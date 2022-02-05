私房鍋蒸布丁必點！苗栗手作木棧板咖啡館　屋咖人隱身木棧工廠內

苗栗最近咖啡廳有點強，而且都喜歡玩隱藏版的那種，越不好找越紅的意思。其實是因為返鄉青年創意比較多，結合老家資源，開發出更多創意商品與咖啡廳，而我們也樂得有更多地方可以去。

這一家屋咖人 Coffee Studio也是一家隱藏在自家木棧工廠內的手作木棧板咖啡館，真的很不好找，直接闖入木棧工廠內就對了！整家店都是手作木棧板製作而成，放餐具的杯墊、桌墊也以木棧板代替，很是創意，帶點文青、溫暖的咖啡廳，其中又以鍋蒸布丁是我個人推薦必點。

屋咖人 在客語是「家裡人」的意思，是一家青年返鄉結合了家中40多年的傳產木業打造的木棧板咖啡館。

就在木棧板工廠對面就是屋咖人 Coffee Studio。

日式暖木裝潢，桌椅都是用手作木棧板製作而成。

室外也有座位提供。

室內裝潢都是木作與木棧板打造而成。椅子部分還有特別放上沙發布，坐起來比較舒適。

有看到窗外就是木棧工廠嗎？

今日甜點

室內空間真的不大，但大家都輕聲細語，盡量不互相打擾。

屋咖人 Coffee Studio｜MENU

店內咖啡以手沖為主，鍋蒸布丁則是每日限量提供。聽說每月10日會有隱藏版炒米粉出沒，喝咖啡配炒米粉，這很潮也很客家。

手作私房 鍋蒸布丁｜NT$.75元

用電鍋蒸的「鍋蒸布丁」是店內招牌，口感滑嫩香濃，搭配微苦的大人味焦糖，很符合我的口味，加上圓滾滾的討喜外型，讓人一吃難忘。

餐具本身很有特色，而用小木棧當桌墊也很討喜。

外型圓滾滾的很是可愛，濃郁蛋香 滑嫩順口，喜歡。

美式咖啡（冰）｜NT$.120元

我太喜歡這一組玻璃壺跟杯子，帶點復古典雅，超好看。

鹽之花可可｜NT$.130元

法國鹽之花鹹中帶甘，搭配可可 甜苦甘鹹 完美融合風味加層。

餐點不管是外觀還是口味都很有質感，裝潢走暖木風格感覺溫馨，以咖啡廳來說這價格很可以，算平價喔！雖然不是很好找，但對我來說是至少會為了鍋蒸布丁而再訪的店。

屋咖人 Coffee Studio

地址：苗栗縣頭份市中華路53巷10號（地圖）

電話：037-625165

時間：10:00–18:00（每週一、二公休）

粉絲團：屋咖人 Coffee Studio | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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