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人間仙境！沐浴苗栗泰雅聖山之水　戶外溪流畔原湯＋山林景色相伴超放鬆

聯合新聞網 / 行遍天下
▲戶外原湯區共有包含泳池在內20座不同溫度、造型、景觀的水池。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）
▲戶外原湯區共有包含泳池在內20座不同溫度、造型、景觀的水池。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

【圖／文：行遍天下】

秋日清晨迎著山嵐與晨曦，沐浴暖泉中，氤氳水波間，猶如置身人間仙境。山林環抱的泰安觀止溫泉會館，人文內涵豐富、景色如詩如畫，慢活質樸的氛圍，吸引旅人尋幽訪勝、養生充電。

▲觀止以生態變化為設計主題，呈現四季的感動。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）
▲觀止以生態變化為設計主題，呈現四季的感動。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

會館在開幕之初即以清水模建築、鐵木銹感的綠建築工法備受關注，設計師鄭唐皇打造的減壓空間，讓山嵐變化、光影流動、動植物，依隨四季自然融入其中，即使天空飄著雨，聽著雨聲、看著水花飛濺，也能撫慰心靈。除了以黑板石步道、觀音石浴池展現泡湯的禪靈意境，也大量採用台灣獨有的珍貴肖楠原木，透過創意工法，製作床、桌、水池與器皿，裝飾於觀止客房與戶外原湯，並以原木萃取的肖楠精油製成的沐浴品，讓旅人享受歲月累積的自然之美。

依循地形高低落差設計，引進山脈與溪流景色的戶外原湯、露天泳池，無論造型、大小、溫度都不相同，有的水池依偎著巨石、有的隱藏瀑布大樹下，有的緊鄰溪邊水畔、有些可以觀賞建築和夜景之美，形形色色的趣味，讓人充分放鬆。

▲露天風呂區依循地形高低落差設計，引進山脈與溪流景色，令人心曠神怡。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）
▲露天風呂區依循地形高低落差設計，引進山脈與溪流景色，令人心曠神怡。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

深受旅客喜愛的男、女裸湯，是戶外露天溫泉的縮小版，藉由樹木植物造景，營造私密泡湯環境，獨立的更衣室、烤箱、蒸氣室、SPA，完美紓壓。享受過溫泉洗禮，行水廳和流雲廳兩家餐廳，分別供應早餐、慢活午食套餐、觀止風味套餐以及結合原鄉與客家風味的桌餐，美味的季節料理，讓此行更圓滿。

▲賞自然、觀夜景，寬廣的男裸湯，讓人充分放鬆。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）
▲賞自然、觀夜景，寬廣的男裸湯，讓人充分放鬆。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

▲女裸湯的設計又有另一番不同的風情。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）
▲女裸湯的設計又有另一番不同的風情。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

▲五樓的行水廳，供應季節風味料理。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）
▲五樓的行水廳，供應季節風味料理。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

　

溫泉TIPS

泰雅族語onsen為沐浴，papwqa聖山指的是大霸尖山，兩字加起來就是沐浴聖山之水。此地孕育的碳酸氫鈉溫泉也稱美人湯，能滋潤肌膚去角質。

　

景點資訊

泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩58號

電話：037-941-777

網址：order.papawaqa.com.tw

時間：溫泉區07:00-11:00、14:00-22:00

費用：戶外原湯平日640元、假日800元；湯屋套房平日2,500元~3,000元、假日3,000元~3,500元；觀止客房8,000元起。

防疫比照中央規定隨時調整。

　

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