苗栗南庄一日遊！ 走訪桂花山城，南庄老街必去美食景點介紹

跟著 Claire 於 2022-01-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 南庄遊客中心、十三間老街、康濟吊橋。 南庄老街是苗栗縣的知名旅遊景點，當中最具特色的是桂花巷，據說名稱的由來是因為，早期有許多公務人員喜歡來這邊吃美食，但有許多小店不知如何稱呼，恰巧旁邊有種了幾株桂花，久而久之就把桂花巷這個名稱傳開了，老街也有許多當地知名的伴手禮名產，桂花釀、豆干等等，還有必吃的小店豬籠粄、狗薑粽、客家湯圓等等，更可以看到古早的歷史痕跡，值得走走

南庄遊客中心 | 5 分鐘

從竹東火車站坐公車到達南庄遊客中心大約需要1小時，一出來就是南庄老街囉，假日的人潮真的很多，還有街頭歌唱表演撥放著音樂，以及林立的小攤販，搭配超棒的天氣，很熱鬧

十三間老街 | 1 小時

十三間老街是位於苗栗客運旁走進來的街道(這裡也可以通往老街)，和老街不一樣的是，這裡竟然有好多可愛、漂亮的藝術彩繪角落，很適合來這裡拍美照，尤其是鐵鍋咖啡外的植物園藝造景非常吸引我🪴，超可愛的，可以購買植物，要不是因為沒開車，要不然就帶幾盆回家了，從黃金傳說窯烤麵包上坡過去可以到南庄老街，右轉則是康濟吊橋，這次我先過橋走走運動，再過去老街吃美食

康濟吊橋 | 1 小時

康濟吊橋長有160公尺、寬1.5公尺，在這裡望過去可以觀賞到中港溪上游的山水風景，還有南庄老街的山城美景，竟然看到還有人在溪邊玩水呢❗可見水質很乾淨，在太陽的照耀下也閃閃發光，微風吹來也很舒服，如果是在老街吃完美食過來走走吊橋也很適合喔

桂花巷 | 1 小時

來到南庄老街當然就要到狹窄的桂花巷走走，路程大約5分鐘就結束了，充滿許多在地特色美食小店，讓遊客可以買伴手禮，在桂花巷入口處可以看到在招牌下有著一條水圳，叫做「水汴頭洗衫坑」，是以前女性在這邊洗衣服、洗蔬果、聊天的地方，別具歷史意義呢❗現在我看到的是提供給遊客洗手

南庄老郵局 | 1 小時

在南庄老街內的郵局可是有百年歷史喔，在日治時期就建立了，可是苗栗縣十個歷史建築之一，木製的建築透漏著滿滿的日式風情，郵局內則是擺放了許多古老的設備以及介紹著當地歷史語知識的海報，很適合帶小孩來觀光學習喔，門口也有特色公仔可以合照

丈母娘豆乾 桂花巷分店 | 15 分鐘

逛了一些景點當然要以美食來振奮人心，丈母娘豆干是算是這裡的知名小吃，有兩家店，一間是在桂花巷內，是房屋的建築；另一間則是老店，在永昌宮廟前的小攤販，也有座位可以吃，他們的豆干是屬於乾扁的形狀，不是一般的那種厚厚的樣子，因為我個人因素不喜歡吃這種豆干(大家還是可以去試試喔)，所以我是點它們的臭豆腐以及豬血湯，豬血湯很多料有大腸、豬血、韭菜、榨菜，豬血很軟嫩很好吃，應該是很新鮮的豬血；臭豆腐炸得酥脆配上特製醬汁很好吃，只是泡菜我個人覺得太酸了

永昌宮 | 1 小時

南庄老街內的永昌宮也是日治時期就興建了(明治38年，光緒31年，西元1905年)，更是在地人的信仰中心，有見到許多拜拜的人潮，有此可見香火鼎盛，傳統的廟宇建築配上來天白雲，拍起來真好看

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