探索百年光景！ 桃園「大溪木藝生態博物館」漫遊日系古蹟、體驗職人工作坊

去年11月中宣告二期工程修復完工的大溪木藝生態博物館，共加入10棟新開放的館舍，抵達全區開放營運里程碑，也讓這座博物館小鎮更加生氣蓬勃、展現新生豐沛能量。

照片來源｜大溪木博館；攝影｜dayday

約莫發展於1813年的大溪老城區，在時光的醞釀下發展出獨有的文化記憶與生活型態；林立的清代街屋建築，日治時期的牌樓、中正公園、宿舍群等，整個大溪儼然就是一座博物館，為了珍惜大溪的歷史風貌與人文風采兩百年，大溪木藝生態博物館(Wood Art Ecomuseum)於焉誕生，不僅修復大溪普濟路沿線的歷史建築、分年分階段開館，更與時俱進，連結在地社群，讓文化及歷史空間交融發酵。

圖 / 大溪木博館；攝影｜dayday

不只有熱鬧的大溪老街，大溪以豐厚的人文底蘊和生活風格、與時俱進的在地連結和文化交融，為大眾帶來全新漫遊體驗，不論是崖線上的博物館群探索、還是各式的職人工藝課程，還是日暮後被點亮的老城，都值得你親自體會。

路線一：崖線上的古蹟郊遊，與時光一起行走

宣告全面開館的大溪木博館，目前公有館舍計有11個主題館、4個子展廳、8個服務設施，街區中還有32個民間街角館，展現大溪生活多元面向及特色主題。最新修復完成的日式警察宿舍群，包含「工藝交流館」、「工藝基地」與「物產小舖」等主要館舍及其他服務設施。

圖 / 大溪木博館；攝影｜dayday

「工藝交流館」的首檔展覽「ReBorn：從土埆厝重生的木家具」，保留宿舍群修復工程中拆卸抽換而無法再使用的木料，結合大溪老街的土埆牆意象，發展出傳達永續自然意念的創新家具！

圖 / 大溪木博館；攝影｜dayday

「工藝基地」則是由六連棟等三棟歷史建築的再利用，作為工藝師駐村空間、工藝教室、木工場及工藝傳習室。目前導入木藝及漆藝工藝，透過國內外工藝師駐村傳習，培育人才，同時也是常設展「大溪老厝邊-警察宿舍群生活故事」的展區。

而木博館絕大部分的主題館舍，都沿著老城區裡的大溪普濟路分布。從大溪公園到木博館館舍群，形成綠意豐富且具歷史文化故事的廊道，如同走在時光的崖線上，讓人循線探索。

圖 / 大溪木博館；攝影｜嘟嘟嘟

路線二：走入大溪職人聚落，一天習得一項技藝！

大溪地靈人傑，工藝職人臥虎藏龍！主題館舍空間成為大溪職人群及街角館夥伴交流推廣的最佳平台。其中工藝基地以在地木工藝為核心，除了發展符合消費者需求的木生活器物，並有藝師駐村空間，與生活工藝推廣課程，提供豐富的動態體驗，日籍漆藝師鳥毛清將於明年（2022年）2月進駐。

攝影：戚菫芃

物產小舖則是以推廣體驗大溪生活風土智慧，與工藝職人一起過生活為主題，結合策展、餐飲、課程及風土體驗活動的複合式空間。博物館群儼然成為新的生活工藝體驗聚落，每週或隔週皆有開放木藝小學堂、工藝體驗及醃漬食物等課程，讓遊客不只是遊逛，更能入門一項技藝、深入與大溪職人店主互動，感受真摯而熱情的大溪味！

圖 / 大溪木博館；攝影｜dayday

路線三：品嚐大溪夜風味，老屋音樂迷幻夜

沿著公園崖線行走，入夜後的大溪展現別於白天的迷人氣息，甫於2020 年獲得台灣光環境獎的「大溪歷史光廊道」，讓喧嘩熱鬧的大溪瞬間沈靜，散發歲月靜好的夜色風華。

圖 / 大溪木博館；攝影｜嘟嘟嘟

即便夕陽西下，老玩家的私藏行程才正要展開！藏身於老城區的店家紛紛切換夜間模式，位於新南老街上的新南12文創實驗商行，每週四限定夜間食堂皆由日本媽媽近藤香子掌廚，訂餐客人皆是為了香子的道地廚藝而來。

圖 / 大溪木博館；攝影｜dayday

另一個私房行程，則是由蘭室茶坊固定辦理、每月一會的小酌蘭夜，不僅引領民眾漫步崖線廊道、點燈的新南老街，在故事中走入清代秀才的宅邸，跟著DJ音樂及蘭室特調，讓你拋開煩惱、全然享受一晚奇幻的老屋之夜。

圖 / 大溪木博館；攝影｜黃天天

下次不妨安排個兩天一夜漫遊大溪，走進由百年光景構築而成的生活聚落「大溪木藝生態博物館」、跟著職人來場手作木器小物或是漬物鹽麴料理，遠眺崖線外的絕美夕陽及溪谷夜景，探索夜晚的大溪人家風味。

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