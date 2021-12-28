梅香撲鼻！ 2022角板山梅花季 賞梅活動12/31登場

角板山行館梅園迎來最佳賞梅時機。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年從12月下旬起到隔年1月正是梅花盛開的季節，角板山行館梅園彷若降雪，開始進入最佳賞梅時機，現已吸引了不少遊客上山賞梅。

角板山行館梅園面積2公頃，種植296棵梅樹，老梅於民國50年間栽種，為北台灣最大的梅園之一，種植梅花近日陸續綻放，枝頭點綴白色花瓣，散發陣陣清香，從12月25日起園區開始換上雪白新妝，越冷越開花的梅樹在氣溫驟降之下，紛紛綻放，賞花期限預估從即日起至1月上旬，1月中前都可以到角板山賞梅。

▲「2022角板山梅花季-盡收梅角 山·藝遊」活動將於12/31登場。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

同時，桃園市政府風景區管理處訂於110年12月31日上午10時舉辦「2022角板山梅花季-盡收梅角 山·藝遊」活動開幕，另111年1月1日、2日也持續辦理活動，歡迎攝影愛好者前來拍攝，民眾上山賞梅遊玩，享受冬季美景。

欲搭乘大眾運輸前往角板山行館參加梅花季活動民眾，桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線至角板山行館，大溪區民眾可至大溪客運總站搭乘 5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094至角板山行館，另外復興區公所有提供仁愛及上台地等二處收費停車場，供自行前往民眾停車。

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