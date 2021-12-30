夜空下遠眺市景！桃園夜景Top9推薦　亮燈彷彿迷你台版「舊金山金門大橋」

來到桃園除了去大溪老街、Xpark、石門水庫等知名景點，也別錯過越夜越美麗的桃園！桃園有許多賞夜景景點，在閒暇夜晚遠離都市喧囂，在漫天星空下眺望遠方的城市燈火，既浪漫又享受，快跟著小編來看看桃園有哪些夜景值得一去吧～

虎頭山環保公園

虎頭山環保公園。 圖／桃園觀光導覽網

虎頭山環保公園。 圖／IG, __wilsonhuang

虎頭山環保公園距離桃園火車站車程僅需約13分鐘，海拔也不高，算是可以輕鬆抵達的桃園景點，白天這裡是很熱門的健行觀景步道，夜晚則是非常適合約會的夜景聖地，雖然海拔不高，不過已經是桃園市區的制高點了，所以視野超寬廣、無遮蔽物，是賞夜景的好地方！

地址：桃園市桃園區成功路三段

大溪橋

大溪橋。 圖／IG, scottchenphotos

大溪橋。 圖／IG, ouyang_nizi1001

橫跨大漢溪的大溪橋除了設置行人徒步區，也有自行車道，大溪橋兩側入口採復古巴洛克式造型，上面刻有精美的雕花，整座橋也有纜索線燈妝點，到了夜晚燈光亮起，光彩奪目～無論是從側面欣賞整座橋，或是在寬敞的大溪橋上愜意的漫步，都很舒適愜意！

地址：桃園市大溪區瑞安路一段273號

大古山步道

大古山步道。 圖／桃園觀光導覽網

大古山步道。 圖／桃園觀光導覽網

提到桃園夜景不得不提及大古山，位於蘆竹區的大古山上除了有許多景觀餐廳，也有許多人會選擇到大古山步道賞夜景。大古山步道容易行走，賞夜景也沒什麼遮蔽物、視野很棒，除了遠方高樓及海景，還可以看到高鐵、機捷以及飛機起降，可以說是海陸空全包了～白天夜晚都超美！

地址：桃園市蘆竹區

大古山福山宮

大古山福山宮。 圖／IG, sam00662001

大古山福山宮。 圖／IG, brian_shawn_1105

大古山福山宮是大古山上知名地標，一樣適合賞白天美景及夜景，且福山宮廣場前就有一個大空地可以停車哦，超方便！到了夜晚福山宮一樣有充分的燈光，不會過於昏暗，夜景的視野也很寬廣，能夠看到桃園高鐵一帶的景致。順帶一提，每年二月也可以來賞櫻，福山宮往下走沿途開滿長達一公里的櫻花，真的超美！

地址：桃園市蘆竹區大古路228號

151高地景觀咖啡廳

151高地景觀咖啡廳。 圖／IG, inling0022

151高地景觀咖啡廳。 圖／IG, boboking0303

151高地景觀咖啡廳是大古山上很熱門的景觀餐廳，評價超高，低消100元，不提供訂位服務哦！在151高地景觀咖啡廳放眼望去，遠方的萬家燈火清晰可見，沒有太多遮蔽物，還可以遠眺海岸線～小編推薦傍晚就可以來，感受一下天還沒暗的景致，看完日落接著看星星，除此之外還可以看飛機哦！（推薦給你：早上先去這！桃園11大必去景點）

營業時間：平日16:00-1:00（週五營業至2:00）、假日14:00-2:00

地址：桃園市蘆竹區大古路267號

星海之戀咖啡廳

星海之戀咖啡廳。 圖／IG, clark.chuan

星海之戀咖啡廳。 圖／IG, haoyu.uu

星海之戀咖啡廳是小編的桃園朋友推薦必去的桃園夜景餐廳，一樣位於大古山上，路況很好，餐廳也有充足的停車位，低消100元而且不限時！一到達星海之戀咖啡廳便會看到特別且閃閃發亮的風車建築，在這裡可以眺望南崁、桃園市區以及林口，視野寬廣難怪說是百萬夜景呀～一樣建議下午三四點就可以來，一邊用餐一邊欣賞夕陽餘暉的景致真的絕美！

營業時間：週一～四15:00-02:00、週五～六15:00-03:00、週日14:00-02:00

地址：桃園市蘆竹區大古路228號福山宮旁

天上天景觀餐廳

天上天景觀餐廳。 圖／IG, bu0328

天上天景觀餐廳。 圖／IG, emma.ruladen

天上天景觀餐廳位於知名的桃園夜景聖地—乳姑山！餐廳外有廣場可以停車，也有一些裝置藝術適合拍照，必須說乳姑山的景色是真的很強，天氣好還可以看到50公里外的台北101，視野非常遼闊！消費的部分低消為100元，餐食很豐富，排餐、鍋物、義式料理、飲品及炸物小點都有，趕快來這裡吃晚餐，享受乳姑山的夜景吧！

營業時間：17:00-02:00

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段578之1號

星之戀景觀咖啡

星之戀景觀咖啡。 圖／IG, clara_yiling

星之戀景觀咖啡。 圖／IG, tzu_shan0409

星之戀景觀咖啡一樣位於桃園龍潭乳姑山上，室內採大面落地窗、室外則有廣大平台能遠眺百萬夜景，更是有許多客人喜歡來這裡跨年，因為天氣好的話從餐廳就能看見101煙火唷！最棒的是店家服務很多元，可以求婚、慶生、唱歌、烤肉等，或是想要包場也可以跟老闆討論，也有提供包廂哦！（推薦給你：大溪也好玩！老街、美食超好逛）

營業時間：平日18:00-02:00、週六16:00-02:00、週日14:00-02:00

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段712-1號

白圍牆景觀咖啡餐廳

白圍牆景觀咖啡餐廳。 圖／IG, justins_dogs

白圍牆景觀咖啡餐廳。 圖／IG, kevinyao0819

位於乳姑山的白圍牆景觀咖啡餐廳外觀為藍白建築，走一個浪漫的地中海希臘風格～從繽紛的戶外平台便可以遠眺整個桃園百萬夜景，餐廳外當然也少不了好拍的裝置藝術，如果是帶小朋友來的家長，這裡也有親子遊戲區讓孩子們可以好好放電，周末還有現場駐唱演出哦！低消為每人消費一份餐點或飲品，停車也很方便，絕對是到桃園看夜景的好選擇～

營業時間：12:00-03:00

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段688-1號

桃園熱門住宿推薦

和逸飯店-桃園館

和逸飯店-桃園館。 圖／agoda

就住在X Park旁邊！和逸飯店-桃園館除了距離水族館近，若是搭乘大眾運輸前往桃園，高鐵桃園站和機場捷運A18走路不用10分鐘。飯店內隨處可見與海底世界有關的裝飾，還有船艙造型酒吧超好拍！內部有通道可直接通往水族館，房間內電視隨時可看到X Park直播，超酷！運氣好的話～還能遇到企鵝造型機器人幫你服務喔。愛逛街的你也千萬別錯過和逸飯店-桃園館，華泰名品城就在旁邊，大包小包回飯店也不怕拿到手斷掉、走到腳廢掉。

訂房網評價：8.8(Agoda)

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。 圖／agoda

進去就不想出來的飯店！桃園大溪笠復威斯汀度假酒店一定榜上有名，峇里島風格和豐富設施，絕對是度假的最佳住宿。除了超好拍的戶外泳池區，室內泳池附設按摩池、蒸氣室和三溫暖！帶小朋友去更不用擔心，室內外各式親子設施，像是遊戲車、小木馬和親子高爾夫，絕對不無聊。

訂房網評價：8.6(Agoda)

看完小編推薦的桃園夜景，可以發現蘆竹的大古山以及龍潭的乳姑山皆是桃園的夜景聖地，視野也都很不錯～且多以景觀餐廳為主，若是時間充裕的話真的非常推薦從傍晚待到晚上，一次將桃園的白天黑夜美景盡收眼底！

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