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臭豆腐＋杏仁茶是絕配！桃園夜市必吃中藥脆皮臭豆腐　杏仁豆腐也超美味

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

搬來桃園兩年了，經常經過桃園觀光夜市卻很少走進去，因為周邊太難停車了。不過某日朋友來，為了打發她就帶來桃園夜市走走逛逛，結果發現好吃的真多。尤其這一家中藥脆皮臭豆腐 更是讓我跟朋友讚不絕口，吃臭豆腐配杏仁茶真的蠻特別的，杏仁豆腐也超好吃，很推。

小小的攤販，生意很好，座位數不多，這樣也蠻溫馨。

中藥脆皮臭豆腐搭配杏仁茶一起吃是絕配，我是覺得多少可以去一些味道，感覺沒這麼臭了。

杏仁茶｜NT$.50元

一喝就知道是天然的杏仁茶，因為香氣沒有市面上這麼濃郁，淡淡的杏仁香氣但喝起來濃醇香，其實外面杏仁味太濃的都不是天然的喔。而且外面賣的雖然香氣濃但喝起來感覺稀，喝過這一家就知道什麼才是真正杏仁茶。

杏仁茶＋杏仁豆腐｜NT$.60元

杏仁豆腐口感帶點Q 微甜，介於麻糬與奶酪的口感之間，很喜歡。

中藥脆皮臭豆腐 | NT$.55元（五塊）

現點現炸的一份5塊臭豆腐，搭配自製泡菜和辣醬，上桌時中間有事先挖洞淋上蒜泥和特製醬汁，酥脆好吃，但其實吃不太出來有中藥味道，大概醬料口味太重了吧，哈。

外酥內嫩還會噴汁，重點是老闆特製醬汁與蒜泥很搭，加點辣醬層次風味更升級。

正確吃法就是在洞裡面塞台式泡菜一起入口更滿足。

酥脆度滿分！裡面的嫩豆腐很多汁，搭配醬料很涮嘴。對女生來說一盤五塊其實是夠吃的，搭配杏仁茶會很飽。這一家真的很推，是我心目中桃園夜市必吃名單之一。

中藥脆皮臭豆腐

地址：桃園市桃園區中正路513號（桃園夜市內）

電話：0987-171797

時間：17:30–22:30

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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