桃園「竹圍漁港」溜小孩＋吃隱藏版海產美食！海膽干貝手捲、生魚片超新鮮

桃園美食吃起來，要吃海鮮就是要挑竹圍漁港，買魚貨吃海產，想要擁抱豔陽天還有吹海風，來竹圍漁港就對了啊！北桃園的竹圍漁港也算是北部人的後花園，北部朋友若有想吃海鮮的話，多半都會到這買海產、海鮮或是找一家海鮮餐廳吃美食。竹圍漁港外觀有一座彩虹橋也是大地標之一，來竹圍漁港要大啖海鮮美食，海港直送的海鮮餐廳，海產街、漁產直銷中心，價格也很實在想要吃海鮮絕對不容錯過這裡啊！

桃園竹圍漁港走過紅橋，欣賞漁港風光

我們到桃園一日遊，中午就到竹圍漁港吃美食，看著往來的行人帶著孩子玩，消耗孩子的最佳去處，竹圍漁港真的超好逛又超好玩的啊！

竹圍漁港在北部是小有名氣的漁港，很多人都會來這買魚貨，新鮮又平價，戶外也可以讓孩子奔跑，消耗體力。

漁港風貌唯有在這好好欣賞才能感受到啊！

桃園竹園漁場吃海鮮、秋蟹季節盛產螃蟹吃起來！

進到桃園竹圍漁港裡都需要實名制、噴酒精、量測體溫，排隊入場，一樓市販售海鮮、熟食為主，二樓則是海鮮餐廳可以代客料理。

竹圍漁港攤位推薦

魚市場裡的人很多，如果要買魚貨回家也可以多比價選擇看看呦！

竹圍漁港螃蟹

竹圍漁港生魚片

我們最先就到搶鮮食堂買手捲、生魚片，價格標示清楚明顯，不擔心被坑到啦！

竹圍漁港生魚片價格正常，都可以試試看。

點了一份干貝甜蝦手捲$160元、干貝海鮮手捲$200元，吃個幾口就沒了，也讓我們口慾滿足不少啊！

生魚片$500元，覺得還是在後壁湖吃的整盤生魚片超值啦！不過魚貨新鮮，大致上都還不錯。

我們點了數樣菜，跟烹飪三點蟹的費用，差不多$3000多元左右，每樣餐點以中份為主。

炒海瓜子、海鮮麵、三鮮、鳳梨蝦球、海菜、魚蛋⋯⋯

在桃園竹圍漁港四季都有各樣的海鮮，肥美的海鮮季節，三點蟹卻很少人賣，我們買了不少，新鮮只需要川燙就可以，也建議跟店家說不要太老，不然肉都會吃起來硬梆梆的啊！竹圍漁港外圍也是有很多海鮮、炸物或是小吃、海鮮餐廳都可以來試試看呦！

竹圍漁港

住址：桃園市大園區沙崙里1鄰漁港路451巷25號

電話：03-3832308

放時間：港口全天開放，漁貨買賣約08:00~18:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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