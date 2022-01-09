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訪五代造船廠、聽黑貓中隊故事！ 穿梭「南寮單車慢旅」 體驗漁村過往風華魅力

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

南寮是新竹最美濱海自行車道17公里海岸線的起點，日治時期曾設立南寮海水浴場，因繁榮港口孕育了造船業、漁船醫院，儘管因為泥沙淤積問題，南寮漁港在1991年走入歷史，被全新的新竹漁港取代，過往風華仍是漁村魅力之所在。

　

STOP1：防風林步道

南寮故事和單車之旅起點，就從南華國中校門口的這片木麻黃防風林開始，日治時期這裡是沙灘美麗的南寮海水浴場、老一輩新竹人的美好回憶，防風林神奇地阻隔強烈海風，變成散步健身祕境，至今保留二戰期間架設槍枝的石頭牆，防風林對面馬路就是單車出租店。

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地址：南華國中校門口前方，新竹市北區海濱路81-2號旁空地

　

STOP2：金運海鮮餐廳

金運海鮮是南寮老字號餐廳，看似普通的包廂牆面，掛著不平凡的空軍偵察部隊「黑貓中隊」照片，其中也包括老闆吳興華的父親吳載熙這位空軍英雄，店內還珍藏紀念性的空軍飛行制服。

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地址：新竹市北區東大路四段204巷10號

電話：03-536-6112

　

STOP3：萬昌造船廠

走進新漁人碼頭餐廳旁的製船廠，幾艘巨船印入眼簾，儼然一座造船博物館，傳承五代的謝家是南寮知名製船世家，第一、二代打造無動力舢舨；第三代謝萬梓製作動力漁船並創立造船廠；隨著港口淤積，第四代謝進德將造船業務轉型成維修舊船；現今第五代的謝慧萍，不僅是台灣少數的女性造船師，每年龍舟賽使用的龍舟與船槳等，也出自謝家。

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地址：新竹市北區東大路四段236巷30號

電話：03-536-8022

備註：島內散步—小塹有約獨家行程

　

STOP4：永昇製冰廠

1959年南寮漁港啟用後，隨之誕生許多大型冰塊製造業，原名三龍製冰廠的永昇製冰廠是南寮現存的大型製冰業者，冰廠老闆為小塹有約旅客開放冷凍庫，可以在零下體感溫度中實際體驗打冰塊。

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地址：新竹市北區南寮里南寮街122號

備註：島內散步—小塹有約獨家行程

　

STOP5：魚鱗天梯

東北季風宛如「穿堂風」灌入新竹，來到南寮海岸散步，吹風是少不了的體驗，以水泥地磚層層鋪設、取代傳統消波塊的觀海階梯，因酷似魚鱗片被暱稱為魚鱗天梯，黃昏時分觀賞金色落日別有情調。

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地址：南寮漁港旁，或經由風箏賽場草坪一路走到海岸即可抵達。

　

STOP6：波光市集

回程時，從海堤順著新竹漁港而騎，由嶼山工房的林聖峰設計、以海浪為發想主題的波光市集是必訪景點，黃金沙灘色系的波浪狀屋頂，融合漁港風光，透過燈光設計，越夜越美。半戶外開放式的市集，讓新竹漁港直銷中心的攤商成為臨海美食小棧，旅人選購海鮮和伴手禮，不怕風吹雨淋。

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地址：新竹漁港（南寮漁港）直銷中心旁

時間：週四至日、國定假日開放，09:00-22:00

　

STOP7：南寮舊港美食餐廳

除了隱藏在南寮老街的金運海鮮餐廳、新漁人碼頭海鮮店，南寮舊港旁的海岸風情餐廳，有親民的鯖魚套餐，低油低鹽仍不減風味；另一家浪漫地中海餐廳有各種活跳跳的現流海鮮熱炒、生魚片、火鍋，供應多元海鮮料理。

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海岸風情餐廳

地址：新竹市北區南寮街195號

電話：03-536-4805

時間：平日11:00-14:30、17:00-21:00；假日11:00-21:00（週一公休）

　

浪漫地中海餐廳

地址：新竹市北區南寮街241號

電話：03-536-8096

時間：平日10:00-14:00、17:00-21:00；假日10:00-21:00（週一、二公休）

　

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