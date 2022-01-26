新竹超高CP值火鍋！一斤爆量蛤蜊99元升級，飲料冰淇淋無限吃到飽
udn走跳美食／大海愛上藍天
這次因為來竹北遠百，發現周邊距離不到一公里同樂食鍋推出超值優惠活動，只要憑遠百竹北店任一張消費發票，後4碼總和多少就可換多少梅花豬或蛤蜊，另外還有當月壽星專案可以擇一使用，只要99元升級就給你滿滿一斤蛤蜊，喜歡吃石鍋火鍋還有專人拌炒，另外提供飲料冰淇淋無限吃到飽，列為新竹CP值高的火鍋店。
超級推薦－升級99元就有滿滿一斤蛤蜊鍋，對於愛吃蛤蜊的我，真是一大滿足～
除此之外推出超多優惠套餐組合，還有特別為選擇障礙的人做搭配，真是太貼心了～
地點就在自強南路上，前方有停車位免費停車但位置不多，周邊也有停車場。
用餐環境寬廣，挑高二層樓，一、二樓都有座位區。
獨樂樂也要眾樂樂超繽紛的。
最新優惠活動：
1.只要憑遠百竹北店任一張消費發票，後4碼總和多少就可換幾片梅花豬或蛤蜊！小於15會以15計算。
2.當月壽星出生＂月份＂+＂日期＂總和以多少就可換幾片梅花豬或蛤蜊，小於15會以15計算，兩者擇一使用。
１月壽星兌換15片梅花豬
最新DM，實際DM以店家為主。
點石頭火鍋會有專人現場用洋蔥及肉肉拌炒。
爆炒石頭火鍋：低脂板腱牛鍋300元
香氣逼人~超香的～
先炒爆香後再加入膏湯，讓湯頭變得鮮甜美味。
肉片炒8分熟後會先起鍋放置，等要吃時再涮一下就可以吃了。
飲料冰淇淋無限吃到飽。
精選梅花豬肉鍋280元＋99元升級一斤啵啵蛤蜊鍋
湯底滿滿的蛤蠣超誘人的，加起來應該超過30顆。
兩個人滿滿的一桌海陸大餐，超豐盛的，可以一次吃到兩種不一樣的火鍋。
加了蛤蠣的湯頭真的超鮮甜美味的～
兩人平均不到350元就可以吃到海陸火鍋，列為竹北CP值高的火鍋店～
飯後來個甜點，完美ENDING。
同樂食鍋
新竹縣竹北市自強南路111號
營業時間平日：11:30-15:00;17:30-21:00；假日：11:30-23:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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