拿出來解解嘴饞。遠離都市的凡塵，途經蜿蜒小徑以及神祕竹林，順利抵達視野開闊的想當年露營區。櫻花季節來這兒更像是來到與世隔絕的秘密花園般，更要到櫻花步道抬頭瞧瞧，享受枝枒間的櫻花外，還有被群山環抱之感～

除此之外，營區將衛浴設備打掃的非常乾淨，不用擔心在外露營無法安心盥洗。不過營主提醒到，朋友們盡量把握白天的時間沐浴，否則到了晚上溫度下降後，洗澡會變成一件超級困難的事～

（圖片來源／IG@pemmy0529）

｜訂位專線：0988 280 760

｜地址：苗栗縣泰安鄉苗61線中興村（往馬拉邦山登山口）

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