快訊

冷氣團影響到明晨 下周鋒面來襲「最大雨勢時間曝光」

林志玲47歲得子靠代孕？ 網紅「點破貓膩」遭圍剿

私房鍋蒸布丁必點！苗栗手作木棧板咖啡館　屋咖人隱身木棧工廠內

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

苗栗最近咖啡廳有點強，而且都喜歡玩隱藏版的那種，越不好找越紅的意思。其實是因為返鄉青年創意比較多，結合老家資源，開發出更多創意商品與咖啡廳，而我們也樂得有更多地方可以去。

這一家屋咖人 Coffee Studio也是一家隱藏在自家木棧工廠內的手作木棧板咖啡館，真的很不好找，直接闖入木棧工廠內就對了！整家店都是手作木棧板製作而成，放餐具的杯墊、桌墊也以木棧板代替，很是創意，帶點文青、溫暖的咖啡廳，其中又以鍋蒸布丁是我個人推薦必點

屋咖人 在客語是「家裡人」的意思，是一家青年返鄉結合了家中40多年的傳產木業打造的木棧板咖啡館。

就在木棧板工廠對面就是屋咖人 Coffee Studio。

日式暖木裝潢，桌椅都是用手作木棧板製作而成。

室外也有座位提供。

室內裝潢都是木作與木棧板打造而成。椅子部分還有特別放上沙發布，坐起來比較舒適。

有看到窗外就是木棧工廠嗎？

今日甜點

室內空間真的不大，但大家都輕聲細語，盡量不互相打擾。

屋咖人 Coffee Studio｜MENU

店內咖啡以手沖為主，鍋蒸布丁則是每日限量提供。聽說每月10日會有隱藏版炒米粉出沒，喝咖啡配炒米粉，這很潮也很客家

手作私房 鍋蒸布丁｜NT$.75元

用電鍋蒸的「鍋蒸布丁」是店內招牌，口感滑嫩香濃，搭配微苦的大人味焦糖，很符合我的口味，加上圓滾滾的討喜外型，讓人一吃難忘。

餐具本身很有特色，而用小木棧當桌墊也很討喜。

外型圓滾滾的很是可愛，濃郁蛋香 滑嫩順口，喜歡。

美式咖啡（冰）｜NT$.120元

我太喜歡這一組玻璃壺跟杯子，帶點復古典雅，超好看。

鹽之花可可｜NT$.130元

法國鹽之花鹹中帶甘，搭配可可 甜苦甘鹹 完美融合風味加層。

餐點不管是外觀還是口味都很有質感，裝潢走暖木風格感覺溫馨，以咖啡廳來說這價格很可以，算平價喔！雖然不是很好找，但對我來說是至少會為了鍋蒸布丁而再訪的店。

屋咖人 Coffee Studio

地址：苗栗縣頭份市中華路53巷10號（地圖

電話：037-625165

時間：10:00–18:00（每週一、二公休）

粉絲團：屋咖人 Coffee Studio | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 文青 法國 必點 客家 苗栗美食

相關新聞

私房鍋蒸布丁必點！苗栗手作木棧板咖啡館　屋咖人隱身木棧工廠內

udn走跳美食／Mika 苗栗最近咖啡廳有點強，而且都喜歡玩隱藏版的那種，越不好找越紅的意思。其實是因為返鄉青年創意比較多，結合老家資源，開發出更多創意商品與咖啡廳，而我們也樂得有更多地方可以去

生菜春捲、香茅雞肉米線！「明昌越式餐館」道地越式料理　新竹上班族＆學生愛店

明昌越式餐館老闆娘是位熱情的越南華僑，店內所有主要調味料都是從越南進口的，例如醃香茅排骨、香茅雞肉的香料，使用越南魚露和越南醬油調味，讓大家不用特地飛出國，就能吃到道地的越式料理！

新竹超高CP值火鍋！一斤爆量蛤蜊99元升級，飲料冰淇淋無限吃到飽

udn走跳美食／大海愛上藍天 這次因為來竹北遠百，發現周邊距離不到一公里同樂食鍋推出超值優惠活動，只要憑遠百竹北店任一張消費發票，後4碼總和多少就可換多少梅花豬或蛤蜊，另外還有當月壽星專案可以擇

新竹最強海味！「黃金烏魚子滷肉飯」這裡才吃得到，還有隱藏版牛舌滷肉飯

udn走跳美食／踢小米 以前分享過被麵線耽誤的滷肉飯店-享來點又有新意思耶！現在正值當季的九降風烏魚子滷肉飯及盛蝦多多滷肉飯讓人很有驚艷感。九降風烏魚子滷肉飯可是用北部最好的竹魚水產的烏魚子，這

苗栗大湖「2022草莓季」夢幻新玩法！採巨無霸草莓、吃草莓火鍋，還有韓系草莓園咖啡館

udn走跳旅遊／YUKI 每年到了冬天草莓季，都一定要跑苗栗大湖採草莓。今年當然也去了好幾趟，來分享2022草莓季新提案！真的就是草莓夢幻之旅～高架採草莓、黑金剛草莓、草莓雞蛋糕、草莓雪花冰

臭豆腐＋杏仁茶是絕配！桃園夜市必吃中藥脆皮臭豆腐　杏仁豆腐也超美味

udn走跳美食／Mika 搬來桃園兩年了，經常經過桃園觀光夜市卻很少走進去，因為周邊太難停車了。不過某日朋友來，為了打發她就帶來桃園夜市走走逛逛，結果發現好吃的真多。尤其這一家中藥脆皮臭豆腐 更

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。