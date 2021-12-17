2021桃園新景點！平鎮超美清水模公園　半月型鏡面水池無邊際風光太夢幻

桃園繼大有梯田生態公園又一最新力作－1895乙未保台紀念公園，以國家級公園的高度，設計「乙未之環」的環形跨橋，超美的圓型視角，除此之外，這裡還有半月型鏡面水池、清水模建築、水圳步道、大片竹林、中央大草坪、親子共融式遊樂場等，一個兼具環境美學及歷史紀念意義公園，成為桃園最新親子最佳去處。

1895乙未保台紀念公園榮獲2021國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎。

半月型鏡面設計，無邊際水池在陽光照射下超美的～

1895乙未保台紀念公園結合水圳、客家歷史記憶、親子共融遊戲場、地下停車場，成為桃園國家級公園。

橫跨道路天空廊道－乙未之環的環形跨橋

1895乙未保台紀念公園採用不落柱環形跨橋設計，設計創意讓人驚豔。

公園內到處有竹林，象徵1895年戰役用竹子作為屏障的歷史記憶。

整座公園以圓為設計意象，象徵族群融合、合作，團結一致保鄉衛土的精神。

一個一直記不起名字的公園，原來有它最深遠的歷史，建議一定要去地下室參觀＂乙未之環記念館＂，將會更了解乙未戰爭，融入當年歷史。

園區內有石門大圳過嶺支渠，以生態工法造景所設計的淺水道。

別懷疑，這棟超美的白色圓型設計居然是洗手間

旁邊還有大人的體檢設施

小朋友的共融遊戲場

復興親子公園最新共融式遊樂場

這裡有溜滑梯、攀岩牆、鳥巢鞦韆、地景山丘等遊樂設施。

鳥巢鞦韆

乙未之環為整座公園的核心，橫跨中央穿越的道路，是最佳的美拍景點。

穿越中間的路為育達路

這座清水模紀念牆拍起來超唯美的～

清水模紀念牆結合半月型鏡面水池，白天就這麼美了，夜晚還有光雕，白天跟夜裡呈現不同的美～

可環繞一圈，欣賞各種角度之美～

水池中還有白色圓型樓梯可以下去

另一邊還有透明玻璃電梯可以搭乘

紀念公園地下展示空間展覽採數位投影方式，將安平鎮之役及客家保護鄉土4大戰役的記憶保存下來。

1894甲午戰爭，清廷與日本簽訂馬關條約，割讓臺灣與澎湖給日本，桃園發生乙未戰爭。

也有親子互動數位投影設施

還提供紙張可以畫畫塗鴉

在此上傳互動祈福。

戶外公園設有懶人休閒椅，可以在此休憩，超chill的~

1895乙未保台紀念公園有水圳步道可走，公園美綠地佳，不僅適合運動健行，現在又增設新共融設施，很開心桃園又多一個假日親子出遊好去處。

這裡設有地下停車場，每小時30元,最高收費200元

1895乙未保台紀念公園

地址：桃園市平鎮區復旦路二段66號(桃園市平鎮區文化街、育達路二段及復旦路二段間)

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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